Shorttrackbondscoach Kerstholt zoekt in eigen stijl naar nieuw succes

Suzanne Schulting won twee keer, Xandra Velzeboer ook. En samen met Selma Poutsma en Michelle Velzeboer wonnen ze ook nog de aflossing. In de eerste wereldbeker zonder bondscoach Jeroen Otter werd afgelopen weekend ‘gewoon’ alles gewonnen door de Nederlandse shorttrackvrouwen.

Lachende gezichten bij de schaatssters, en bij de nieuwe shorttrackstaf, met naast bondscoach Niels Kerstholt ook Annie Serrat en Kip Carpenter. Want hoe zou het ze vergaan zonder de man die van de Nederlandse shorttrackploeg een team maakte voor olympisch goud? Een deel van het antwoord kwam dit weekend in Montreal. Want bijvoorbeeld de mannenploeg presteerde matig, met één bronzen medaille (Teun Boer op de 1000 meter).

Geen watje

Werk genoeg voor Kerstholt, die in mei de plek innam van Otter. ‘Natuurlijk’ was het door Kerstholt zijn hoofd geschoten om eerst iemand anders zich stuk te laten bijten op de nalatenschap van ‘de grootste ooit’. En dat hij daarna kwam, om de scherven weer te lijmen. “Maar dan ben je een watje. Dat is toch geen instelling?”

Heel makkelijk had Kerstholt het niet. Sjinkie Knegt en Schulting spraken openlijk over de twijfels die ze hadden over de nieuwe bondscoach, die jarenlang zelf in de nationale selectie zat. Kerstholt (39) reageerde daar voor de wereldbekerwedstrijden open op. “Dat is toch niet meer dan normaal? Als je respectievelijk twaalf en acht jaar één ding hebt gedaan, dan ben je iets gewend.”

Schulting, die in Canada dit weekend op de individuele afstanden heerste maar in de gemengde aflossing viel, kwam in het begin van het seizoen in de knel met zichzelf en met de volgens haar voorspelbare trainingsweken. Ze besprak de zorgen, en Kerstholt ging wat variëren in het programma.

De paradox is dat Kerstholt niet enorm ver afdwaalt van het pad dat Otter in Nederland plaveide. Kerstholt: “Ik ken de methode van Jeroen natuurlijk redelijk goed. En juist omdat het niet veel verschilt, is het makkelijk vergelijken. Bij Jeroen ging de groep maximaal twee uur fietsen. Bij Niels is dat drie uur. Maar als je nooit fietst, dan kan je niks toetsen.”

Kerstholt zit naar eigen zeggen zeker nog wel ‘in de Nederlandse hoek’. De Hongaren glijden urenlang heel langzaam over het ijs, op techniek op zoek naar de beste hoeken. De Koreanen trainen vooral op volume, en rijden twee keer per dag ronde na ronde tot de benen vol lactaat zitten. Er is geen goed of fout, zegt Kerstholt. Allemaal kwamen ze de afgelopen jaren bovendrijven, als olympisch- of wereldkampioen. “Maar ik ben blij dat we niet helemaal om gaan. Ik twijfel of dat goed zou zijn voor deze sporters. Op deze manier halen we heel veel uit betrekkelijk weinig sporters.”

Niet te lang op kop

Volgens assistent Serrat gaat de aandacht vooral uit naar techniek. En ze weet nog iets anders. Als voormalig coach van de Canadezen en Fransen zag ze waar de zwakte van Schulting lag: wanneer ze in een harde race (te) lang op kop reed, was ze te kloppen. Ze ziet het als haar taak daar nu werk in te steken.

De bondscoach hoopte dat de resultaten zichtbaar zouden zijn op het ijs, omdat onder meer Schulting en Knegt vroeg in het seizoen al hard reden. In Canada bleek dat er in ieder geval voldoende basis was voor Schulting om te winnen. Knegt haalde een finale over 1500 meter (vijfde).

Bovenal hoopt Kerstholt dat ‘iedereen lekker door kan’. “Wij moeten alles opnieuw inrichten, ook de staf.” Serrat verhuisde pas in de laatste week voor de eerste wedstrijd in Heerenveen naar Nederland. Afgelopen weekend vertelde Kerstholt wel aan de website schaatsen.nl over een goed gevoel binnen zijn team. Hij hoopt dat hij het vertrouwen krijgt om ‘trucs’ toe te passen in zijn coaching. “De sfeer is steeds beter, maar de positieve vibe kan zo omslaan. Ik ben op mijn hoede.”

