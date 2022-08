Sarina Wiegman was ‘het ontbrekende ingrediënt’ van de Engelse ploeg

Ruim een uur nadat Sarina Wiegman met de Engelse vrouwen de Europese titel had veroverd, werd haar op de persconferentie gevraagd of ze wist wat haar te wachten stond nu ze, zeker in Engeland, tot een beroemdheid was uitgegroeid. “Ik weet het niet, we zullen het zien”, antwoordde de succesvolle bondscoach, die de suggestie verwierp om Wembley Stadium om te dopen in Wiegman Stadium. “Ik vind Wembley een heel mooie naam.”

Wiegman kan niet meer stuk in Engeland nu ze het land, dat zichzelf afficheert als de bakermat van het voetbal, eindelijk weer een hoofdprijs heeft bezorgd. De eerste sinds 1966, toen de Engelse mannen op Wembley in de WK-finale zegevierden over Duitsland. De euforie na de overwinning van de Engelse vrouwen zondag op Duitsland in hetzelfde stadion was zeker zo groot als 56 jaar geleden. De hele natie leefde vier weken hartstochtelijk mee met de formatie van Wiegman.

Huldiging op Trafalgar Square

De Engelse ploeg is maandag gehuldigd op Trafalgar Square. Zo’n 7000 mensen juichten de staf en speelsters luid toe. Aanvoerder Leah Williamson noemde de vorig jaar aangestelde Wiegman ‘het ontbrekende ingrediënt’ van de Engelse ploeg. “Zij heeft ons samengebracht, Engeland had haar nodig. Zij laat ons zijn wie we zijn. En uiteindelijk winnen we het EK. We hebben een dreamteam! Ongelooflijk mooi om dit met het hele land te kunnen delen.”

Op de persconferentie na de wedstrijd zei Wiegman dat ze nog wel een paar dagen nodig had om tot haar door te laten dringen wat er was gebeurd. De bijeenkomst in de perszaal van Wembley werd onderbroken door hossende en uitgelaten Engelse speelsters. ‘It’s coming home’, zongen ze, het voetbal was terug in het land waar de sport zijn oorsprong vond. Dat was ook de teneur van de voorpagina’s van de Engelse maandagkranten. ‘History makers’, kopte de Daily Mirror, ‘Game changers’, schreef The Guardian.

De Engelse bondscoach Sarina Wiegman spreekt het publiek toe tijdens de huldiging van de voetbalvrouwen op Trafalgar Square in Londen. Beeld REUTERS

Wiegman herhaalde een paar keer hoe trots ze was op iedereen die het succes mogelijk had gemaakt. Ook zei ze te hopen dat het EK iets zou nalaten aan alle meisjes en vrouwen in de maatschappij die minder bevoorrecht zijn dan de speelsters die zondag een heldenstatus kregen aangemeten. “Er is zo veel meer dan voetbal”, zei Wiegman, “en door voetbal kun je dingen veranderen in de samenleving.”

Unieke gelegenheid

Aan de vooravond van de finale liet de Duitse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg zich in dezelfde bewoordingen uit. “Het is zo belangrijk dat meisjes inzien dat dromen uitkomen en dat je van voetbal je beroep kunt maken.” Sue Campbell, binnen de Engelse voetbalbond FA verantwoordelijk voor de vrouwen, noemde het EK “een unieke gelegenheid om de inclusiviteit en diversiteit binnen het voetbal te vergroten. Alle meisjes en vrouwen moeten gelijke kansen krijgen om deze sport te beoefenen.”

Wiegman besefte dat de verwachtingen voor het WK van volgend jaar in Nieuw-Zeeland en Australië “nu zo hoog zijn dat ze waarschijnlijk door het dak gaan”. Maar ze benadrukte dat met name in Europa de ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal snel gaan. Ze noemde Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zweden als heel sterke landen, maar ook landen daaronder kruipen richting de top, zei ze. Zoals België en Oostenrijk.

Groot potentieel aan speelsters

Ook werd Wiegman gevraagd of het succes met Engeland te vergelijken viel met de Europese titel die ze in 2017 won met Nederland, dat ze bewust of onbewust niet noemde in haar opsomming van sterke landen en landen in opkomst. “Nee”, zei Wiegman. “Engeland is op dit moment veel verder dan Nederland. De verwachtingen hier waren vele malen hoger dan destijds in Nederland. Engeland had al driemaal in de halve finales gestaan. Het werd tijd om te winnen, maar het moest nog wel even gebeuren.”

Wiegman erkende dat de toekomst voor het Engelse team er goed uitzag, met een groot potentieel aan speelsters, veel financieel draagvlak en een sterke competitie. “Wij moeten ervoor zorgen dat er een goed fundament behouden blijft voor volgende generaties, zoals generaties uit het verleden de weg hebben vrijgemaakt voor ons. Dat mogen we niet vergeten.” Nadat ze een dankwoord had uitgesproken voor iedereen die het EK mogelijk had gemaakt, verliet Wiegman onder groot applaus de perszaal van Wembley.

‘Ik weet dat mijn zus trots op mij is’ Na het laatste fluitsignaal van de finale tegen Duitsland gingen de herinneringen van Wiegman naar haar in juni overleden zus. Wiegman verliet een aantal dagen het trainingskamp en op verzoek van de speelsters speelde Engeland de oefenwedstrijd tegen België met rouwbanden. Terwijl ze zondag het veld opliep, kuste ze tweemaal op een armband die ze van haar zus had gekregen. “Ze had anders zeker op de tribunes gezeten. Het gemis is groot, ik was haar maatje. Maar ik voelde dat ze hier ook was, ze zat op de lat. Ik weet dat ze erg trots op mij is, en ik op haar.”

Lees ook:

‘Meedogenloze’ bondscoach Sarina Wiegman oogst massaal bewondering in Engeland

De Nederlandse coach Sarina Wiegman is populair. Want ze ontwikkelde een ‘winnende formule’.