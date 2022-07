Sarina Wiegman maakt zich onsterfelijk in Engeland na winst in EK-finale

Walking in A Wiegman Wonderland, stond er op een kartonnen bord dat door een van de Engelse voetbalfans op Wembley omhoog werd gehouden. De enorme populaiteit van Sarina Wiegman als bondscoach van Engeland bereikte zondag een nieuw hoogtepunt. In de EK-finale tegen Duitsland bezorgde ze de Engelse vrouwen met de Europese titel de eerste hoofdprijs uit de historie.

Na afloop van de eindstrijd, die na verlenging met 2-1 werd gewonnen, golfde er een orkaan van geluid van de tribunes van het iconische stadion in Londen. Speelsters en officials vielen huilend in de armen van Wiegman, die in elf maanden het vrouwenvoetbal in Engeland naar een ander niveau heeft getild. Ze werd tevens de eerste bondscoach die twee landen naar de Europese titel leidde, in 2017 Nederland en nu Engeland.

De Engelse statistieken van Wiegman zijn meer dan indrukwekkend. Als opvolger van Phil Neville is ze inmiddels twintig duels ongeslagen, met achttien zeges, twee gelijke spelen en met een doelsaldo van 106 voor en 4 tegen. Het lijdt geen twijfel dat de 52-jarige Haagse dit jaar voor de derde keer wordt gekozen als beste coach van een vrouwenploeg. Die eer viel haar eerder te beurt als succesvol bondscoach van Nederland, in 2017 en 2020.

Extra emotioneel tintje

De weg naar het Engelse succes verliep voor Wiegman niet zonder tegenslagen. Midden in de voorbereiding moest ze het trainingskamp verlaten nadat haar zus was overleden. Het gaf de zege van zondag tegen Duitsland een extra emotioneel tintje voor Wiegman, die tijdens het toernooi ook nog werd getroffen door het coronavirus. Onverschrokken als ze is, liet ze zich door die tegenslagen niet uit het veld slaan en volgde ze onverstoorbaar de route naar de Europese titel.

Engeland moest dit EK winnen en de druk op de staf en de speelsters was dan ook groot. De Engelse voetbalbond FA heeft de laatste vijf jaar enorm veel geld gestoken in het vrouwenvoetbal. Mede door die investeringen is de Womens Super League uitgegroeid tot de sterkste competitie van de wereld, met louter fulltime stafleden en speelsters. De komende drie jaar stopt de bank Barclays nog eens een kleine 40 miljoen euro in het vrouwenvoetbal.

Wiegman wist dus wat haar te doen stond toen ze haar handtekening zette onder het contract met de FA. Ze bezweek niet onder de druk en maakte de hoge verwachtingen waar. Duidelijk, direct en open, zoals zich ze ook in Nederland openbaarde, maakte ze van de Lionesses een onverslaanbare ploeg, die volgend jaar als de grote favoriet begint aan het WK in Nieuw-Zeeland en Australië. Bij de miljoenen voetbalfans in Engeland heeft Wiegman zich onsterfelijk gemaakt.

De hand van Wiegman was weer zichtbaar

In de finale tegen Duitsland, achtvoudig Europees kampioen, speelde Engeland niet de beste wedstrijd van het EK. Maar de hand van Wiegman was wel weer zichtbaar. Zoals eerder dit toernooi maakten twee invallers, dit keer Ella Toone en Chloe Kelly, het verschil. Duitsland kwam nog op 1-1 via Lina Magull, maar ver in de tweede verlenging maakte Kelly, speelster van Manchester City, de winnende en bevrijdende treffer.

Met 87.192 toeschouwers op Wembley werd Engeland-Duitsland de beste bezochte EK-finale ooit, zowel bij de vrouwen als de mannen. Het vorige record dateert van 1964, toen 79.115 mensen in het Santiago Bernabeu in Madrid de finale zagen tussen de mannen van Spanje en de Sovjet-Unie. Het EK in Engeland trok in totaal maar liefst 574.875 bezoekers. Vijf jaar geleden waren dat er in Nederland 240.055.

De afgelopen vier weken maakten miljoenen mensen kennis met vrouwenvoetbal. Aan de vooravond van het EK werd al gesproken over wat de erfenis van dit EK zou moeten zijn. Vrouwenvoetbal moet voor alle meisjes en vrouwen uit alle lagen van de samenleving mogelijk worden gemaakt, zeiden officials van de FA en de Europese voetbalbond Uefa. Met het succes van het EK werd in ieder geval een nieuw piketpaaltje geslagen in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.

