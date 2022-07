Shelly-Ann Fraser-Pryce, de snelste moeder ter wereld, is onverslijtbaar

Ze heeft de looks van een tiener die zich afzet tegen het alledaagse. Ze is de snelste moeder ter wereld. Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft zondagnacht haar vijfde wereldtitel op de 100 meter gewonnen. Met geel-groene haarlokken - in de kleuren van haar land - snelde de Jamaicaanse naar een kampioenschapsrecord van 10,67 seconden. Op haar 35ste.

“Ik hoop dat dit bewijst dat leeftijd niets verandert”, sprak ze in Hayward Field, het stadion van Eugene waar de WK atletiek plaatsvinden. Na de geboorte van haar zoon Zyon in 2017, die met een keizersnede werd geboren, vreesde Fraser-Pryce dat haar lichaam nooit meer zo sterk zou worden als voorheen. “Ik voel me gezegend dat ik dit, ook als moeder, nog steeds kan presteren. Hopelijk inspireert het andere vrouwen om hun eigen reis te durven maken.”

Onverslijtbaar

Mag zij zich nu de grootste sprintster aller tijden noemen? Volgens de meeste statistieken wel. Ze is de eerste atleet die erin geslaagd is om vijf individuele wereldtitels te winnen. Ook is ze nu de oudste wereldkampioen van de atletiekbaan.

Fraser-Pryce lijkt onverslijtbaar. Haar eerste overwinning op de 100 meter dateert alweer van 2009. Er volgden triomfen in 2013, 2015 en 2019. Olympisch kampioene werd ze in 2008 en 2012. Vorig jaar moest ze in Tokio genoegen nemen met zilver. Het enige dat nog ontbreekt op haar indrukwekkende erelijst is het wereldrecord. Dat staat met 10,49 nog altijd op naam van wijlen Florence Griffith-Joyner. Maar niemand geloof dat die tijd uit 1988 zuiver tot stand is gekomen.

Ook Fraser-Pryce zelf werd ooit verdacht van dopinggebruik. In 2010 werd ze betrapt op de inname van het verboden middel oxycodon, een pijnstiller die zij naar eigen zeggen had genomen na een tandheelkundige ingreep. Het leverde haar een schorsing van zes maanden op. In Eugene had niemand het daarover. Er was immers wat te vieren.

Vraagtekens bij leeftijd

Fraser-Pryce bleef met haar gebruikelijke sublieme start haar landgenoten Shericka Jackson en Elaine Thompson-Herah voor, die tweede en derde werden. Regerend olympisch kampioene Thompson-Herah gold eigenlijk als de favoriet. “Zoveel mensen schrijven vrouwen af als ze 35 worden”, verklaarde Fraser-Pryce. “Alsof hun talenten dan zouden vervagen.”

De kleine atlete heeft een grote bewijsdrang. Altijd gehad. Toen ze haar entree maakte op het mondiale toernooi werden er ook al vraagtekens bij haar leeftijd geplaatst. Zou ze niet te jong zijn? Nu is het omgekeerde het geval. Ze bewijst graag het tegendeel. De avond dat ze erachter kwam dat ze zwanger was, heeft ze huilend op de rand van haar bed gezeten. Haar omgeving suggereerde dat haar carrière voorbij zou zijn. Het tegendeel bleek waar.

“Als ik gezond ben, zal ik de strijd aangaan. Ik hou van competitie en ben nog steeds hongerig. Ik stop pas als ík niet meer geloof dat ik harder kan rennen. Deze titel is de mooiste van de vijf. Ik heb ’m gewonnen op mijn 35ste. Ja, ik zei 35.”

