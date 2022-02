Schaatshal ‘Ice Ribbon’ is Chinees pronkstuk van de Spelen, maar het gaat er geen records regenen

Michelle de Jong had, toen ze nog in Nederland was, alleen maar goede dingen gehoord over de schaatshal in Peking, de baan waarop zij haar olympisch debuut gaat maken op de 500 meter. Maar het belangrijkste wat ze had onthouden was de kleur. Felblauw, vooral oplichtend in de avonduren.

En dat blijkt te kloppen, constateerde De Jong toen ze eenmaal in de hal was gearriveerd. De ‘Ice Ribbon’ is vooral blauw. Dit schaatsstadion is voor China het pronkstuk van deze Olympische Spelen. Waar sommige locaties worden hergebruikt, is de schaatsbaan gloednieuw en in 2020 gebouwd in de nabijheid van het al bestaande ‘Vogelnest’ (in 2008 het olympisch stadion) en de opvallende Water Cube. Nederlandse schaatsers noemden het de afgelopen dagen al de mooiste baan ter wereld. Er worden de komende twee weken veertien gouden medailles verdeeld.

Oud-Chinees spel da tuoluo

Het lijnenspel aan de buitenkant, bestaande uit 22 lagen, is volgens de makers enerzijds geïnspireerd op kunst van zijden linten uit de Tang-dynastie en anderzijds op het oud-Chinese spel da tuoluo, waarbij een ronddraaiende tol over het ijs bewogen moet worden. Bovenal moet het uiterlijk van de baan snelheid uitbeelden, als het ware nabootsen hoe de schaatsers over het ijs vliegen.

De ‘Ice Ribbon’ in de avonduren. Beeld AFP

Binnen is er plaats voor bijna twaalfduizend toeschouwers, al zullen de tribunes vanwege de coronapandemie zeker niet volstromen. Voor atleten is er een atletiekbaan van 100 meter om op te warmen. De afwerking kan nog beter. De ramen zijn vuil en rond deuren, om trappen en tussen stoelen zitten gaten en scheuren. De olympische versiering maskeert veel.

In de hal zelf, ook van binnen met blauwe tinten versierd, geeft een snelle aanblik, voornamelijk door het dak dat mee lijkt te golven. Maar records worden vooralsnog niet verwacht. Op het ijs is nog wel een en ander aan te merken. Dat is nog veel te zacht, volgens de schaatsers, al wordt het ‘elke dag iets beter’. De boarding komt – uiteraard – uit Nederland: van luchtkussenbedrijf Sidijk uit Heerenveen.

De baan is gemaakt door het bedrijf Populous, dat ook al de Oval Lingotto in Turijn en het Fisjt stadion in Sotsji ontwierp. De ingenieurs gaan er prat op dat het stadion zoveel mogelijk energieneutraal is. Zo wordt gebruik gemaakt van koeling met behulp van CO 2 , wat milieuvriendelijker is dan koelen met traditionele koelgassen. “Dit was het grootste CO 2 -project in China ooit”, zei Jason Dai van bouwpartner Güntner.

Thomas Krol tijdens een training in de ‘Ice Ribbon’ in Peking. Wereldrecords worden er niet verwacht, alhoewel het ijs steeds beter wordt. Beeld ANP

Verder is met de nieuwe technologie het maken van ijs 20 procent efficiënter, staat in de officiële brochure. Warmte die vrijkomt wordt gebruikt om warm water voor de atleten te verzorgen. Het glas aan de buitenkant functioneert niet alleen als aandachtstrekker, maar tegelijkertijd als zonnepaneel.

De hoop is dat het stadion in de toekomst kan worden gebruikt om het schaatsen in China te promoten. Te pas en te onpas wordt gesteld dat de Chinese overheid in 2025 driehonderd miljoen Chinezen kennis heeft laten maken met sneeuw- en ijssporten. Of dat gaat lukken in de Ice Ribbon is zeer de vraag. Veel stadions worden na de Spelen zelden meer gebruikt. Bovendien heeft China geen schaatscultuur en is in het noorden van het land net een nieuwe baan geopend, op hoogte, waar veel harder wordt gereden. Het lijkt logisch dat de Chinese topschaatsers daar blijven trainen.

