Schöne en De Jong kunnen bij de bekerfinale weer voor Ajax zijn

Lasse Schöne en Siem de Jong kunnen op 18 april gewoon met een zak chips als supporters van Ajax thuis op de bank naar de bekerfinale kijken. Als spelers van Heerenveen slaagden ze er gisteravond niet in hun oude club en grote liefde uit Amsterdam de pas naar de eindstrijd tegen Vitesse af te snijden.

Een ticket voor de finale, en daarmee een kans op herhaling van de bekerwinst in 2009, zat er voor de nieuwe club van Schöne en De Jong geen moment in. Aanvallend was Heerenveen in het eigen Abe Lenstra Stadion machteloos. Ajax had aanvankelijk wat moeite met het compact spelende Heerenveen, maar wist uiteindelijk genoeg openingen te vinden en liep in de tweede helft soeverein uit naar 0-3. Ajax heeft daardoor de dubbel dit seizoen voor het grijpen.

Juichen

Voor Schöne, sinds kort gehuld in een shirt met pompeblêden, was het een bijzondere avond. Hij beschouwt zichzelf nog steeds als Ajacied. Zondag stond hij thuis nog te juichen toen Tadic de penalty tegen PSV verzilverde en daarmee de titel dichtbij bracht voor de Amsterdammers, zo vertelde hij tegen De Telegraaf.

Geen buitenlander in de historie speelde meer duels voor Ajax dan de slimme Deense middenvelder. Tussen 2012 en 2019 kwam hij tot 286 officiële duels. Hij werd er drie keer landskampioen, won de beker en had in het seizoen 2018/2019 een groot aandeel in het bereiken van de halve finales in de Champions League. Daarna koos hij voor een avontuur bij Genua. Dat werd geen groot succes. Begin dit seizoen werd hij bij de Italiaanse Serie A-club op een zijspoor gezet. Schöne liet zijn contract ontbinden en trainde in januari nog twee weken bij Ajax mee om fit te blijven.

Uiteindelijk bood Heerenveen hem onlangs een contract aan. Dat maakte de cirkel rond. In 2002 ging hij als zestienjarige jongen bij de Friese familie Hylkema wonen toen hij in de jeugdopleiding van Heerenveen kwam. Achttien jaar later is hij bij dezelfde club herenigd met zijn jeugdtrainer van destijds, Johnny Janssen. En met Siem de Jong, met wie hij bij Ajax bevriend raakte.

EK-selectie

Dat Schöne zeven maanden niet speelde, was hem gisteravond nog aan te zien. Hij hoopt via Heerenveen nog de Deense EK-selectie te halen, maar topfit oogde hij nog niet. Janssen had als een hangende linksbuiten opgesteld, vooral om Ajax’ rechtsback Jurriën Timber in toom te houden. Schöne kwam daardoor te weinig in balbezit. Als hij die wel had, liet hij zien dat voetbalintelligentie niet zomaar verjaart. Gaandeweg ging hij wat meer zwerven over het veld. Eén keer kon hij met een karakteristiek boogballetje Halilovic in het strafschopgebied net niet bereiken.

Veel meer uitgespeelde kansen wist Heerenveen in de eerste helft niet te creëren. Ajax was sterker maar slaagde er zelden in het favoriete combinatiespel te spelen. Door snel druk te zetten hoopte Heerenveen net als PSV afgelopen zondag Ajax tot fouten te dwingen. Dat lukte redelijk. Maar waar de ontmoetingen tussen deze clubs doorgaans open wedstrijden met vaak de nodige spektakel opleveren, ontbrandde deze bekerkraker nooit echt.

Hands

Het was Antony die in de negentiende minuut de aanzet gaf tot het doelpunt dat de wedstrijd al in een beslissende plooi legde. Uit zijn fraaie voorzet kopte Davy Klaassen raak en daarmee was hij zoals zo vaak de ban die voor Ajax de score opende. Kort voor rust leek het duel al beslist te worden toen Tadic zich via de achterlijn voorbij zijn bewaker Van Hecke had gefrommeld en opnieuw Klaassen de bal had binnengetikt. De Var had echter hands van Tadic vastgesteld.

In de tweede helft kreeg Schöne door omzettingen van Ten Hag te maken met Klaiber, die zijn eerste speelminuten dit jaar mocht maken. Via de rechterflank was Heerenveen net als voor rust wat gevaarlijker via de snelle Mitchel van Bergen. Rendement hadden zijn acties amper. Ajax was en bleef beter. Nadat invaller Kudus was gevloerd door Bochniewicz mocht Tadic vanaf elf meter aanleggen. Neres bouwde op aangeven van Haller de score nog uit naar 0-3. Schöne stond toen al onder de douche.

