Schaatsster Femke Kok heeft ‘alle ingrediënten van een kampioene’

Het is afwachten of voor het eerste schaatstoernooi in dit coronatijdperk ook de klassieke wetmatigheden opgaan. Was dit nationaal kampioenschap een willekeurige momentopname in een onzekere tijd, of vallen er uit de resultaten sportieve conclusies te trekken? Normaal gesproken staan er in een pre-olympisch seizoen geregeld talenten op die een jaar later op de Spelen schitteren. Dit keer zou de jonge Femke Kok daar een voorbeeld van kunnen zijn. Als eerstejaars senior won zij meteen goud en zilver.

De twintigjarige verwees op zaterdag titelverdedigster Jutta Leerdam op de 500 meter naar het tweede plan. Een dag later waren op de dubbele afstand de rollen omgekeerd, maar bleef Kok wel ploeggenote Ireen Wüst en regerend olympisch kampioene Jorien ter Mors voor. Wat des te opmerkelijker was, omdat ze bij de start bijna viel. “Dat kostte veel energie, maar toch reed ik mijn snelste eerste ronde ooit.” Het zegt veel over haar talent. “Zij heeft alle ingrediënten van een kampioene”, meent haar coach Gerard van Velde.

Wereldkampioene allround bij de junioren

De afgelopen twee seizoenen was Kok nog de wereldkampioene allround bij de junioren, nu veroverde ze haar eerste titel bij de senioren. “Best veel mensen verwachtten wat van mij. Dat is nieuw. Ik ben blij dat het gelukt is.” In het voorseizoen reed geen schaatsster sneller dan zij. Van Velde roemt haar atletische vermogen. “Sommige talenten hebben tijd nodig om te groeien, Femke kan heel veel dingen al goed op jonge leeftijd. Ook mentaal. Zij gaat net als een volwassen atleet met de druk om.”

Haar geheim? “Zo rustig mogelijk proberen te blijven.” Met een open blik en vriendelijke glimlach staat Kok de media te woord. Verwacht geen ingewikkelde analyses van haar. Met lichte verwondering in haar stem: “Ik zit voor het eerst bij een professionele ploeg. Eigenlijk ben ik nu fulltime schaatsster en word ik ervoor betaald, dat is nieuw.”

‘Gelukkig heeft de minister een uitzondering gemaakt’

Hoe anders is de situatie voor Marwin Talsma, die dit weekend ook voor het eerst Nederlands kampioen werd. Tot vorige week was het onzeker of hij überhaupt mocht starten op dit NK, omdat voor hem als amateur andere coronaregels gelden. “Gelukkig heeft de minister een uitzondering gemaakt.”

Dat werd beloond met goud, hoewel Talsma (22) niet de snelste tijd reed op de tien kilometer. Hij schoof door naar de eerste plek toen zijn directe tegenstander Jorrit Bergsma vanwege een foute wissel werd gediskwalificeerd. Beide rijders waren verrast door die beslissing van de jury. Talsma: “Ik had Jorrit al gefeliciteerd na de finish. Natuurlijk zat die wissel in mijn achterhoofd, maar ik vond dat we het goed hadden opgelost.”

Toen Talsma de buitenbocht uitkwam, dacht hij genoeg ruimte te hebben om meteen achterlangs te kruisen. Maar hij moest een slag laten lopen. De jury rekende dat Bergsma aan, die voorrang had moeten verlenen. Ondanks de woede van Bergsma was Talsma niet minder blij. “Een Nederlandse titel is een Nederlandse titel.”

Groeiend zelfvertrouwen bij Irene Schouten

Voor Irene Schouten (28) gaat dat niet helemaal op. De zevenvoudig nationaal kampioene op de massastart won voor het eerst een klassieke afstand. Zaterdag was ze de beste op de drie kilometer, zondag op de vijf. Door de afgelastingen van massastarts en marathons, in verband met corona, was haar voorbereiding dit keer anders. “Misschien behoud ik daardoor nu wat beter mijn techniek op de langebaan.” Haar coach Jillert Anema zoekt de verklaring voor haar titels eerder bij ‘groeiend zelfvertrouwen’.

Dat is iets waar de jonge Femke Kok ogenschijnlijk geen gebrek aan heeft. Zal zij in de voetsporen treden van illustere voorgangers als Jochem Uytdehaage, Ireen Wüst, Sven Kramer en Michel Mulder, die ook allemaal hun eerste nationale titel in een pre-olympisch seizoen wonnen en daar vervolgens een olympische medaille op lieten volgen?

Kok moet glimlachen bij het horen van die namen. Zelf waakt ze ervoor op de zaken vooruit te lopen. “Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd.” Ook daarin is ze al volwassen. “Vroeger heb ik daar mentale begeleiding in gehad. Dat helpt natuurlijk. Daar denk ik nu weleens aan terug.”

