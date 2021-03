Schermer Bas Verwijlen gaat voor de vierde keer naar de Spelen: ‘Ik hoop op het Epke-effect’

Er zijn niet veel sporters die zich thuis in quarantaine, zittend achter de computer, plaatsen voor de Olympische Spelen. Het overkwam schermer Bas Verwijlen, die komende zomer in Tokio voor de vierde keer de olympische loper op mag. “Best wel uniek”, zegt hijzelf, “maar vooral leuk voor later. Nu gaat de focus volledig op Tokio.”

Na een wedstrijdloze periode van 54 weken stond Verwijlen (37) vorig weekeinde weer in een arena. Met zijn vijfde plaats tijdens de World Cup in het Russische Kazan handhaafde de degenschermer zich in de top twee van de Europese olympische ranglijst, voldoende voor rechtstreekse plaatsing voor de Spelen van Tokio.

Thuis in Den Bosch wist Verwijlen dat er nog een ‘maar’ kleefde aan zijn kwalificatie. Bij een voor hem ongunstige uitslag van de landenwedstrijd in Kazan kon hij verstoten worden van de tweede plaats. Dus volgde hij dinsdag met een lijf vol spanning via het beeldscherm de verrichtingen van de concurrentie.

Een gek moment

“Normaal kan ik goed met spanning omgaan”, zegt Verwijlen, in het dagelijks leven werkzaam als recruiter bij de nationale politie. “Maar niet als ik het niet zelf in de hand heb.” Toen hij zijn vrouw beneden hoorde gillen, wist hij dat ‘er iets goeds was gebeurd’. “Normaal sta je ergens in de wereld met een degen in de hand en schreeuw je het uit na de winnende treffer. Dit was een gek moment, maar zeker niet minder mooi.”

Na Peking (2008), Londen (2012) en Rio (2016) gaat Verwijlen in Tokio op voor zijn vierde Spelen op rij. Direct na zijn definitieve plaatsing regende het berichten op zijn telefoon. Ook vanuit de internationale schermwereld zeiden mensen hoe bizar knap zijn prestatie was. “Dan besef je wel dat je iets bijzonders hebt geflikt.”

Favoriet voor titel in Tokio

Na het nagenieten gaat straks de knop om richting Tokio. In de Japanse hoofdstad telt voor de tienvoudig Nederlands kampioen alleen goud. Want, zo zegt hij, wie aan de ‘belachelijk zware kwalificatie-eis’ voldoet, behoort tot de favorieten voor de olympische titel. “Zonder arrogant te klinken, hoor ik daar al heel lang bij. En je gaat niet naar de Spelen met het idee, ach, een veertiende plaats zou ook leuk zijn.”

De vijfde plaats in Kazan was voor Verwijlen het bewijs dat de topvorm er na het coronajaar nog is. Een opluchting, want ‘als sporter weet je alleen waar je staat door het resultaat dat je behaalt’. Voordat Covid-19 de sportwereld lamlegde waren die goede prestaties er al. Twee top acht-plaatsen op EK en WK, vijfde op de World Cup in Doha en de World Cup-triomf in Vancouver, vlak voor de corona-uitbraak.

Het was vaak improviseren, maar dankzij de A-status van NOC-NSF kon Verwijlen in het jaar zonder wedstrijden ‘onder strenge maatregelen’ doortrainen bij schermclub Den Bosch, waar vader Roel de hoofdtrainer is. In tegenstelling tot zijn drie voorgaande olympische optredens wordt Verwijlen in Tokio niet bijgestaan door zijn vader, maar door de Fransman Alexandre Buysens, met wie hij sinds drie jaar werkt.

Epke Zonderland-effect

Afgezien van de technologische aanpassingen, zoals het draadloos schermen en het lichtere en snellere materiaal, heeft Verwijlen de afgelopen jaren ook de schermers zien veranderen. “Ze zijn fysiek groter en sterker, ook die jonge gasten. Steeds meer landen krijgen toegang tot betere trainingsfaciliteiten, steeds meer landen hebben professionele programma’s. Schermen is echt een grote sport.”

Buiten Nederland dan, erkent Verwijlen, want in eigen land is de aandacht voor zijn sport minimaal. Terwijl er volgens hem voldoende jonge talenten rondlopen. Na Peking (beste 8), Londen (beste 16) en Rio (beste 32) kreeg hij berichten van clubs uit Nederland en België dat er veel nieuwe leden waren bijgekomen. “Ik hoop dat ik in Tokio de schermsport een nieuwe impuls kan geven. Een soort Epke Zonderland-effect.”

