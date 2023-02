‘Saudi-Arabië wil WK voetbal kopen via Griekenland en Egypte’

Het was kroonprins Mohammed bin Salman zelf die het aanbod zou hebben gedaan. De feitelijke heerser van Saudi-Arabië was afgelopen zomer in Athene en Caïro om te praten met premier Kyriakos Mitsotakis van Griekenland en met de president van Egypte, Abdel Fatah el-Sisi.

Bin Salman bood hen aan de kosten van de bouw van stadions in die landen op zich te nemen als ze bereid zijn zich samen met Saudi-Arabië kandidaat te stellen voor het WK voetbal in 2030. In ruil daarvoor zullen driekwart van de tachtig wedstrijden in het land van Bin Salman worden gespeeld.

Dit meldt Politico, de invloedrijke site voor internationaal nieuws, onderdeel van de Springer Groep. Politico baseert zich op verklaringen van hoge ambtenaren die bij de gesprekken betrokken waren. Saudi-Arabië is volgens hen bereid de volledige kosten van het WK in Griekenland en Egypte op zich te nemen. Vermoedelijk gaat het om miljarden euro’s.

Het is al langer bekend dat Saudi-Arabië aast op het WK, als onderdeel van de strategie om via de sport economische en politieke macht te verwerven. Complicerende factor is dat wereldvoetbalbond Fifa sinds 2017 de indiener van een bidbook toetst op de mensenrechten. Op dat gebied scoort Saudi-Arabië volgens mensenrechtenorganisatie heel slecht, met doodstraffen die worden uitgevoerd, martelingen in gevangenissen, beperkte rechten voor vrouwen en de wrede behandeling van lhbti+’ers.

Spanje, Portugal en Oekraïne

Over het eventuele bid moet volgend jaar op een congres in Osaka gestemd worden door alle 211 leden van de Fifa. Een gezamenlijk plan met een Europees en Afrikaans land vergroot de kansen van Saudi-Arabië aanzienlijk. De concurrentie komt uit Zuid-Amerika: Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay bereiden samen een bid voor. In Europa zouden Spanje, Portugal en Oekraïne dat willen doen.

Door een verbond aan te gaan met twee landen op andere continenten wil Saudi-Arabië zich verzekeren van stemmen van Afrikaanse en Europese landen, naast Aziatische. Bovendien neemt de coalitie het bezwaar weg dat een WK in 2030 opnieuw in het Midden-Oosten te kort na Qatar is.

Volgens Politico is het onduidelijk of Griekenland en Egypte op het financiële aanbod zijn ingegaan. Beide landen onderhouden de laatste jaren goede contacten met Saudi-Arabië dat op diverse vlakken in die landen investeerde. De steun met oliedollars voor de WK-ambities zou voor Mitsotakis in eigen land de wind wel uit de zeilen kunnen nemen. De traumatische nasleep van de Zomerspelen in 2004 in Athene ligt nog vers in het geheugen. Veel accommodaties stonden daarna te verpieteren en de hoge kosten (zo’n 9 miljard euro) werden later vaak aangewezen als een van de oorzaken van de diepe en lange recessie waarin Griekenland later terecht kwam.

Infantino reageerde jubelend op toewijzing Azië Cup aan Saudi-Arabië

Met de relatie tussen Saoedi-Arabië en de Fifa lijkt het in elk geval wel snor te zitten. Fifa-president Gianni Infantino onderhoudt vriendschappelijk contact met Bin Salman, zo bleek ook op het WK in Qatar. Infantino reageerde vorige maand jubelend toen Saudi-Arabië de Azië Cup van 2027 had toegewezen gekregen. En Visit Saudi, het staatsbedrijf dat toerisme moet bevorderen, is sponsor van Fifa’s WK vrouwenvoetbal deze zomer in Nieuw-Zeeland en Australië.

Sport is door het bewind in Riyad tot speerpunt in het beleid gemaakt, vooral om in de toekomst minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te zijn. Saudi-Arabië organiseert inmiddels jaarlijks onder meer een groot golftoernooi, de Dakarrally, een Formule 1-race en een grote wielerronde. Ook is het gastland van WK’s, in 2027 dus van de Azië Cup en in 2029 van de Aziatische Winterspelen. Cristiano Ronaldo werd na het WK in Qatar voor een jaarsalaris van een paar honderd miljoen euro gestrikt om bij Al-Nassr zijn nadagen als voetballer te komen slijten. De Engelse voetbalclub Newcastle United is sinds 2021 in handen van een Saudisch staatsfonds en naar verluidt hebben de Saudi's nu ook grote interesse in de overname van Manchester United.

