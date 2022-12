Schaatsster Miho Takagi en coach Johan de Wit toch samen verder. ‘Als zij je vraagt, zeg je geen nee’

Na de Olympische Winterspelen leken hun wegen te scheiden. Toch sloten Miho Takagi en Johan de Wit een nieuw pact. De Japanse schaatsster en de oud-hoofdcoach van Japan trekken dit seizoen samen op.

Afgelopen voorjaar stonden ze beiden op een kruispunt. Wat te doen, vroegen Miho Takagi en Johan de Wit zich af, nadat duidelijk was geworden dat er na zeven jaar een einde aan hun samenwerking was gekomen. Hij was weg uit Japan als hoofdcoach, zij twijfelde over doorgaan met haar topsportcarrière. Ze zochten elk een nieuw houvast.

Na drie maanden van overpeinzing was Takagi er voor haarzelf uit. Ze wilde verder, in tegenstelling tot haar zus Nana die er wel de brui aan gaf. Maar dan wel per se met De Wit, die aftastende gesprekken met een commerciële ploeg had gevoerd en ook in de belangstelling van enkele bonden stond. Hij hapte toe. “Als Miho je vraagt, zeg je geen nee. Voor mij is ze heel speciaal.”

Die lotsverbondenheid is niet verwonderlijk. In de periode dat De Wit het Japanse schaatsen uit het slop trok en kleur gaf, groeide Takagi uit tot boegbeeld. Ze grossierde in medailles op internationale kampioenschappen. Niet alleen was ze de motor achter de achtervolgingsploeg die drie wereldtitels en olympisch goud veroverde, ook ontpopte ze zich tot een alleskunner: behalve olympisch kampioen op de 1000 meter werd ze ’s werelds beste allrounder en sprinter, een unicum in het huidige tijdperk. In die successen speelde De Wit een cruciale rol, aldus Takagi: “Hij is voor mij de sleutelfiguur. Ik vertrouw hem in alles.”

Sprong in het diepe door onvoorwaardelijk geloof

Het onvoorwaardelijke geloof maakte dat Takagi (28) bereid was een sprong in het diepe te wagen. Ze stapte uit de nationale selectie en ging akkoord met de voorwaarde die De Wit (43) stelde: naast Japan zou ook Nederland als uitvalsbasis gaan fungeren, zodat hij vaker bij zijn gezin in het Noord-Hollandse Bergen kan zijn.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen speelde zich zodoende grotendeels in Nederland af. In de aanloop naar de eerste wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger (11-13 november) trainden Takagi en De Wit op het ijs van de Elfstedenhal in Leeuwarden, waar het tweetal aansluiting vond bij Team Frysk. Het bood haar de kans ‘treintjes’ met andere schaatsers te vormen.

In de zes dagen tussen de wereldbeker in Heerenveen (18-20 november) en het vertrek naar Calgary in Canada, dit weekend en volgend weekend halteplaats van het langebaanpeloton, zochten ze het ijs in Leeuwarden niet op. In de directe omgeving van Bergen zorgde De Wit voor een alternatief programma, waarbij de nadruk lag op krachttraining en duurvermogen. En in de vrije uren dompelde Takagi zich onder in het gezinsleven, al overnachtte ze wel in een eigen, tijdelijk appartement.

‘Milo behoort tot het meubilair’

“Miho behoort inmiddels tot ons meubilair”, zegt Johan de Wit gekscherend aan de keukentafel, waar in de tussenweek het interview plaatsheeft. “Toen we nog in Obihiro woonden, kwam ze al geregeld bij ons over de vloer. De jongens zijn vertrouwd met haar, vinden haar aanwezigheid alleen maar leuk.”

Dat is te zien tijdens het dubbelgesprek. De vijfjarige Moos is nog op school, maar Joep van 2,5 drentelt onafgebroken om haar heen. Hij praat tegen haar alsof er geen taalbarrière is. Probeert haar te verleiden om te spelen. En kruipt op haar schoot, nadat Takagi hem een aai over de bol heeft gegeven.

