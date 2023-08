Sarina Wiegman bereikt opnieuw WK-finale: ‘Alsof ik in een sprookje zit’

Zondag staat Engeland in Sydney in de eindstrijd van het WK tegenover Spanje. Daarmee schrijft Sarina Wiegman voetbalgeschiedenis. Ook bij de mannen was er nooit een hoofdcoach die in twee WK-finales stond met twee verschillende landen. Wiegman lukte dat in 2019 met Nederland en nu dus met de Engelse ploeg. Daarmee werd ze vorig jaar ook al Europees kampioen.

Na het laatste fluitsignaal woensdag in Sydney sprong de 53-jarige Haagse in de armen van Arjan Veurink. Als haar vaste assistent, eerst ook bij Oranje, heeft hij een belangrijk aandeel in haar succes. In de halve finale tegen Australië speelde Engeland als de gedoodverfde nieuwe wereldkampioen. In een gepassioneerde, intense wedstrijd met veel strijd, en soms pittige overtredingen, waren de ‘Lionesses’ tactisch maar zeker technisch uiteindelijk veel beter dan het gastland.

Hoe ze het doet, twee WK-finales op rij bereiken? “Ik weet het niet”, sprak Wiegman in een eerste reactie. “Ik zei net nog tegen Arjan: twee WK-finales is heel speciaal. Voor mij is nooit iets vanzelfsprekend. Ik heb het gevoel dat ik in een sprookje leef.”

Volksaard van Australië

Aan het voetbalsprookje van Australië kwam daarentegen een einde. Het sportgekke land was de afgelopen weken volledig in de ban gekomen van de Matildas, zoals het team wordt genoemd. Opgezweept door het thuispubliek begon Australië na de valse start tegen Nigeria (2-3 verlies) aan een overlevingstocht die miljoenen landgenoten tot de verbeelding sprak. De spirit van het team, met veel vechtlust en kracht, weerspiegelde de volksaard, vonden de Australiërs. ‘Never say die’ (vrij vertaald: geef nooit op) was niet voor niets het motto van het team.

Heel even leek de ploeg dat motto in de tweede helft van de halve finale weer waar te maken. Sterspeelster Sam Kerr sloeg vrijwel uit het niets toe. De doelpuntenmachine van Chelsea werd voor het WK getroffen door een blessure maar stond tegen Engeland tot veler verrassing in de basis. Na 63 minuten bleek ineens weer waarom. Ze schoot de bal vanaf een meter of twintig verwoestend achter de Engelse keepster Mary Earps: 1-1. Zo was het schitterende Engelse openingsdoelpunt van Ella Toone weer weggepoetst.

Wiegman verloor één interland met Engeland: van Australië

Het leidde tot een vreugde-explosie in het stadion die tot ver in de outback te horen moet zijn geweest. In Australië wordt op sportgebied altijd een grote rivaliteit met Engeland ervaren, een sentiment dat zijn wortels heeft in het kolonialisme. Het komt altijd tot uiting bij het rugby, cricket en onlangs ook het netball, maar nooit eerder bij voetbal. Kon Australië nu ook het thuisvoordeel benutten zoals Engeland vorig jaar op het EK? De enige van de 36 interlands die Wiegman met Engeland verloor was in april uitgerekend tegen Australië geweest.

Op het WK bleef een herhaling uit. Acht minuten na de gelijkmaker stelde Engeland alweer orde op zaken. De 2-1 kwam van Lauren Hemp. Even later gaf zij een prachtige no look-pass op Alessia Russo die tot de beslissende 1-3 leidde. Hemp en Russo vormden samen een gevaarlijk aanvalsduo. Ze bezweken niet onder de druk waar ze het hele toernooi aan bloot stonden. De voetbalvrouwen zijn sinds het EK nationale bekendheden. Hun beeltenissen verschenen rond het WK overal, van etiketten op cola tot chipszakken.

Engeland blijkt met deze tactiek niet te verslaan

Maar Wiegman kreeg voor elkaar wat eerder met de Oranje Leeuwinnen ook lukte: ze gaf hen het geloof en vertrouwen dat ze tot alles in staat zijn. Bovendien smeedde zij met Veurink een tactisch plan waar alle tegenstanders de tanden op stuk beten. Hemp en Russo blijken perfect in die strategie te passen. Mede door het wegvallen van buitenspeelster Beth Mead door een blessure – ook Leah Williamson viel weg – is dat een 3-5-2-concept.

Dat leidde op het WK zelden tot oogstrelend spel, behalve misschien tegen het zwakke Vietnam (6-1), maar Engeland bleek niet te verslaan. Tegen Nigeria in de achtste finales kroop het team wel door het oog van de naald via strafschoppen.

Het onvermoeibare maar vaak veel te druistige Australië bleek een harde noot en Engeland had geluk dat Greenwood niet al heel vroeg in de wedstrijd rood kreeg na een gemene overtreding op Kerr. Maar daarna bleek dat het team van Wiegman voetballend superieur was, met bijna 70 procent balbezit in de eerste helft. De 3-1 uitslag was daar een logisch gevolg van.

Lees ook:

Ooit flyerden de Australische Matildas om toeschouwers te trekken, nu verkopen ze stadions uit

De successen van Australië op het WK voetbal maakten de Matildas mateloos populair in eigen land. Wat is hun kracht?