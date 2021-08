Liveblog Olympische Spelen

Sifan Hassan herpakt zich na val, en komt alsnog als eerste over de finish

Sifan Hassan valt in de laatste ronde van haar serie op de 1500 meter. Desondanks won ze de race en plaatste zich daarmee voor de halve finales. Beeld ANP

