Sari van Veenendaal: ‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat het om mij moet draaien’

Afbouwen? Nee, zeg dat niet tegen keepster Sari van Veenendaal, die Atlético Madrid deze zomer verruilde voor PSV. Verrassend was de overstap echter wel. Waarom besluit Van Veenendaal (30), Europees kampioen en vicewereldkampioen met Oranje en vorig jaar verkozen tot beste keepster ter wereld, een Europese topcompetitie te verlaten voor de relatief kleine eredivisie?

“Elk jaar stel ik mezelf de vraag: wat is voor mij de beste omgeving om te presteren?”, verklaart Van Veenendaal haar keuze vanachter een cappuccino op trainingscomplex De Herdgang. “Ik voelde dat het voor mij beter was om vanuit een vertrouwde omgeving verder te werken aan de doelen ik nog heb.”

‘Zeker in het vrouwenvoetbal ben je erg alleen in het buitenland’

Haar keuze voor PSV – en daarmee een voorlopige terugkeer naar Nederland – past bij de nieuwe fase in haar leven, stelt Van Veenendaal. “Kijk”, zegt ze, terwijl ze een aanloop neemt. “Bij speelsters die naar het buitenland vertrekken, geldt dat ze die keuze vaak maken omdat ze de beste willen zijn. Dat was voor mij niet anders. Ik wil de beste zijn. Nog steeds. Maar vergeet niet dat je – zeker in het vrouwenvoetbal – erg alleen bent in het buitenland. Dat is niet erg, want daar heb ik ook heel erg van genoten, maar op een gegeven moment evalueer je en vraag je je af hoe je het best kunt presteren. Voor mij is dat nu PSV. Het sportieve is mijn werk, iets wat ik erg belangrijk vind, maar de keuze om terug te keren, is gemaakt omdat ik weer thuis wil zijn. Ik geniet weer van het thuiskomen na een training, van het koffiedrinken met vrienden en familie. Als er iets is, dan ben ik er. In het buitenland kan dat niet.”

Bij PSV, als koploper geëindigd in de vanwege het coronavirus stopgezette eredivisie, ziet Van Veenendaal genoeg uitdagingen. De twinkeling in haar heldere, lichtblauwe ogen verraadt dat ze niet kan wachten om haar ervaring, opgedaan bij Arsenal (vier seizoenen) en Atlético Madrid (een seizoen), te delen met haar veelal jongere teamgenoten. “Ik geloof van jongs af aan in het teamproces in voetbal”, vertelt Van Veenendaal, uitkijkend op het trainingsveld. “Natuurlijk, elke speelster heeft een eigenbelang, want voor jou staan er tien anderen klaar, maar een team is het sterkst als alle individuen als een machine samenwerken. Dan ben je als team op je best.”

Die teamgedachte onderstreepte Van Veenendaal ook tijdens haar speech in het Scala-theater te Milaan, waar ze eind vorig jaar werd verkozen op het Fifa-gala als beste keepster ter wereld. “Ik denk dat de basis van die gedachte ligt in mijn opvoeding”, mijmert Van Veenendaal. “Altijd om je heen kijken naar anderen, is mij meegegeven. Maar ook omdat ik het teamproces gewoon leuk vind. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het om mij moet draaien.” Na een korte stilte, en met een milde lach: “Ik vind mezelf niet heel belangrijk. Dat scheelt misschien ook wel. Wat ik wel belangrijk vind, is dat we met elkaar iets kunnen doen. De prijs voor beste keepster ter wereld is persoonlijk een mooie prestatie, maar het winnen van het EK, iets wat je met elkaar viert, is daarin veel groter voor mij.”

