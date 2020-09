Showman Alaphilippe is nu wereldkampioen

Op het erepodium rekte Alaphilippe zondagmiddag zijn truitje even op, om te kijken hoe de witte trui met vijf strepen er precies uitzag. Het was een klein dolletje, ook wel passend bij de flegmatieke Fransman. Toen het volkslied volgde, volgden ook tranen van emotie, met een medaille die trilde op zijn borst. Een gedachte ging naar zijn overleden vader, een muzikant, die in juni overleed na een lang ziekbed.

Het was dezelfde emotie die uitkwam na zijn ritoverwinning in de Tour, eind augustus. Daar pakte hij toen ook de gele trui, die hij eveneens opdroeg aan zijn vader. Het past bij de wielrenner die soms ook op gevoel zijn wedstrijden rijdt. Alaphilippe is een showman in het peloton, vooral op de fiets. Hij zwiert soms wat heen en weer, jojoot met een flinke grimas van voor naar achter door een groep, zoekt veel de televisiecamera’s op, maar kan wel op de belangrijkste momenten net iets meer dan anderen.

Die showman is nu wereldkampioen, terwijl hij vorig jaar na twee weken de gele trui al bijna op het podium van de Tour eindigde. Hij was in Italië ook de beste van de dag, zo klonk het achteraf. Alaphilippe was op de laatste klim van de dag, met nog een kleine twaalf kilometer te rijden, op het buitenblad weggereden op een stukje met een stijgingspercentage van dertien procent. Die demarrage was iedereen te gortig, zelfs de grote favoriet Wout van Aert, voor wie de Belgen kilometers lang op kop reden.

Afvalkoers

Een wereldkampioenschap wielrennen is al jaren een afvalkoers, waar ook voor volgers veel geduld nodig is. Veel hangt af van de laatste (anderhalve) ronde op een WK. Zo ook dit jaar. Maar in de laatste kilometers was de spanning zichtbaar, ook bij Alaphilippe. Tijdens zijn ontsnapping vroeg hij constant om informatie over zijn voorsprong, iets wat hij niet wist omdat niet met oortjes werd gereden. Precies zoals bij hem paste, druk gebarend en achterom kijkend. Het was ook niet de minste groep die achter hem aan joeg, met naast Van Aert ook Primoz Roglic, Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski en Jakob Fuglsang.

Het verschil werd nooit meer dan vijftien seconden, maar Alaphilippe hield stand. Ook op de grote brede weg van het circuit in Imola, waar de achtervolgers hem de laatste drie kilometer de hele tijd in het zicht hadden. De Fransman kwam solo over de finish, op 24 seconden gevolgd door Van Aert en Hirschi.

De Belgische favoriet, die vrijdag al tweede werd in de tijdrit, voelde zich na afloop zeer teleurgesteld, maar kon naar eigen zeggen op niemand boos zijn. “Wij hebben fantastisch gereden en gedaan wat we wilden”, vertelde hij op de Belgische televisie. “Tweede is pijnlijk, want ik had de benen. Net als vrijdag was er eentje beter. Dit komt hard aan.”

Achter hem reed ook Tom Dumoulin weer van voren, na een moeizame tijdrit afgelopen vrijdag. Dumoulin had een goed gevoel, maar uiteindelijk ‘een half procentje’ te weinig, zoals hij bij de NOS zei. Hij was op de voorlaatste klim nog wel naar de ontsnapte Tadej Pogacar gereden, zelfs toen hij bijna tegen kramp aanzat, waar hij ‘makkelijk’ bij kwam. “Toen dacht ik alleen wel, oei…”

Dumoulin werd ingelopen, en op de laatste klim kon hij het elitegroepje net niet bijhouden. Daar eindigde zijn hoop op een goed resultaat, al was veertiende voor hem niet slecht. Dumoulin neemt nu even pauze, na een lange periode van activiteit, net als veel andere Tourgangers. Julian Alaphilippe start woensdag wel in de Waalse Pijl. Voor het eerst in de regenboogtrui, voor hem ‘een droom’.

Vorig jaar reed Julian Alaphilippe wekenlang onbedreigd in de gele trui tijdens de Tour. De vraag was toen: wie is hij eigenlijk?