Sharon van Rouwendaal 2.0 straalt om zilver na uitputtingsslag: ‘Ik had het niet beter kunnen doen’

Uitzonderlijk zware omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid en vies water dat bij de start in de vroege ochtend al 29,3 graden was, het kon Sharon van Rouwendaal niet van de wijs brengen. In een volgens haarzelf ‘slimme race’ in het Odaiba Marine Park meldde ze zich in de laatste ronde aan het front. In de finishstraat, met de rijzende zon in het gezicht, zette ze de aanval in. Ze had genoeg snelheid om naar zilver te malen, maar door de warmte net niet voldoende kracht om haar olympische titel te prolongeren.

Toch stapte ze na de uitputtingsslag met een brede lach het water uit. “Dit is heel bijzonder. Je gaat erin als de favoriet en dat merk je. Ik had het niet beter kunnen doen. Ik ben elke ronde rustig naar voren gezwommen, ik heb het slim aangepakt. In de sprint had ik moeite met de Australische (Kareena Lee, red) en haar hoge slagfrequentie. Daardoor en door de hitte kon ik niet meer naar Ana Marcela toe zwemmen. Maar ik ben hier erg blij mee", zei Van Rouwendaal kort na afloop.

Ze wilde er niets van weten dat ze goud had verloren. De plak van Rio ligt immers nog op haar nachtkastje. Van dit zilver kan ze misschien wel meer genieten dan van het goud van 2016. Destijds was ze nog een marionet van Philippe Lucas, de orthodoxe trainer die haar jarenlang in Narbonne vernederde, afblafte en afbeulde. In ijskoud water ‘s morgens vroeg trainen, daarna ijskoud douchen, eindeloos kilometers maken in het bad, Van Rouwendaal liet het allemaal gebeuren omdat ze zo graag het hoogste wilde bereiken. En dat deed ze, toen ze voor de Copacabana solo naar het goud zwom.

Tranen met oog voor menselijke maat

Maar het leverde haar niet de sponsors, het geld en de aandacht op waar ze op gehoopt had. Na de teleurstelling daarover zette ze de knop om. Van Rouwendaal zwemt niet meer voor de roem of de buitenwereld, maar voor zichzelf. Vorig jaar durfde ze het roer radicaal om te gooien door het spartaanse regime van Lucas te verruilen voor een totaal andere aanpak in het Oost-Duitse Maagdenburg. Haar nieuwe trainer Bernd Berkhahn baseert alles wat hij doet op wetenschappelijke inzichten. Ze traint er ook heel hard, zeven dagen per week, maar nu wel met oog voor de menselijke maat.

Het resultaat is dat Van Rouwendaal misschien wel veel fitter is dan vijf jaar geleden. Van blessures heeft ze nooit meer last. Door de pijn zwemmen hoeft ze niet meer, zoals in Rio. Ze zegt bovendien veel meer rust in haar hoofd te hebben. De twijfelaar van weleer vertrouwt nu op eigen kunnen. De bevestiging dat de nieuwe aanpak werkte kreeg ze in mei van dit jaar met twee titels op het Europees kampioenschap in het Hongaarse Lupameer.

Van Rouwendaal 2.0 is explosiever en durft daardoor strategischer te zwemmen. Daarom koos ze er in Tokio voor, ingegeven door de extreme omstandigheden, om zo lang mogelijk haar krachten te sparen. Zeven rondjes van ruim 1435 meter waren er uitgezet in het vlakke water met weinig wind, met de skyline van de Japanse metropool als decor. De waterkwaliteit was beroerd. Vooraf werd door de organisatie dagelijks gecontroleerd op e-colibacteriën, wat duidt op de aanwezigheid van uitwerpselen. Schotten moesten voorkomen dat de zwemmers tussen het stadsvuil kwamen te zwemmen.

Oefensessie in een jacuzzi

Op al die omstandigheden was Van Rouwendaal mentaal voorbereid. Om te wennen aan warm water was ze tijdens haar laatste trainingskamp op de Sierra Nevada in Spanje dagelijks na een oefensessie twintig minuten in een jacuzzi gaan zitten. Eenmaal in de olympische race wist ze hoe ze het wilde doen. Lang liet ze het tempo maken door de Amerikaanse Ashley Twichell en de Braziliaanse Cunha. Zelf hield ze zich gedeisd, op de vijfde of zesde plek van het pelotonnetje. Pas in de slotronde kwam na de slopende wedstrijd de afscheiding. Van Rouwendaal volgde het juiste spoor, maar moest met het uitzicht op de iconische Rainbow Bridge haar meerdere erkennen in Cunha.

Meer zat er niet in. “Als ik in Frankrijk was blijven trainen, had ik nooit de rust gehad om zo lang midden in de groep te blijven en had ik aan het einde niet zo’n eindsprint gehad. Ik heb goed gezwommen en een heel goed jaar gehad, veel beter dan in 2016", zei Van Rouwendaal die zelfs al naar Parijs 2024 durfde te kijken. “Daar ben ik niet meer de favoriet. Dan kan ik misschien weer een andere tactiek bedenken.”