Ze geniet zichtbaar van het huiselijke tafereel. Die ochtend is Takagi weliswaar urenlang afgemat op de mountainbike in de Schoorlse duinen, maar de nabijheid van de kleine donderstraal geeft prettige afleiding. “Dit voelt als vrijheid”, glundert Takagi, die nu ze veel in Nederland verblijft hard bezig is haar Engels te verbeteren. Na de Winterspelen, waar ze met goud en drie keer brons haar status bevestigde, werd ze nog overvallen door een leeg gevoel en vermoeidheid, maar de verandering van omgeving en situatie heeft haar nieuwe energie gegeven. “Ik zie nu de echte Miho”, meent De Wit. “In Japan is het voor haar lastig om zichzelf te zijn, omdat ze wordt herkend en iedereen op haar let. Hier laat iedereen haar met rust, kan ze anoniem haar gang gaan. Dat is voor haar een verademing.”

Een-op-een werken is tijdelijk

Toch is het een-op-een werken niet ideaal, geven beiden toe. Hoewel de omgang uiterst ontspannen is en ze volledig hun eigen plan kunnen varen, beschouwen ze het als een fijne, maar tijdelijke oplossing.

Op de achtergrond is De Wit bezig een commerciële ploeg op te tuigen. Hij hoopt Takagi vanaf volgend seizoen te omringen met schaatsers die net als zij het hoogste najagen. “Ik wil niet zomaar een team, ik wil de béste formatie”, licht De Wit zijn ambitie toe. “Het moeten sporters zijn die elkaar uitdagen en beter maken, zodat het voor iedereen een win-winsituatie is. In beginsel richt ik me op Japanners, al sluit ik een internationaal gezelschap niet uit.”

Zo had het De Wit mooi geleken als hij Takagi aan Jutta Leerdam had kunnen koppelen. Dit voorjaar sprak hij met haar en Koen Verweij, toen die twee nog een koppel vormden en zij hem bij het door hen opgezette Team Worldstream-Corendon probeerden in te lijven. Haar overstap naar Jumbo-Visma, wat tot het opdoeken van die eigen ploeg leidde, zorgde er echter voor dat dit plan strandde.

Nu De Wit zich vooralsnog alleen maar op Takagi hoeft te concentreren, probeert hij haar als manusje-van-alles zo veel mogelijk te ontlasten. Dus fungeert hij niet alleen als privétrainer en persoonlijke coach, maar werpt hij zich ook op als chauffeur en schaatsenslijper en regelt hij vliegtickets en verblijfsplekken.

Dat is een contrast met zijn tijd in Japan. Daar werkte De Wit met meer dan twintig schaatsers. Hij was er verantwoordelijk voor het technische beleid, schreef trainingsprogramma’s, bepaalde de selectiecriteria, coachte op het ijs en voerde besprekingen met bestuurders. “Dat zorgde voor veel hectiek. Daartegen afgezet is het saaier geworden. Zeker nu in de wereldbekercyclus, als het in feite draait om maar een paar minuten racen in de namiddag of avond. Voorheen was ik dan van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de weer, om iedereen in de B- en A-groep te volgen.”

Takagi betaalt De Wit uit eigen zak

Een fysiotherapeut en bewegingswetenschapper staan hem in Nederland bij, stafleden die net als De Wit door Takagi uit eigen zak worden betaald. “Gelukkig hebben we een Nederlandse sponsor gevonden die de autolease, brandstof en trainingskampen bekostigt”, zegt De Wit. “En in aanloop naar toernooien en kampioenschappen neemt de Japanse bond de reis- en verblijfskosten voor zijn rekening. Maar Miho teert op deze manier wel op haar vermogen in.”

Twee jaar denkt Takagi, die leunt op individuele sponsors, deze investering te kunnen volhouden. In die periode hoopt ze een grote geldschieter te strikken en in de door De Wit samengestelde ploeg te komen. Die uitkomst bepaalt of ze nog doorgaat tot de Winterspelen van 2026.

Ondertussen stort ze zich niet alleen vol overgave op haar ‘doorstart’, maar omarmt Takagi ook het andere leven dat op haar pad is gekomen. Dat blijkt als Moos thuis is gekomen en ze hoort dat zijn ouders nog voor een 10-minutengesprek naar school moeten. De vraag of ze even op hem en Joep wil passen, tovert een grote glimlach tevoorschijn. Takagi draait er haar hand niet voor om, net zomin als voor het teriyaki-avondgerecht dat ze daarna aan het gezin De Wit en haarzelf gaat voorschotelen.

