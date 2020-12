Shorttrackers racen weer: van fouten leren is het belangrijkst

Ze was net te veel met zichzelf bezig, en zodoende vergat Suzanne Schulting dat er achter haar nog andere shorttrackers reden. En toen gebeurde het: pats boem, in de laatste ronde van de 500 meter werd ze de lucht in gekatapulteerd na een botsing met Selma Poutsma. Schulting: “Dat was het belangrijkste moment voor mij dit weekend.”

De val van Schulting was precies waarom shorttrackbondscoach Jeroen Otter zo graag de Invitation Cup wilde organiseren, de eerste wedstrijd voor de shorttrackers in tien maanden. Als het startschot klinkt, verandert alles, is het mantra van Otter. Dat is racen, en dat moet je onderhouden.

Het ging dit weekend in Thialf niet zozeer om winnen, maar wel om weer met hoge hartslag beslissingen te nemen. Scenario’s meemaken die doordeweeks tijdens de training amper te simuleren zijn. Wie dat niet goed deed, kreeg het deksel op de neus. Zoals Sjinkie Knegt, die zondag zijn 500 meter aardig verprutste en zichzelf achterstevoren terugvond in zijn laatste rondje. Of Schulting dus, die met een pijnlijke elleboog het ijs verliet.

Zin in een toernooi

Het shorttrackseizoen leeft voorlopig van evenementen als deze in Thialf. Voor de rest van de winter staan nog maar vier toernooien gepland: een NK afstanden volgende week (een nieuwe opzet in de sport), een NK allround begin januari, een EK in Polen en dan op 5, 6 en 7 maart een WK in Dordrecht. Als dat doorgaat.

De Invitation Cup was geen belangrijke wedstrijd, zonder titels of andere prijzen. Het was wel de eerste wedstrijd zonder Lara van Ruijven, die op 10 juli overleed. Ze was uiteraard in de gedachten geweest, zei Suzanne Schulting. Maar heel emotioneel was het niet geweest, zei ze. “Dat klinkt misschien hard, maar men had ook gewoon weer zin in een toernooi.”

Wat dat betreft mag Nederland zich gelukkig prijzen, zei disciplinemanager shorttrack Wilf O’Reilly. “In Italië mogen ze al zes weken niet eens trainen. In Hongarije ligt alles stil na een positieve test. De landen die wel iets kunnen organiseren, hebben absoluut een voordeel.”

Race op race

Natuurlijk heeft corona ook de shorttracksport danig door de war geschud. Otter: “De grootste achterstand is opgelopen omdat het zoeken was naar een doel. Suzanne (Schulting, red) heeft het geluk gehad dat ze langebaan kon rijden. Maar niet iedereen had die kans op meerdere doelen. Uiteindelijk gaat het om de vraag wie zich het minst heeft laten afleiden.”

Dat viel dit weekend nog niet veel over te zeggen, ook omdat het zeker niet de wereldtop was waar de Nederlandse schaatsers tegen moesten rijden. Schulting heeft daarom ook ‘heel veel zin’ om in Polen een EK te rijden. Maar eerst volgende week een nieuwe nationale wedstrijd: de NK afstanden. Otter: “Race op race, dat is precies wat we nu nodig hebben.”

