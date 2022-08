Shanice van de Sanden heeft een nieuwe club en is terug bij Oranje. ‘Ik voel me echt herboren’

De eerste training onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker is bijna een uur onderweg, als Shanice van de Sanden zich op de fiets meldt bij veld 2 op de KNVB Campus in Zeist. Twee dagen na de oefenwedstrijd van haar club Liverpool tegen Manchester City (1-1) werkt ze wat hersteltrainingen af in het krachthonk. Ook de afsluitende partijvorm van de selectie bekijkt Van de Sanden vanaf de kant. Tegen een handvol journalisten zegt ze later dat ze een gelukkig mens is. Een nieuw club en terug bij Oranje. “Ik voel me echt herboren.”

Na twee WK’s, een EK en de Olympische Spelen krijgt Van de Sanden een bittere pil te slikken als ze door Mark Parsons buiten de selectie van het EK in Engeland wordt gelaten. Ze is niet boos (‘Ik ben niet iemand die snel boos wordt’), maar wel teleurgesteld. Ze heeft er alles aan gedaan om fit te zijn voor het EK en dan is het een domper als je niet mee mag. “Je moet niet te lang in een teleurstelling blijven hangen. Een dag of twee dagen verdrietig zijn en dan moet de kop weer omhoog.”

‘Ik geef altijd alles’

In de spiegel ziet Van den Sanden (29) ‘een Sjaan die minder minuten heeft gemaakt dan de afgelopen jaren’. In dat opzicht kan ze zich ook wel vinden in de keuze van Parsons. Hij moet mensen teleurstellen, dat is zijn job, weet ze. Maar toch knaagt het aan de aanvaller die op dat moment bij haar club VfL Wolfsburg weinig aan spelen toekomt. “Ik weet wat ik breng in de kleedkamer en wat ik breng op het veld. Dat was mijn gevoel en dat is nog steeds mijn gevoel. Ik geef altijd alles en met mijn ervaring kan ik veel toevoegen aan het team.”

Terwijl al haar ploeggenoten op weg zijn naar de klaar staande fietsen, zegt Van de Sanden dat ze het vertrek van Parsons niet heeft zien aankomen. Ze ontkent dat ze blij of opgelucht was met het nieuws van zijn ontslag. “Ik had natuurlijk wel gezien dat niet iedereen even happy met hem was. Er was veel negativiteit rond de ploeg. Als ik eerlijk moet zijn, vind ik hem een mooi mens. Mensen kunnen wat van hem vinden als coach, maar ik heb hem een appje gestuurd en hem het beste gewenst in de toekomst.”

Op de dag dat Parsons’ opvolger Jonker zijn eerste selectie bekend maakt voor de komende wedstrijden tegen Schotland (vrijdag in Zwolle) en IJsland (dinsdag in Utrecht), voelt Van de Sanden ‘kriebels in haar buik’. Onderweg naar de club belt ze haar moeder, die haar probeert gerust te stellen: je bent fit, je doet het goed bij de club en ik weet zeker dat je erbij zit. Na de training bij Liverpool krijgt ze berichtjes van meiden in het team. “Ze zeiden dat ze blij waren dat ik er weer bij zat. Toen heb ik wel een traantje gelaten.”

‘Duidelijkheid is belangrijk’

De eerste indruk van de nieuwe bondscoach is goed, zegt Van de Sanden. In de eerste gezamenlijke bespreking merkt ze dat Jonker duidelijk is en dat is volgens haar precies wat de huidige groep nodig heeft. Kijk naar Louis van Gaal, zijn spelers weten precies wat ze moeten doen. “Duidelijkheid is belangrijk. Dan stap je het veld op en heb je geen vraagtekens meer. Wij Nederlanders zijn heel direct, bij Mark was dat anders, dat was wennen. Andries zegt: dit is het en dat moet je gewoon doen.”

Van de Sanden hoopt dat ze onder Jonker weer onderdeel van het team op het veld wordt. De honderd interlands lonken, ze staat nu op 95. Ze weet ook dat ze de afgelopen jaren weinig minuten heeft gemaakt in het oranje shirt. De laatste hele wedstrijd dateert van november 2019. “Natuurlijk doet dat wat met je. Je wilt altijd de beste zijn, op het veld staan. Ik ben ook realistisch. Doordat ik weinig speelde, ging mijn handelingssnelheid naar beneden. Ik ben er nog niet, er zijn nog stappen die ik moet maken. Maar je moet ergens beginnen.”

