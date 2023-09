‘Schop ze eruit’ zingt het publiek op de US Open bij protest van klimaatactivisten

De wedstrijd in de halve finale van het toernooi in New York tussen Coco Gauff en Karolina Muchová moest tijdelijk worden stilgelegd. Activisten die protesteerden tegen het gebruik van fossiele brandstoffen hadden de tennispartij aangegrepen om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Nadat de actievoerders door agenten en beveiligers waren verwijderd, werd de wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium weer hervat. De onderbreking duurde ongeveer 50 minuten.

In de tweede game van de tweede set begonnen drie demonstranten op de bovenste rijen van de tribune leuzen als ‘beëindig fossiele brandstoffen’ te scanderen. Gauff leidde toen met 6-4 1-0. De actievoerders werden onthaald op hoongelach van andere toeschouwers en mensen begonnen ‘schop ze eruit’ te zingen. Hen verwijderen kostte nogal wat tijd omdat een van de activisten zichzelf had vastgelijmd op de tribune.

Wimbledon, WK wielrennen en WK snooker

De US Open is niet het eerste grote sportevenement dit jaar dat onderbroken moest worden voor klimaatacties. Bij Wimbledon onderbraken activisten een partij door oranje confetti en puzzelstukjes over de baan te strooien. Ook doelwit van acties waren het WK wielrennen in Schotland, de Formule 1-Grand Prix op Silverstone, voetbalwedstrijden in de Premier League, The Ashes (de grootste cricketwedstrijd ter wereld) en het WK snooker.

De politie van New York voert een geboeide klimaatactivist af. Beeld ANP / EPA

De US Open wordt dit jaar meer dan ooit geteisterd door extreme weersomstandigheden, met zeer hoge temperaturen. Het deed de Duitser Zverev eerder in de week tijdens een partij voor de camera verzuchten of er misschien eerst doden moesten vallen.

Eerste ontmoeting Gauff en Sabalenka op grand slam

Ook Gauff en Muchová speelden in een klamme hitte. Toen het protest was uitgebroken, wachtten ze aanvankelijk enkele minuten geduldig op de baan. Daarna zochten ze toch maar de koelere kleedkamers op. Ze keerden terug op de baan nadat de protestactie was beëindigd om hun halve finalepartij te hervatten.

Gauff won uiteindelijk ook de tweede set (7-5) en staat zaterdagavond in de finale tegen Aryna Sabalenka, de nieuwe nummer 1 van de wereld. De Belarussische won de andere halve finale in New York. In een bloedstollende partij tegen de Amerikaanse Madison Keys werd het 0-6 7-6 (1) 7-6 (5). Bij 6-6 in de beslissende set wordt er een beslissende tiebreak tot tien punten gespeeld.

Gauff (19) en Sabalenka (25) troffen elkaar niet eerder op een grandslam. Gauff gaat zaterdag op voor haar eerste grandslamtitel, Sabalenka voor haar tweede. “Ze is een ongelooflijke speelster en ze speelt geweldig tennis op de US Open. Het publiek zal haar heel erg gaan steunen. Ik ga gewoon de baan op en ga voor ieder punt vechten”, zei Sabalenka na het bereiken van de finale. “We zijn nog niet klaar hier”, liet Gauff eerder op de dag optekenen.

Lees ook:

Met 240 kilometer per uur slaat Ben Shelton (20) zich door de US Open

Ben Shelton is het nieuwe servicekanon in het tennis. De ongeplaatste Amerikaan (20) staat vrijdagavond in de halve finale van de US Open tegenover Novak Djokovic.