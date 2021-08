Shanne Braspennincx rijdt op instinct naar goud en kan nu gaan nadenken: wat voor reis is dit geweest?

Ze had achteraf géén idee hoe ze het had gedaan. “Ik snap er nog steeds niks van.” Shanne Braspennincx kon zich van haar gouden olympische race niet goed herinneren hoe ze dat nou had gedaan. Of wat haar tactiek was geweest. Ze had ook eigenlijk helemaal niet nagedacht, ze had haar ‘instinct’ gevolgd. In een roes was ze op de wielerbaan van Izu in de finale van de keirin al haar concurrentes voorbij getrapt. “Wat heb ik gedaan? Ik weet het niet meer.”

Ze had bij het uitrijden blij, maar vooral ongelovig uit haar ogen gekeken. Op het middenterrein was het begeleidingsteam van de Nederlandse baanploeg ondertussen bezig met een extatisch rondedansje. Haar vriend Jeffrey Hoogland wilde iedereen tegelijk omarmen. De sprinter, met wie Braspennincx samenwoont, won eerder goud op de teamsprint en reed zich donderdag met overmacht naar de laatste vier op de sprint. Een broederstrijd met Harrie Lavreysen in de finale van het koningsnummer (vrijdag) ligt in het verschiet.

Een dikke kus van Hoogland

Braspennincx kreeg een dikke kus van Hoogland. Aan de andere kant van de wereld pinkte in de studio van de NOS haar voorgangster op dat moment een traantje weg. De gestopte Elis Ligtlee won in 2016 in Rio ook goud op het van oorsprong Japanse spektakelnummer. De eerste die haar destijds feliciteerde was Braspennincx. Ligtlee weet als geen ander wat haar Brabantse oud-collega heeft meegemaakt op haar lange weg naar de hoogste trede in Izu, waar ze hoofdschuddend van ongeloof nog eens naar de gouden plak op haar buik keek.

In 2015 leek het misschien wel niet meer mogelijk voor haar, topsport bedrijven. Op een trainingskamp in Colorado had ze bij het uitrijden veel pijn op de borst gevoeld. Toen ze in het ziekenhuis bijkwam, vertelde een verpleger haar dat ze een hartinfarct had gehad. ‘Dit gaat niet over mij’, was het eerste wat ze ook toen dacht. Maar toen ze later eerlijk was, bleek dat ze al maanden signalen had genegeerd. Als ze zich niet goed voelde, dacht ze dat het misschien haar cholesterol was. Bij hard trainen hoorde afzien. Jawel, ze wist dat het in de familie zat. Haar vader had op zijn 34-jarige leeftijd een hartinfarct gehad. Maar die was kastelein, in Strijen, en leefde nogal bourgondisch. Dat kon haar met haar sobere leefwijze, toch nooit gebeuren?

Ze werd een paar keer gedotterd en kreeg een stent geplaatst. Begin 2016 verklaarde haar cardioloog haar weer volledig genezen. Ze mocht ook weer gaan doen waar ze zo van genoot: topsport bedrijven. Bij haar reserverol in Rio nam ze zich één ding voor: in Tokio wilde ze wel een rugnummer. Ook in 2016 sloeg de vonk met Hoogland over. Ook Matthijs Büchli en Laurine van Riessen vormen een stel in de baanploeg. De onderlinge banden lijken er alleen maar toe te leiden dat ze elkaar almaar naar een hoger niveau brengen.

Van Riessen kon dat donderdag niet laten zien. Ze kwam in de halve finale van de keirin door een eigen stuurfout ten val en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. De fysieke schade lijkt mee te vallen. Braspennincx liet zich er niet door van de wijs brengen. Via de buitenkant sprintte ze al naar winst in haar halve finale. Ze was even bang dat ze daarmee te veel energie had verspild, maar in de eindstrijd bleek er nog genoeg brandstof ‘in de tank’ te zitten.

Daarin koos ze koeltjes voor de vierde positie in het treintje van zes krachtpatsers. De Oekraïense vrouwen Basova en Starikova staken de lont in het kruitvat, de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews draaide de gaskraan helemaal open. Maar Braspennincx voelde dat zij nog harder kon. “Ik ben gewoon gegaan toen ik dacht dat ik moet gaan”, zei ze na afloop.

In een inmiddels al ver verleden won ze eerder Europese titels, ook één met Ligtlee, en in 2015 nog het zilver op het WK op de keirin. Het waren voetnoten in de media, waar ze altijd in de schaduw stond van al die andere successen, ook die van haar vriend. Donderdag stond ze zelf vol in de schijnwerpers en voldeed ze aan de wens die ze in 2016 in Trouw uitsprak. Ze wilde niet eeuwig ‘dat meisje van de hartaanval’ blijven. Het was haar ambitie om dat verhaal te laten overschaduwen door haar prestaties op de baan. Maar misschien, zei ze vorig jaar al in BN De Stem, zal ze na de Spelen de film wel eens terugdraaien, ook naar 2015. “Als alles straks in Tokio achter de rug is, ga ik heus wel reflecteren. En zal ik denken: God, wat een reis is dit geweest.”

