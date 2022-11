Scepsis lijkt geweken: opkomst jong schaatstalent biedt hoop

Veertien individuele podiumplaatsen eiste de Nederlandse delegatie afgelopen weekend in Thialf op, aangevuld met goud op de teamsprint bij de vrouwen en zilver op hetzelfde onderdeel bij de mannen. Aanstormende talenten mengden zich verrassend in die medaillestrijd. Twee stuks kwamen bij hen terecht, terwijl anderen zich ook van voren lieten zien. Bovendien hadden zij ook een aandeel in de teamsprintsuccessen.

Isabel Grevelt (20) trapte de driedaagse vrijdag af met brons op de 1000 meter – achter winnares Jutta Leerdam – wat een regelrechte stunt was. “Top drie, niet normaal. Ik snap het eigenlijk nog niet”, verbloemde ze haar verbazing niet, nadat de debutante in de A-groep haar persoonlijk record met liefst een seconde tot 1.14,54 had aangescherpt.

Een etmaal later pakte de eveneens 20-jarige Joep Wennemars zilver op 1000 meter. De zoon van oud-sprinter en meervoudig wereldkampioen Erben Wennemars moest de Chinees Zhongyan Ning voor zich dulden. Op zijn beurt hield hij daarentegen olympisch kampioen Thomas Krol (vijfde), de van een liesblessure teruggekeerde en met een aanwijsplek ingestroomde Kjeld Nuis (zevende) en olympiër Hein Otterspeer (achtste) achter zich. Voor Wennemars junior, die ook een persoonlijke besttijd (1.08,08) noteerde, was het reden om van ‘een memorabel weekend’ te spreken. “Ik kan het bijna niet geloven, zag ’m niet aankomen. Dit was een doel voor volgend jaar.”

Hoop is gevestigd op jeugdige gezichten

Met de medesprinters Marrit Fledderus (21 jaar, vijfde op de 500 meter, waarbij ze ploeggenote Femke Kok aftroefde), stayer Beau Snellink (21, vierde op de vijf kilometer) en de door een teenkwetsuur afwezige Stefan Westenbroek (20), met zijn zege op de 500 meter de revelatie tijdens het plaatsingstoernooi voor de wereldbeker, zijn Wennemars en Grevelt de jeugdige gezichten op wie in de nieuwe olympische cyclus en daarna de hoop is gevestigd. Ze weten zich daarbij geflankeerd door generatiegenoten Jutta Leerdam (23), Merijn Scheperkamp (22), Femke Kok (21) en Marijke Groenewoud (23), die zich in de afgelopen jaren of vorig seizoen al manifesteerden en van wie Leerdam in internationaal verband reeds tot een te kloppen vrouw is uitgegroeid.

Niet alleen omdat Kramer en Wüst – samen goed voor tien olympische titels en veel WK-goud (36 overwinningen op losse afstanden en zestien in allroundverband) – ermee ophielden, wordt dit seizoen gekeken naar de aanwas en doorstroming van nieuwe namen. Dat heeft alles te maken met de dertigers die net als Wüst in februari in Peking olympisch goud veroverden: Kjeld Nuis (33), Thomas Krol (30) en Irene Schouten (30), die met drie machtsgrepen en brons op de ploegachtervolging de schaatskoningin van de Winterspelen werd.

Jagen zoveel gemakkelijker

Kjeld Nuis werd op zijn favoriete onderdeel de 1500 meter met plek twee de beste Nederlander. “Jagen is zoveel gemakkelijker dan verdedigen”, zei Nuis over de positie waarin hij verkeert, overigens een situatie die hij koestert. “De opkomst van talenten tergt mij. Zij zijn er zo op gebrand om te winnen dat ik ook met het mes tussen de tanden rijdt.” Die bravoure onderstreepte Scheperkamp, na zijn derde plaats op de 500 meter, inderdaad: “Ik ben blij, maar wil gewoon winnen. Mijn focus ligt op de eerste plaats.”

Hoewel de vijver niet opgedroogd blijkt te zijn kwam in de voorgaande olympische periode juist het gevoel bovendrijven dat de aangroei stagneerde. Het had alles te maken met het gat dat was ontstaan.

Versnipperd talent

De veranderde scholing leek daar debet aan te zijn. Patrick Roest (26), zaterdag op de vijf kilometer met 6.04,36 minuten goed voor een baanrecord én wereldrecord op een laaglandbaan, Antoinette Rijpma-De Jong (27), winnares op de 1500 meter (1.53,73), en de absente Kai Verbij (28) behoren tot de laatste lichting die voortkomt uit Jong Oranje, het opleidingstraject dat sinds 2015 niet meer bestaat en is ingeruild voor vijf regionale talententeams en de commerciële ploeg TalentNed. De bundeling van talenten, met een gemeenschappelijk doel en een dagelijkse kruisbestuiving, raakte zo versnipperd.

De recente prestaties illustreren dat de scepsis onterecht lijkt. Al is een hosannastemming gevaarlijk. Want aan de top komen is, zoals Nuis al schetste, eenvoudiger dan er te blijven. Zie Esmée Visser, die in 2018 vanuit het niets olympisch kampioene op de 5000 meter werd, vier jaar later na een mentale ineenstorting haar titel niet kon verdedigen en die inmiddels volledig uit het zicht is verdwenen.

Irene Schouten onder haar baanrecord Irene Schouten heeft de orde hersteld op de 3000 meter. De olympische kampioene zegevierde op deze afstand in 3.54,04 minuten, een tijd waarmee ze onder haar baanrecord dook. Vorige week leed Schouten in Stavanger een nederlaag, na een seizoen waarin ze ongeslagen bleef. “Ik schaatste weer, in plaats van te harken en werken”, concludeerde ze na afloop opgelucht.

