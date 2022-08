Serena Williams, op en naast de tennisbaan een inspirator en voorbeeld voor velen

Na een loopbaan van bijna 25 jaar staat Serena Williams op de drempel van een leven zonder tennis. “Ik hoop dat volgende generaties het makkelijker zullen hebben.”

Nu het einde van de tenniscarrière van Serena Jemeka Williams nabij is, wordt haar vaak gevraagd hoe ze het liefst wil voortleven in de herinnering van de mensen. Ze heeft daar nooit zo over nagedacht, vertelt ze in het septembernummer van het Amerikaanse tijdschrift Vogue Magazine, waarin ze haar afscheid als tennisster aankondigt. Maar ze weet het antwoord wel. “Ik hoop dat mensen mij in de loop der jaren gaan zien als symbool voor iets dat groter is dan tennis. Ik zou graag willen dat het zo is: Serena is dit en zij is dat en ze is ook die geweldige tennisspeelster met al die grandslamtitels.”

In die context spreekt de 40-jarige Serena Williams haar bewondering uit voor Billie Jean King, haar landgenote die de tennissport oversteeg en altijd op de barricaden stond voor de gelijke behandeling en beloning van de vrouwen. Bij het horen van haar naam denkt niet iedereen in eerste instantie aan de prestaties die zij als tennisster heeft geleverd, terwijl zij toch ook liefst twaalf grandslamtitels op haar erelijst heeft staan. King staat in de eerste plaats symbool voor haar inzet voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en haar baanbrekende werk voor de rechten van minderheden in de samenleving.

‘Vrouwen kunnen nu spelen met agressie en hun vuisten ballen’

Zo wil Serena Williams haar nalatenschap ook graag zien. “Door mij hebben vrouwelijke atleten het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn op de baan”, vertelt ze in Vogue. “Ze kunnen spelen met agressie en hun vuisten ballen. Ze kunnen sterk en toch mooi zijn. Ze kunnen dragen wat ze willen, zeggen wat ze willen, ruzie maken en er trots op zijn. Ik heb fouten gemaakt in mijn carrière, maar fouten zijn leermomenten en ik omarm die momenten. Ik ben verre van perfect, ik heb ook veel kritiek gekregen. Ik heb als proftennisster moeilijke tijden doorgemaakt en ik hoop dat volgende generaties het daardoor makkelijker zullen hebben.”

In de film King Richard, waarin vader Richard op een onconventionele wijze zijn dochters Venus en haar jongere zus Serena opleidt tot toekomstige Wimbledonkampioenen, vraagt haar eerste coach Serena wie haar voorbeeld is. “Ik wil een voorbeeld voor anderen zijn”, antwoordt het jonge tienermeisje. Die uitspraak zal ze haar hele carrière met zich meedragen. Afkomstig uit Compton, een criminele wijk van Los Angeles, is ze een inspiratie geworden voor kinderen uit de zwarte gemeenschap. Zij heeft laten zien dat er in de overwegend witte tenniswereld, met alleen Arthur Ashe en Althea Gibson als eerdere zwarte grandslamkampioenen, kansen zijn voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt en wat je kleur is.

Serena heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat ze vaak meer voldoening haalt uit haar vrijwilligerswerk met haar stichting dan uit haar prestaties op de tennisbaan. Na haar derde Wimbledontitel in 2009 haalt ze herinneringen op aan de opening van een school in het Keniaanse Malooni die haar naam draagt. Ze raakt ontroerd bij het zien van de kinderen, vaak alleen of samen met één ouder. Op het moment dat ze het lint doorknipt krijgt ze kippenvel over het hele lichaam en tranen in de ogen. “Dat was de meest waardevolle ervaring in mijn leven. Daar kan geen Wimbledontitel tegenop.”

De familie Williams tegen de rest van de wereld

De beginjaren van de carrières van Venus en Serena zijn zwaar. Ze worden overal nagekeken, het is de familie Williams tegen de rest van de wereld. In 2001 zegt de Russin Elena Dementieva tijdens het toernooi van Indian Wells dat vader Richard de wedstrijden tussen zijn dochters manipuleert. De beschuldiging krijgt extra cachet als Venus zich op het laatste moment terugtrekt voor de halve finale tegen Serena. Een dag later worden Richard en Venus met boegeroep ontvangen als zij plaats nemen op de tribune voor de finale van Serena tegen Kim Clijsters. Het Amerikaanse publiek kiest duidelijk partij voor de Belgische. Serena, 19 jaar pas, wint de titel, maar ze wordt tijdens de prijsuitreiking uitgejouwd.

Venus en Serena besluiten het toernooi in California voorlopig te boycotten. Vorig jaar, 21 jaar nadien, vertelt Serena in een interview met Will Smith, die in de film King Richard de rol van vader Richard speelt, dat het incident haar nog altijd achtervolgt. “De beschuldigingen aan het adres van mijn vader hebben mij heel diep geraakt. Het onderliggende racisme was pijnlijk, verwarrend en moeilijk. In de auto terug naar huis kon ik alleen maar huilen.” Als ze in 2015 weer voor het eerst de baan opstapt in Indian Wells wordt ze met een hartstochtelijk applaus ontvangen.

