Schaatsster Joy Beune (23) bloeit op nu ze zich weer gezien voelt

Bij de junioren stond er geen maat op haar. In 2018 veroverde Joy Beune in Salt Lake City vijf wereldtitels, machtsgrepen die ze met wereldrecords kruidde. Toptijden, waarvan drie op individuele afstanden (1000, 1500 en 3000 meter), die bijna vijf jaar na dato nog altijd onovertroffen zijn.

De beloning bleef niet uit. Kampioenenmaker Jac Orie liet zijn oog op haar vallen. Beune tekende een profcontract bij grootmacht Jumbo-Visma. De succescoach was niet de enige die haar een rooskleurige toekomst voorspelde.

In haar debuutseizoen voedde Beune de hoop. Bij het NK allround werd ze tweede. Winnares Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioen op de 3000 meter van een jaar eerder, en de als derde geëindigde Esmee Visser, in 2018 de olympisch heerseres op de vijf kilometer, flankeerden haar.

Bovendien noteerde ze in die jaargang persoonlijke records op de 1500 en 5000 meter. Op de Adelskalender, de wereldranglijst voor allrounders, steeg ze zodoende van plek 73 naar 10. Niets leek een internationale doorbraak bij de senioren in de weg te staan.

Wegzakken in de grauwe middelmaat

De veelbelovende start kreeg geen vervolg. In het daaropvolgende seizoen boog de prestatiecurve naar beneden af. Beune zakte weg naar de grauwe middelmaat. Toch werd haar verbintenis met twee jaar verlengd.

Die opsteker zorgde geenszins voor een kentering: een zesde plaats op de 3000 meter bij de WK afstanden was sindsdien het opvallendste resultaat. Zelf wijt ze die kleurloosheid aan haar perfectionistische inslag en de wankele psyche die dat tot gevolg had. “Ik zat mezelf in de weg.”

Na het mislopen van de Olympische Winterspelen besefte Beune dat ze het roer om moest gooien, wilde ze haar carrière niet laten doodbloeden. Ze stapte over naar het kleinere IKO. Het was de impuls die ze nodig had.

Beune (23) bloeide dit seizoen op. Ze schaatst rond alsof ze zich bevrijd weet van het verwachtingspatroon waar ze vier jaar lang tegen opbokste. Ze kwalificeerde zich niet alleen voor drie wereldbekerafstanden, maar ligt bij het NK allround ook op koers voor EK-deelname. Die Europese titelstrijd is eind volgende week in het Noorse Hamar.

Persoonlijke aandacht leidt tot minder onzekerheid

Na de openingsdag bezet Beune de derde positie, achter Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud. “Ik zit lekker in m’n vel, ben minder onzeker. Dat heeft alles te maken met de respectvolle omgang, van zowel de staf als de ploeggenoten: ik voel me gewaardeerd, krijg de persoonlijke aandacht die ik nodig heb, mag zelf input geven. Deze aanpak ligt me beter dan de eerdere, klinische benadering.”

Beune kan bovendien wekelijks terecht bij een aan het team verbonden sportpsycholoog. Ze merkt dat ze het fijn vindt met zo’n vertrouwenspersoon te kunnen sparren. “Kjeld (Nuis, haar vriend, red.) en mijn ouders zagen me ook worstelen, maar ik wilde hun niet belasten met mijn sores. Ik sloot me daarom van hen af.

“Nu ik me zelfbewuster voel, ben ik in de privésfeer ook losser en gezelliger. Bovendien komt de gedrevenheid terug. Ik ben niet langer bang mezelf voor schut te zetten in een race, maar kijk juist uit naar een wedstrijd. Ik heb weer het innerlijke geloof dat ik olympisch kampioen kan worden.”

Verbluffend record Jutta Leerdam op 1000 meter Antoinette Rijpma-de Jong en Patrick Roest bij de allrounders en Jutta Leerdam en Hein Otterspeer bij de sprinters zijn de te kloppen schaatsers op dag twee van het combi-NK. Daar worden de startbewijzen verdeeld voor het EK Allround en EK Sprint in Hamar (6-8 januari). Het meest op dreef was Leerdam. Na een persoonlijk record op de 500 meter deed ze er nog een schepje bovenop op de dubbele afstand: met 1.12,83 tekende ze voor een baanrecord én wereldrecord op een laaglandbaan. De oude, uit 2018 stammende toptijd stond op naam van de Amerikaanse Brittany Bowe (1.13,24). Al het gehele seizoen is Leerdam een klasse apart op de 1000 meter, met vier opeenvolgende zeges in wereldbekerverband.

