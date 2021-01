Schaken

Schaker Van Foreest stunt met Nederlandse zege op Tata Steel Chess

Jorden van Foreest in de finale van het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Beeld EPA

Het schaaktoernooi in Wijk aan Zee heeft weer een Nederlandse winnaar: Jorden van Foreest is de eerste Nederlander in 36 jaar die het schaaktoernooi op zijn naam schrijft.