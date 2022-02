Shiffrin worstelt en komt niet beneden, Sjinkie Knegt aast op revanche

Dat ook absolute wereldsterren kunnen falen op momenten dat er het echt om gaat, bewees afgelopen nacht Mikaela Shiffrin in de Ice River in Yanqing . De Amerikaanse alpineskiester, die maandag een poortje miste op de reuzenslalom, was op de slalom al bij het vierde poortje klaar. Ze miste de bocht en Shiffrin bleef na haar misser even in de sneeuw zitten met haar hoofd in haar handen. Totaal gedesillusioneerd staarde ze daarna nog enige tijd voor zich uit.

“Het voelt als een grote teleurstelling”, zei Shiffrin.“Mijn hele carrière heeft me geleerd om te vertrouwen op de manier waarop ik ski. De druk was hoog, maar dat voelde vandaag niet als het grootste probleem. Het is ook weer niet het einde van de wereld, maar ik heb wel veel om over na te denken.”

Shiffrin is zesvoudig wereldkampioen en tweevoudig olympisch kampioen. In Sotsji 2014 won ze tijdens haar eerste Spelen goud op de slalom, vier jaar later was ze de beste op de reuzenslalom. Gezien haar erelijst mag ze zich de beste skiëer aller tijden noemen.

Opvallend aan de optredens van Shiffrin is dat ze beide keren tot nu toe niet beneden kwam van de piste. Een zeldzaamheid omdat de technische nummers haar specialiteit is.

Het afgelopen jaar was Shiffrin open over hoe zwaar ze het vond om te gaan met druk en verwachtingen. Ze verwees daarbij naar naar de psychische worsteling van zwemmer Caleb Dessel en turnster Simone Biles. “Mensen verwachten goud van ons en anders is het een teleurstelling. Maar het is niet makkelijk om te winnen. Dat is het nooit.”

Shiffrin komt in China nog op andere nummers uit. Vrijdag staat ze op de startlijst van de Super-G.

Shorttrack

Voor het eerst sinds het begin van de Spelen komen vandaag geen langebaanschaatser in actie. Alle aandacht gaat uit naar de shorttrackers waar veel spektakel te verwachten is. Daarbij is het vooral kijken naar Sjinkie Knegt, die op de 1.500 meter zich wil revancheren voor zijn diskwalificatie op de 1.000 meter. De 32-jarige Fries komt vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd in actie, net als Sven Roes en Itzhak de Laat. Behalve de kwartfinales staan in het Capital Indoor Stadium direct ook de halve finales en finale op het programma.

Bij de vrouwen geen strijd om de medailles. Wel doen Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer mee aan de voorronden van de 1000 meter. De kwartfinales, halve finales en finale zijn vrijdag. Ter afsluiting zien we de Nederlandse shorttracksters nog op het ijs voor de halve finale van de ploegachtervolging.