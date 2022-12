Schoppen, schelden, jennerige gebaren: hoezo al dat wangedrag bij Nederland-Argentinië?

In het vliegtuig terug naar Nederland hadden de internationals en coach Louis van Gaal veel stof tot nadenken. Hadden ze zich wel verstandig gedragen in de aanloop en tijdens de zenuwslopende ontknoping vrijdagavond in Qatar? Wereldvoetbalbond Fifa startte zaterdag een tuchtprocedure tegen zowel Nederland als Argentinië. Onderzocht wordt of zij artikel 12 in het reglement, dat gaat over wangedrag van spelers en/of coaches, hebben overtreden.

Nederland-Argentinië behoort met vijftien gele en één rode kaart tot de onsportiefste duels ooit op een WK. Opvallend is dat Nederland nog twee keer meer in de historische top-vijf staat, met de finale van 2010 tegen Spanje daarbij (met de karatetrap van Nigel de Jong) en de ‘veldslag van Neurenberg’ in 2006. Destijds werden bij Portugal-Nederland 12 gele en vier rode kaarten getrokken. Opvallend is ook dat Oranje alle drie keer als verliezer uit de strijd kwam.

Uitspraken Van Gaal over Messi opgevat als heiligschennis

Oververhit waren de gemoederen vrijdag, aan beide kanten. Lionel Messi verlaagde zich eerst door met zijn gespreide handen tegen zijn slapen richting de dug-out van Nederland te gaan staan, als een kind: ‘sliep uit!’ Hij ging vervolgens verhaal halen bij Van Gaal. Messi maakte met zijn hand het gebaar dat de bondscoach van Nederland niet zo veel had moeten babbelen. De Argentijnse media hadden Van Gaals uitspraken voor de wedstrijd uitvergroot. Dat Messi in 2014 tegen Nederland ‘geen bal’ had geraakt, zei Van Gaal, en dat hij nooit meeverdedigt. Dat is een soort heiligschennis. Van Gaal zou ook gezegd hebben dat Nederland een beter team had en beter voorbereid was op penalty’s.

Het ‘sliep uit!’-gebaar van Messi naar Van Gaal was ook een verwijzing naar landgenoot Riquelme. Die had in zijn tijd bij FC Barcelona met Van Gaal een moeizame relatie en maakte na een doelpunt ook eens datzelfde gebaar. De opgefokte sfeer bij Argentinië verklaart ook waarom Leandro Paredes in de slotfase de bal hard in de Nederlandse dug-out schoot. En waarom alle Argentijnen na de laatste strafschop jennerig langs de ontgoochelde Nederlandse spelers liepen.

Voor Messi en zijn ploeggenoten waren de uitspraken en het gedrag van de Oranje-spelers olie op het vuur geweest. Die hadden geprobeerd de Argentijnen bij de strafschoppen uit hun concentratie te halen. Vooral Wout Weghorst kreeg het te verduren. ‘Idioot’ schold Messi naar hem tijdens een interview na afloop. Hij zou Messi in de wedstrijd zwaar geïrriteerd hebben. De Nederlandse spelers op hun beurt waren boos op Paredes. Denzel Dumfries wilde na de verloren strafschoppenserie Nicolás Otamendi te lijf gaan. Wat er was gebeurd, hield hij na afloop voor zich. “Ik had zo mijn redenen.”

Otamendi zei later: "Ik vierde het in hun gezicht omdat er een speler was van Nederland die bij iedere strafschop die wij namen naar ons toe kwam en wat riep richting onze spelers. Wij daagden hen niet uit, wij reageerden op hun gedrag."

Frenkie de Jong: ‘Het was een schande’

Dumfries had er nog rood voor gekregen. Bij de Oranje-spelers was de Spaanse arbiter de gebeten hond, onder meer bij Frenkie de Jong. “Na de reguliere speeltijd gingen die Argentijnen met zijn allen naar hem toe. Vanaf dat moment heeft hij alleen maar tegen ons gefloten.” De Jong hekelde het dat Lahoz geen rode kaarten trok na de handsbal van Messi en de aanslag met bal van Paredes op de Nederlandse dug-out. “De scheidsrechter raakte de weg kwijt. Het was een schande.”

Het was ook de frustratie na een mislukte missie. Zelf waren ze vooral vergeten goed te voetballen. Van het hoge aantal overtredingen (48) werden er maar liefst dertig door Nederland gemaakt. Het eindigde met het zesde penaltytrauma op een groot toernooi sinds 1998: op de WK’s van 1998, 2014 en de EK’s van 1992, 1996 en 2000 ging het mis. “Dit doet heel veel pijn, maar ik ben ook heel erg trots op deze groep”, zei Virgil van Dijk. Dat woord gebruikten de spelers na afloop het meeste: trots. Ondanks de taferelen aan het einde.

