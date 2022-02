Sari van Veenendaal: Opleiding van keepsters in Nederland blijft achter

Mark Parsons, de bondscoach van de voetbalvrouwen, wil het Tournoi de France, met wedstrijden tegen Brazilië, Finland en Frankrijk, voor een deel gebruiken om andere gezichten aan het werk te zien. In de door corona en blessures flink gehavende selectie zitten dertien speelsters jonger dan 23 jaar, die gezamenlijk 41 interlands achter hun naam hebben staan. Van hen droeg Aniek Nouwen alleen al 24 keer het oranje shirt.

Bij die dertien jonkies zit één keepster, de 22-jarige Daphne van Domselaar, doelvrouw van FC Twente. Zij heeft in de selectie voor het Tournoi de France gezelschap van drie keepsters die inmiddels de dertig jaar al zijn gepasseerd: Loes Geurts (36), Sari van Veenendaal (32) en Barbara Lorsheyd (31). Geen nieuwe gezichten en bepaald geen troeven voor de langere termijn.

Opvallend is de terugkeer van Geurts, keepster van het Zweedse BC Häcken, die na de Olympische Spelen niet meer werd opgeroepen. “Ja, ik ben nu niet meer de oudste”, zegt Van Veenendaal lachend langs de kant van het trainingsveld in Zeist, op de dag dat de selectie afreisde naar Caen, waar Nederland vanavond (19.00 uur) in het Stade Michel d’Ornano speelt tegen Brazilië.

Dertig-plussers

Van Veenendaal fronst haar wenkbrauwen als haar wordt gevraagd of het niet zorgelijk is dat drie van de vier geselecteerde keepsters dertig-plussers zijn. Zijn er dan in Nederland geen jonge en talentvolle keepsters? Die zijn er volgens Van Veenendaal zeker wel, maar het is volgens de 83-voudig international een teken aan de wand dat er nog altijd clubs zijn zonder keeperstrainer in de staf. “Er wordt veel meer aandacht besteed aan de opleiding van de speelsters dan aan de opleiding van de keepsters”, zegt de doelvrouw van PSV, die in 2011 haar debuut maakte in de nationale ploeg. “Dat zal in de toekomst echt beter moeten.”

Om de ontwikkeling van de keepsters gelijke tred te laten houden met die van de veldspeelsters, zal er een inhaalslag moeten plaatsvinden, meent Van Veenendaal. Dat betekent niet, benadrukt ze nog eens, dat er op dit moment geen goede keepsters zijn. Ze steekt wel een waarschuwende vinger op. “Als we de kwaliteit voor de toekomst willen waarborgen, dan zal er veel meer aandacht en energie moeten worden gestoken in de opleiding van de keepsters.”

Gebrek aan concurrentie

Sinds de aanstelling van Sarina Wiegman als bondscoach in februari 2017 is Van Veenendaal de onbetwiste nummer één onder de lat bij de vrouwen. Of dat komt door haar kwaliteiten - na het WK in 2019 werd ze gekozen tot beste keepster van de wereld - of door het gebrek aan concurrentie, vindt ze een lastige vraag. “Concurrentie ontstaat doordat mensen een dusdanig hoog niveau op de mat leggen, dat je de strijd met elkaar kunt aangaan. Ik gun Nederland de beste keepster die er is.”

De afgelopen maanden kreeg Van Veenendaal geregeld kritiek op haar optreden in de nationale ploeg en bij PSV. Terecht, geeft ze ronduit toe, want ‘ik ben ook geen superwoman’. “Ik ben heel streng voor mijzelf en ik kan kritisch naar mezelf kijken. Ik vind het niet leuk als ik niet de beste ben, op een training niet, in een wedstrijd niet, nooit niet. Keepen is een flinterdun lijntje tussen goed en niet goed. Het is een kwetsbare, maar ook mooie positie.”

Het Nederlandse vrouwenelftal heeft te lang stilgestaan in ontwikkeling, terwijl de rest van de wereld verderging.