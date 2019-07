Sarina Wiegman heeft de blik altijd gericht op de eerstvolgende wedstrijd

De speelsters van de nationale ploeg omschrijven haar als een controlfreak en als iemand die mensen kan motiveren. Sarina Wiegman houdt zich altijd op de vlakte als haar wordt gevraagd naar haar kwaliteiten als coach. Dat is aan anderen om te oordelen. Voor haar telt maar één ding: het winnen van wedstrijden. Sinds ze in januari 2017 werd aangesteld tot bondscoach van de vrouwenploeg gaat dat haar goed af.

Na de winst in de kwartfinales van het WK op Italië mag Wiegman (49) zich de succesvolste bondscoach van de vrouwen ooit noemen, met 39 zeges. Leuk om te horen, zei ze nadat ze van dat feit op de hoogte werd gebracht, maar haar focus lag alweer bij het komende duel. Daar is haar blik altijd op gericht: de eerstvolgende wedstrijd. En dat is er op dit moment niet zomaar één: woensdag speelt Nederland in Lyon tegen Zweden om een plaats in de WK-­finale.

Wiegman, geboren in Den Haag, is in een wereld verzeild geraakt waarvan ze lang geen idee had dat die bestond en dat die bereikbaar was. Zeker niet in de tijd dat zij ­international was, haar 104 wedstrijden in Oranje speelden zich voornamelijk in de anonimiteit af. Maar ook niet in de tijd dat ze coach was van de vrouwen van ADO Den Haag en ook niet in de tijd dat assistent was van bondscoach Roger Reijners bij het WK-debuut van Nederland in 2015 in Canada.

Op de drukbezochte persconferentie na de zege op Italië in Valenciennes erkende Wiegman dat ze soms in haar arm moest knijpen om te voelen of ze wel in de realiteit van het WK leefde. Zoveel dromen kwamen uit: het bereiken van de halve finale en het binnenhalen van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Japan. Wat ­gebeurt hier eigenlijk allemaal, vroeg ze in een emotionele bui aan haar stafleden.

Teamspirit

Als kracht van het team wordt vaak de teamspirit genoemd. Wiegman gaf vorig jaar de aanvoerdersband aan Sari van Veenendaal, omdat de keepster meer een verbindende factor tussen de speelsters was dan Sherida Spitse. In tegenstelling tot veel andere ploegen op het WK ­maken ook de reserves en stafleden deel uit van de grote ‘motivatiecirkel’ die voor elke WK-wedstrijd wordt gevormd. Die saamhorigheid is een belangrijke schakel van de winnende ketting die in Frankrijk is ontstaan.

De succescoach Wiegman staat geduldig de media te woord op bijeenkomsten in uitpuilende perszaaltjes in de WK-stadions. Steeds weer legt ze uit wat er veranderd is na het gewonnen EK in eigen land (‘We liggen nu onder een vergrootglas’) en soms ontspant ze met een vleugje humor. Na een uitvoerige vraag over tactiek van een Italiaanse verslaggever vroeg ze of ze misschien door de bondscoach was gestuurd. Ook zei ze benieuwd te zijn naar wat de vertaler ging maken van de door haar verhaspelde uitspraak: “De speelsters gaan door elkaar voor het vuur”.

Nieuw voor Wiegman is de stroom van kritiek op het vaak ­tegenvallende spel van de Oranje-vrouwen. Volgens haar een logisch gevolg van de nieuwe wereld waarin de nationale ploeg zich nu bevindt. Ze zegt blij te zijn met de groeiende aandacht van de media en ze beseft dat er plotseling heel veel Nederlanders een mening hebben over vrouwenvoetbal. Wie zichtbaar wordt, krijgt kritiek en moet daarmee ­leven, weet Wiegman.

Veel vertrouwen

Wel betreurt ze het dat er soms erg op de persoon wordt gespeeld, bijvoorbeeld in het geval van aanvalster Shanice van de Sanden, die tot dusverre een slecht WK speelt. Aan de vaak gehoorde oproep Van de Sanden te passeren heeft Wiegman (vooralsnog) geen gehoor gegeven, ze geeft speelsters altijd veel vertrouwen.

Ze heeft de speelsters ook aan­geraden zo min mogelijk nieuws tot zich te nemen en zich toch vooral te richten op de eerstvolgende wedstrijd. Want daar gaat het altijd om.