Serena kan niet tegen onrecht, en verweert zich altijd als de familie in kwaad daglicht wordt gesteld. In de finale van de US Open in 2018 krijgt ze het aan de stok met umpire Carlos Ramos, die vader Richard beticht van het coachen van zijn dochter. Dat pikt Serena niet, de Williamsen zijn geen valsspelers. Ze slaat haar racket kapot, schreeuwt en tiert tegen Ramos, die ze een dief en een leugenaar noemt. Tijdens de ceremonie staat winnares Osaka (20) er beteuterd bij. De eerste grandslamzege van de Japanse is volledig overschaduwd door het wangedrag van Serena. Pas een jaar later biedt ze haar excuses aan aan Osaka.

Activiste en mode-icoon

Uiteraard laat Serena van zich horen tijdens de Black Lives Matters-protesten, alleen niet zo uitgesproken als Osaka, die tijdens de US Open van 2020 steeds verschillende mondkapjes draagt met de namen van de door de politie vermoordde zwarte mannen. ‘Laten we niet doen alsof er geen probleem is in Amerika’, twittert Serena. Haar man Alexis Ohanian stapt uit de directie van zijn techbedrijf Reddit om plaats te maken voor een zwarte opvolger. Om een antwoord te kunnen geven als zijn dochter Olympia later zou vragen: ‘Pap, wat heb jij toen gedaan?’

Serena ontpopt zich ook tot mode-icoon van de tennissport. Bij officiële gelegenheden als filmpremières, liefdadigheidsdiners en prijsuitreikingen, verschijnt ze in extravagante jurken op de rode lopers. Maar op de tennisbaan valt ze ook op door haar afwijkende kleding, van een denim spijkerrokje, een witte trenchcoat tot een zwarte catsuit. Ook stort ze zich in het zakenleven met haar bedrijf Serena Ventures en als zakenvrouw gebruikt ze haar voortrekkersrol. Ze investeert vooral in ondernemingen die zijn opgestart door vrouwen of gekleurde mensen. “Zo zijn wij nu eenmaal.”

Hoewel ze het zelf misschien anders wil, zal Serena Williams voorlopig door de wereld herinnerd worden als tennisspeelster. Ze is net als Billie Jean King de sport ontstegen, maar met haar prestaties, haar vechtlust, haar eigenzinnigheid en haar nooit-opgeven-mentaliteit, heeft ze enorm veel bewondering afgedwongen. Ze richt zich op uit een diepe depressie nadat haar halfzus Yetunde Price in 2003 in Compton wordt gedood door een verdwaalde kogel. In 2011 wordt ze met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles met een longembolie. Tijdens en na de geboorte van Olympia treden levensbedreigende complicaties op, maar opnieuw keert ze terug in het circuit.

‘Ik zou meer dan 30 grandslamtitels gewonnen moeten hebben’

De 23ste en laatste grandslamtitel behaalt Serena in 2017 op de Australian Open. Ze is op dat moment twee maanden zwanger van dochter Olympia. Als moeder blijft ze erin geloven dat ze het record van 24 grandslamtitels van de Australische Margaret Court minimaal kan evenaren. Het lukt haar niet, tot verdriet van de tennisgemeenschap. Waar Serena pal staat voor gelijkheid van iedereen, daar heeft de strenggelovige Margaret Court zich altijd uitgesproken tegen het homohuwelijk. Tennissers vinden het een schande dat op Melbourne Park, het complex van de Australian Open, een stadion naar haar is vernoemd.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat record niet zou willen hebben”, zegt Serena in Vogue. “Natuurlijk wel. Ik zou meer dan 30 grandslamtitels gewonnen moeten hebben.” Ze speelt als moeder nog vier finales, maar ze kon zich ‘niet presenteren zoals ze had gewild’. “Maar ik heb het 23 keer laten zien en dat is goed. Nee, dat is uitzonderlijk.” Ze begrijpt niet dat er nog discussie bestaat over wie de beste tennisster aller tijden is. Mensen die vinden dat zij dat niet is, hebben geen idee waarover ze praten, vindt Serena, die in het bezit is van 73 titels, vier gouden olympische medailles en 186 weken op rij nummer een van de wereld was.

Op de US Open in New York komt er de komende dagen een einde aan haar imposante carrière van bijna een kwarteeuw. Met Serena Williams verliest de tenniswereld een icoon. Iemand die de sport zowel binnen als buiten de baan naar een ander niveau heeft getild. Op haar laatste toernooi, op het complex van Flushing Meadows, gaat ze waarschijnlijk geen sportieve hoofdrol vertolken – al weet je het met haar nooit. De vraag is welk grandslamtoernooi straks een stadion naar Serena Williams vernoemt. Ze heeft het verdiend.

