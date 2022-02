Schulting moet het in leepheid afleggen tegen routinier

Drie bochten lang ziet Arianna Fontana in de shorttrackfinale over 500 meter hoe Suzanne Schulting voor haar precies hetzelfde doet. Ze rijdt wijde lijnen, zoals dat heet. Buiten beginnen, om zo tegenstanders op te vangen, en dan binnendoor langs de blokken om snelheid te maken. Als ze het weer doet, kruip ik binnendoor, denkt Fontana. Het gebeurt. Fontana gaat binnendoor, en wint.

Zilver wordt het voor Schulting. Het goud gaat verloren. Want zo voelt het wel voor de grootste Nederlandse troef in het shorttrack. In een race over 500 meter die aangaf waarom shorttrack zo’n spannende sport kan zijn, komt ze heel dichtbij. Na afloop slaat ze meteen de handen voor de mond in ongeloof. Het goud heeft ze laten glippen. “En de manier waarop is heel frustrerend.

‘Beste start ooit’

Want er was weinig aan de hand voor Schulting (24), die in de finale haar ‘beste start ooit’ kende. Alles ging perfect. Tot ze het kleine gaatje liet. “En weet je: ik heb al eerder van haar op deze manier verloren. Daarom ben ik ook erg teleurgesteld.”

Het was de leepheid die de kracht overtrof. “Ik liet haar maar even gaan”, vertelde Fontana na afloop. “Op die manier kon ik kijken wat ze deed. Toen ze drie keer hetzelfde deed, wist ik dat ik naar binnen moest. Ik behield de kalmte en zocht naar één moment.”

Schulting had na afloop wel ‘meer dan respect’ voor de actie van Fontana. Het was voor de Italiaanse haar tiende olympische medaille, waarmee ze de meest gedecoreerde shorttracker ooit werd. Deze Spelen verzamelde ze er al twee, want ze won ook nog zilver met de Italiaanse ploeg op de mixed relay. Haar eerste medaille won ze op de Spelen van Turijn, in 2006. Niet voor niets werd ook in de shorttrackhal de vergelijking met Ireen Wüst gemaakt. Even lang staan beiden aan de top.

Bondscoach Jeroen Otter feliciteerde Fontana na afloop vrijwel gelijk. Ook hij had gezien hoe goed de inhaalactie op Schulting was geweest. “Het was echt een 50-50-moment. Ik denk dat Suzanne de juiste beslissing nam. Het zou mijn advies ook nog steeds zijn. Weet je: de laatste twee ronden had Suzanne dit niet meer laten gebeuren. Je beveiligt je land op meerdere plekken, maar je hoeft als ‘crimineel’ maar één plek te kiezen.”

Twijfel

Toch was Otter ‘al blij met een medaille’. Na de ‘knock-out’ van zaterdag, toen Schulting zelf onderuit ging in de gemengde aflossing, was het maar knap hoe de kopvrouw van de ploeg zich bijeen had geraapt, zei Otter. “Je moet je voorstellen dat als je valt er twijfel komt. Als je je dan zo terug knokt, dan is dat heel erg goed.”

De finale bij de vrouwen was er wel een die ‘clean’ verliep. Schoon, zonder dat iemand tegen iemand anders aan reed. Dat was in het mannentoernooi over 1000 meter wel anders. Vooral bij Sjinkie Knegt overheerste de frustratie, nadat hij in zijn kwartfinale tegen liefst twee straffen aan liep.

Zijn eerste individuele kans op een medaille verdween maandag op die manier razendsnel. Maar dat was niet waar de woede zat. Er werd anders gereden, juist omdat het de Spelen zijn, zei hij. Sommige shorttrackers zoeken bewust contact op, in de hoop dat iemand ze ten val brengt. Op die manier kunnen ze worden toegevoegd aan de finale. “Kijk, ik wil wel racen. Maar anderen stoppen daar gewoon mee.”

Na afloop bleef hij nog staan om bij de pers de twee halve finales bij de mannen van commentaar te voorzien. Hij zag bij twee inhaalacties van een Koreaan geen fout. Toch werd diezelfde Koreaan gediskwalificeerd. “Ah zie je”, zei Knegt. “Dit slaat toch helemaal nergens op.”

Schulting werd alleen fel toen ze ging uitleggen dat goud halen echt niet zo makkelijk was. “Weet je, mensen dachten misschien dat ik wel even zou winnen. Kijk, als je het hele jaar zo goed bent als Irene Schouten het hele jaar is, dan kun je denken dat je goud wint. Maar dit is geen langebaan. Je wint echt niet een- twee-drie. En ik ben teleurgesteld dat ik goud verlies, alleen dat betekent niet dat je niet blij kunt zijn met zilver.”

