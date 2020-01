Schaatser Thomas Krol heeft zijn plek bij de top definitief ingenomen

Al anderhalf jaar bivakkeert Krol op terrein waar hij daarvoor nooit dacht te komen. Te lang dacht hij dat zijn schaatsplafond zo rond de vierde, vijfde plek lag. En als hij eens goed presteerde, was hij te lief om voor zijn eigen kans te gaan. Zo kwalificeerde hij zich op de 1000 meter voor de Olympische Spelen, maar gaf zijn plek op ten faveure van de geblesseerde Kai Verbij. Hij was een ‘labrador’, zei hij vrijdag over die tijd, terwijl hij met zijn handen een opzittend hondje nadeed.

Pas toen hij na de Spelen van ploeg veranderde, van Reggeborgh ging hij naar Jumbo-Visma, leerde hij winnen. Eerst won hij eind 2018 een wereldbekerwedstrijd in Thialf. Een toevalstreffer, noemt hij dat nog steeds. Maar in Inzell werd hij wereldkampioen. Dát was zijn eerste grote titel, die voor hem telde als een soort persoonlijke bevrijding. De Orie-doctrine, genoemd naar coach Jac Orie, werkte. Orie, vrijdag in Heerenveen: “We moesten laten zien wat goed schaatsen voor hem kon betekenen.”

Gemeen zijn met een knipoog

Hardheid moest hij opdoen. Gemeen zijn met een knipoog. En vooral: van zich afbijten. Als hij door Sven Kramer op scherp werd gezet, moest hij een opmerking pareren. Krol: “Als Sven zei dat Kjeld Nuis toch wel zou winnen, dan zei ik dat hij maar beter kon stoppen met die rug van hem.”

Het is die mentaliteit die hem ook op het ijs deed groeien. Niet langer laat de huidige Nederlands kampioen 1000 en 1500 meter een goede tegenstander zomaar voor op de kruising, zoals hij op de vorige EK deed bij de Rus Denis Joeskov. Dat moment staat voor hem symbool voor hoe hij die periode was. Toen liet hij na afloop ook protest lopen. “Ik dacht dat hij gediskwalificeerd zou worden; in plaats van stennis te schoppen, had ik er vrede mee omdat ik hem sterker vond.”

Nu rijdt hij Joeskov zo de kussens in, als het moet – overigens zonder ‘zich te verliezen’. Niet langer denkt hij dat hij al kan inpakken als een concurrent een snelle tijd rijdt. Dan helpt de keiharde Orie-doctrine. Egoïstisch wil hij het niet noemen. Zelfbewust is beter.

Langzaam merkt Krol dat hij ook een gehoorde stem heeft in de schaatswereld. Zo was hij vocaal tegenstander van het programma van afgelopen weekend. Zijn 1500 meter zat te kort op de teamsprint, en om een ‘signaal af te geven’ startte hij daarom niet op het teamonderdeel. Een Krol van twee jaar geleden had waarschijnlijk gewoon gestart, zei hij. Dan had hij zich verscholen achter schaatsbond KNSB. “Dan had ik niks durven zeggen omdat ik mezelf niet in de positie vond zitten óm dat te zeggen.”

Nu is dat anders. Winnen betekent statusverhoging en dat zorgt er weer voor dat er naar hem wordt geluisterd. Met zijn resultaten is hij ook een groot kanshebber voor WK-goud in Salt Lake City, vooral op de 1500 meter. Daar wacht een duel met de enige die hem op die afstand lijkt te kunnen bedreigen: Kjeld Nuis. In zijn woorden, waar toch nog een beetje een oude Krol doorklinkt: “We zijn ploeggenoten, en moeten elkaar helpen waar kan. Iets uitvechten doe je maar in de wedstrijd.”

Al eerder, voorafgaand aan de WK vorig jaar, vertelde Krol over zijn periode bij Orie. “Potdomme, dat kan jij ook gewoon, zegt Jac als ik twijfel. Je moet gewoon echt willen en je reet een stukje naar beneden doen.’ Het helpt echt als hij dat zegt.”