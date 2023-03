Schaatsster Kok zorgt voor eerste Nederlandse goud op 500 meter

Het is de eerste keer dit seizoen dat Kok het podium haalde. In de wereldbekerwedstrijden was een vierde plaats dit seizoen haar beste resultaat. Kok won bij de WK afstanden in 2021 zilver op de 500 meter achter de nu afwezige Russin Angelina Golikova.

Kok opende met 10,35 razendsnel in haar rit tegen Kurumi Inagawa uit Japan. Die snelheid hield ze goed vast en ze bleef haar tegenstandster dan ook ruim voor. Alleen Herzog was ook net iets sneller in de ronde.

Voor Leerdam is het de eerste WK-medaille ooit op de 500 meter. Ze versloeg in haar rit Kim Min-sun uit Zuid-Korea die vijf van de zes wereldbekerwedstrijden had gewonnen. Na een sterk laatste stuk was Leerdam net iets rapper, maar ze kwam niet in de buurt van de tijd van Kok. Michelle de Jong zette in de laatste rit 37,86 neer. Daarmee werd de ploeggenote van Kok zevende.

Diskwalificatie

De Nederlandse schaatssters zijn bij de WK afstanden gediskwalificeerd op de ploegachtervolging. Het Nederlandse trio Marijke Groenewoud, Joy Beune en Irene Schouten had vlak daarvoor de beste tijd neergezet met 2.52,65 voor Canada en Japan.

De diskwalificatie werd uitgeroepen omdat bij Beune bij haar enkel haar huid te zien was en dat mag niet.

Het goud gaat naar olympisch kampioen Canada, waar Valérie Maltais, Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann met 2.54,58 sneller waren dan Japan en de Verenigde Staten.

Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud tijdens de ploegenachtervolging voor vrouwen op de WK afstanden. Beeld ANP

Beune greep naast haar eerste wereldtitel door wat er met haar sokken gebeurde. “Ik kon niks anders. Ik stop deze sokken vantevoren in mijn schoen, ze zijn er onderweg uit gegaan”, baalde Beune. Tijdens de race had ze het niet door dat het gebeurde. “Er is een mevrouw die staat bij de ijsopgang te controleren. Zij checkt mij en ziet dat de enkels bedekt zijn, dus laat me het ijs op gaan.”

Beune was met Ritsma bij de scheidsrechter geweest en probeerde protest aan te tekenen. “Dat kan je proberen zei de scheidsrechter, maar verwacht er niks van”, zei ze.

Goud voor mannen

De Nederlandse schaatsers veroverden op de ploegachtervolging opnieuw de wereldtitel. Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink waren met een tijd van 3.38,27 nipt sneller dan het team van Canada. Noorwegen pakte het brons.

Het is de eerste zege van het team van bondscoach Rintje Ritsma dit seizoen. In de wereldbeker kwamen de schaatsers niet verder dan een tweede en derde plaats.

Roest, Bosker en Snellink wonnen bij de laatste WK afstanden in 2021 eveneens het goud voor Canada en de Russische schaatsers. In totaal wonnen de Nederlandse schaatsers twaalf keer eerder het goud op de ploegachtervolging. Op de Olympische Spelen van Beijing vorig jaar greep het Nederlandse team naast de medailles.

In de laatste rit leken de schaatsers genoegen te moeten nemen met de derde plaats. Tegenstander Verenigde Staten was lang sneller en de tussentijden waren ook langzamer dan de Canadezen in de rit ervoor. Na de laatste bocht en met een eindsprint doken de schaatsers toch onder de tijd van 3.38,43 van Canada.