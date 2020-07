Shorttrackkampioene Lara van Ruijven (27) overleden

Volgens de bond is Van Ruijven vrijdag in het ziekenhuis van Perpignan overleden. Ze lag sinds 29 juni op de ic-afdeling, waar ze in een kunstmatige coma werd gehouden.

De 27-jarige schaatster was op trainingskamp in de Pyreneeën met de nationale selectie, toen ze op de intensive care werd opgenomen met gezondheidsklachten in de Franse stad Perpignan. Daar verslechterde haar toestand verder. Er bleek sprake van een stoornis in het auto-immuunsysteem, die leidde tot complicaties en inwendige bloedingen.

De afgelopen dagen deden zich nieuwe complicaties voor. Vrijdagochtend kwam het nieuws dat genezing uitgesloten was, meldt de bond. “Aan het begin van de avond is Lara in het bijzijn van haar naasten overleden.”

Rust zacht lieve Lara❤ Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relay finale debuut, dat het wel goed zou komen.. Dit zei ik 2 weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen.. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je❤❤ pic.twitter.com/fKkd8q8Ti4 — Suzanne Schulting (@suzanschulting) 10 juli 2020

Lid van een van de hechtste groepen in de topsport

Van Ruijven, geboren op 28 december 1992, begon op haar zesde met shorttrack, nadat ze eerst op de langebaan rondjes had gereden. Tot de middelbare school combineerde ze de sport nog met hockey. Ze koos voor shorttrack en zou jarenlang een gewaardeerd lid van de vrouwenkernploeg zijn.

Het shorttrackteam is een van de meest hechte groepen in de Nederlandse topsport. Ze was bijna dagelijks samen met Suzanne Schulting, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof, zeker toen een groot deel van de ploeg vlak bij Thialf in een serviceflat voor ouderen woonde. Het was als een klein gezin, waarin Van Ruijven de rustigste was. Vooral ‘Yaar en Laar’ waren veel en vaak bij elkaar. Dit voorjaar verhuisde Van Ruijven naar een grotere woning.

Dat nu juist in deze hechte groep iemand wegvalt, komt hard aan. In de shorttrackfamilie van bondscoach Otter vliegen normaal gesproken de flauwe grappen over tafel. Maar de afgelopen dagen was het ook in de normaal zo drukke socialemediakanalen stil. Eerder plaatsten alle teamgenoten een foto van een hart met panterstrepen. De hashtag #panterlara werd door de hele selectie gedeeld. “Hou vol, lieve Laar”, schreef Van Kerkhof erbij. Haar teamgenoten bleven in Frankrijk, om bij haar in de buurt te zijn. Ook haar familie en vriend waren aanwezig.

Brons en wereldkampioen

Van Ruijven, die naast haar schaatscarrière rechten studeerde, was geen blikvanger zoals Schulting, maar ze schaatste in al haar jaren al een fraai palmares bijeen. Ze was te bescheiden voor haar erelijst en dat erkende ze zelf ook. Van Ruijven was een van de vrouwen die op de Olympische Spelen in Pyeongchang in 2018 brons wonnen op de aflossing, overigens zonder aan de finale deel te nemen. Nederland won de B-finale en in de A-finale werden twee landen gediskwalificeerd, waardoor Nederland opschoof naar het podium.

Vorig jaar werd Van Ruijven in Sofia wereldkampioen op de 500 meter, nadat ze vallend over de finish was gegleden. Ze was de eerste Nederlandse vrouw in het shorttrack die het goud op deze afstand pakte. Haar droom was uitgekomen, vertelde ze destijds in tranen voor de camera. Vanwege haar wereldtitel kreeg ze bij terugkomst in Nederland een huldiging in haar geboortestad Naaldwijk en zat ze bij de voorselectie voor Sportvrouw van het Jaar.

Afgelopen schaatsjaar viel het shorttrackseizoen vanwege corona in duigen. Onder meer het WK in Zuid-Korea werd afgelast. Om de tijd vrij te benutten, onderging Van Ruijven dit voorjaar een schouderoperatie. Op trainingskamp in Font Romeu zou ze voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie weer op het ijs staan. Tot ze plotseling naar een ziekenhuis moest.

Lees ook:

Toestand van shorttracker Lara van Ruijven verslechtert

Shorttrackster Lara van Ruijven ligt na meerdere dagen nog steeds in kritieke toestand in een ziekenhuis in het Franse Perpignan. Haar toestand is sinds haar opname verslechterd. “Ze vecht voor haar leven”, zegt bondscoach Jeroen Otter.