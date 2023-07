Saudische investeringen houden Wimbledon bezig. ‘Voor mannen is het makkelijker dan voor vrouwen’

Daria Kasatkina komt al jaren niet meer in Rusland, sinds de tennisster zich fel uitte tegen de invasie van haar land in Oekraïne. Haar vrienden en familie in Rusland ziet ze niet meer, uit vrees voor haar eigen veiligheid. Een beslissing waar ze overigens ‘niet eens één procent spijt van heeft’.

Ze noemde eveneens haar lesbische geaardheid als risicofactor. Ook in Saudi-Arabië zou ze daarmee in theorie niet veilig zijn. Daar staan vijfhonderd zweepslagen en vijf jaar gevangenisstraf op homoseksualiteit. Kasatkina vindt het moeilijk dat nou net de Saudi’s willen investeren in de tenniskoepels van de vrouwen én mannen, respectievelijk de WTA en ATP. Waarschijnlijk willen de Saudi’s grote toernooien organiseren waar veel topspelers op af zullen komen omdat er veel geld is te verdienen. “Er is zoveel mis met dat land”, zei Kasatkina.

Mannen versus vrouwen

Grandslams als Wimbledon slaan los van de WTA en ATP, maar er zijn in Londen wel punten te verdienen voor de wereldranglijsten. De bonden staan open voor die investering vanuit Saudi-Arabië, lieten zij blijken. En dus is ook de interesse van de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman en zijn staatsinvesteringsfonds Pif onderwerp van gesprek op Wimbledon. “En vrouwelijke tennissers denken daar heel anders over dan de meeste mannen”, zegt Kasatkina.

De nummer elf van de WTA-ranglijst nam zelf alvast een voorschot, op de persconferentie na haar gewonnen partij in de tweede ronde tegen de Britse Jodie Burrage. “Ik denk niet dat alles om geld moet draaien. Het is in ieder geval niet mijn grootste prioriteit.” Ze doelde echter niet op de 10 miljoen dollar die de 26-jarige Russin tot nu toe bij elkaar tenniste. “Laten we het zo zeggen: voor de mannen is zoiets makkelijker. Die voelen zich daar beter.”

De botsing bestaat, maar niet zozeer tussen man en vrouw. Eerder tussen moralisten en de cashers. De Amerikaanse Jessica Pegula, de nummer vier van de wereld, zag in de steenrijke Saudi’s een deur naar meer prijzengeld voor de vrouwen, hoewel ze het ook had over ‘negatieve dingen’. Het kwam haar op online hoon te staan van tennisfans.

Enorme geldinjectie

Kasatkina bekritiseert het financiële argument. Net als haar tenniste ook de Australiër Nick Kyrgios zo’n 10 miljoen euro bij elkaar, maar hij vindt dat te weinig. De Russin hekelde dat, maar Kyrgios staat niet alleen. Ook de Nederlander Tallon Griekspoor ‘gaat niet liegen’. “Heel veel spelers staan te springen, omdat het een enorme geldinjectie is in de sport”, zei hij.

De Tunesische nummer zes en Wimbledon-finalist van vorig jaar bij de vrouwen Ons Jabeur, het belangrijkste tennisuithangbord van de Arabische wereld, gaf haar steun al aan de Saudi’s.

Het grootste jeugdtoernooi ter wereld, de Next Gen, verhuist waarschijnlijk al naar het Saudische Jeddah. Komt de deal rond, dan wil Saudi-Arabie volgens ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi investeren in ‘technologie, infrastructuur en evenementen’. Op de Diriyah Cup, een klein demonstratietoernooi, kan de winnaar al 1 miljoen euro verdienen. Dat is de helft van het meest prestigieuze toernooi waar iedereen nu voor strijdt, Wimbledon.

Tennistour twijfelt

De Nederlandse coach Raemon Sluiter ziet niets in Saudische ‘knaken’ of toernooien als zij ook niet de positie van vrouwen in het land verbeteren. Het wringt met zijn principes. Dat geldt ook voor tweevoudig Wimbledon-kampioen Andy Murray, die alvast bedankte voor toernooien in de oliestaat. Kasatkina vreesde de ‘hogere mensen’, in wiens handen de beslissing ligt over een samenwerking.

Juist beleidsbepaler Gaudenzi begint nu te twijfelen. Hij waarschuwde de Saudi’s openlijk niet te tornen aan ‘historische tradities’ van het tennis, refererend naar de golfwereld. Daar richtten de Saudi’s de eigen LIV-golftour op, kochten veel golfers van de bestaande APG-tour weg, waarop die zich genoodzaakt zag te fuseren met LIV. Ook WTA-hoofd Steve Simon was terughoudend, maar wees ook naar tennissuccessen in Qatar.

De investeringen die de Saudi’s in vrijwel elke sport doen, draaien naast economisch gewin om aanzien vergaren. Ze hebben geen tennistraditie. De enige twee mannelijke tennissers in de ATP bungelen onderaan de ranglijsten en wonnen samen nog geen 1000 euro aan prijzengeld. Vrouwelijke tennissers zijn in Saudi-Arabië helemaal uniek: daarvan bestaat er in de profwereld slechts één.

Een activist van Just Stop Oil werd van baan 18 gehaald na zijn protestactie. Beeld AP

Klimaatdemonstranten komen de baan op De organisatie van Wimbledon nam vooraf maatregelen, maar het gebeurde toch. Donderdagmiddag betraden twee klimaatactivisten van Just Stop Oil baan 18 om te protesteren tegen de opwarming van de aarde. De twee activisten strooiden oranje confetti op de baan, volgens Just Stop Oil zelf een ‘klimaatvriendelijke’ variant. De confetti hadden ze gekocht in de fanshop van Wimbledon om aangescherpte bagagecontroles op verf te vermijden, die de afgelopen dagen voor lange wachttijden en veel kritiek van fans zorgden. Een van de klimaatdemonstranten bleef op de baan zitten. Beiden werden vervolgens van het terrein verwijderd en gearresteerd. Het protest leverde weinig sympathie op bij bezoekers. Woensdag moesten in totaal 87 partijen gespeeld worden, waarvan een groot deel dinsdag gestaakt of geannuleerd was door hevige regenval. De Just Stop Oil-actie leverde nog meer vertraging op. Ook was de keuze voor baan 18 niet logisch, aangezien de wedstrijd daar niet werd uitgezonden en het protest dus minder zichtbaar was.