Met elkaar

Eind mei keerde Van Veenendaal definitief terug uit Madrid. Ineens, vijf jaar na haar transfer van FC Twente naar Arsenal, voelt ze het weer bruisen in Nederland. Een tumultueuze tijd, met behalve het coronavirus ook Black Lives Matter en de racisme-rel rond ‘Veronica Inside’, waardoor de internationals van Oranje voorlopig geen interviews aan het tv-programma af zullen staan. Of Nederland in vijf jaar tijd veranderd is? “Social media maakt alles natuurlijk veel inzichtelijker”, meent Van Veenendaal, zittend op een kruk aan de statafel. “Ik denk dat je een bepaalde trend terugziet, dat mensen niet per se iets te zeggen hebben, maar wel een bepaalde ontwikkeling zien en daar een mening over hebben, waar ze ook vrij in zijn. Uiteindelijk moeten we er samen iets van maken. Omdat ik in een teamsport zit, ben ik er een voorstander van om dat met elkaar te doen.”

Sari van Veenendaal in het shirt van PSV. 'Voor mij is PSV nu de beste club waar ik kan presteren'. Beeld BSR Agency

Van Veenendaal vertelt over haar tijd in Londen, waar ze er bewust voor koos om niet met collega-voetballers samen te wonen, maar juist met anderen, die haar nieuwsgierigheid voedden. “Een ervan was juf, de ander werkte in het bedrijfsleven”, vertelt de Nieuwegeinse. “Dan hoor je hele andere verhalen. Over Engeland, over hoe Engelsen denken en dingen oplossen. Dat vind ik leuk, interessant. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je je wereld breder houdt dan alleen maar het voetbal. En dat je binnen het voetbal een bepaalde focus hebt op je rol in een team.”

Nooit klaar

Van Veenendaal wacht een druk jaar met PSV en Oranje. Met de Eindhovense club speelt ze eredivisie en Champions League en met het nationale team volgt daarna het debuut op de Olympische Spelen. Het EK in Engeland, waar Nederland titelverdediger is, is verplaatst naar 2022, en een jaar later zijn Australië en Nieuw-Zeeland gastheer van het WK. Oranje staat voor een grote uitdaging: de verworven status bevestigen en mogelijk verbeteren.

Wat de beste keepster ter wereld zelf nog kan verbeteren? Een ontwapende lach volgt. “Genoeg”, straalt Van Veenendaal. “Mijn ontwikkeling is nooit klaar. Ik zal ook nooit tevreden zijn. Voor mezelf valt er nog genoeg te verbeteren. Dat loopt uiteen van nog sterker zijn op de lijn en in de lucht, tot het voetballende gedeelte in de opbouw en het coachen richting de speelsters.” Terwijl Van Veenendaal afrondt, druppelt een aantal jonkies van PSV Vrouwen binnen. Gemeend zegt ze: “Als je kijkt naar hoe zij nu met hun sport bezig zijn, dan is dat totaal niet te vergelijken met hoe ik er op die leeftijd mee bezig was. Ik vind dat mooi om te zien. Dat jeugdige, jonge enthousiasme geeft mij weer nieuwe energie.”

Meer vrouwenvoetbal op televisie Sari van Veenendaal is niet de enige international die terugkeert naar de Nederlandse eredivisie. Ook Mandy van den Berg (PSV) en Stefanie van der Gragt (Ajax) laten het buitenland achter zich. “Ik hoop anderen te laten zien wat mijn ontwikkeling is geweest in de vijf jaar dat ik ben weggeweest”, vertelt Van Veenendaal. “Daarnaast kunnen andere speelsters gebruikmaken van iemand met ervaring, wat ze helpt om weer een stapje in hun ontwikkeling te zetten. Hopelijk kunnen we de eredivisie zo een boost geven. Steeds meer clubs investeren in het vrouwenvoetbal en gaan het ook meer zien als onderdeel van hun vereniging. Dat is een goede zaak.” FOX Sports zendt vanaf 6 september, elke zondag een wedstrijd uit in de Eredivisie Vrouwen. Ook de NOS gaat er meer aandacht aan besteden.

Lees ook:

Eredivisie voor vrouwen dichterbij: meer samenwerking om ‘potentie te benutten’

De KNVB en de acht eredivisieclubs bundelen de krachten en gaan op zoek naar partners die zich aan de competitie willen verbinden.

Lees ook: Sari van Veenendaal is ’s werelds beste keepster: ‘Leuk, maar niet meer dan dat’

Sari van Veenendaal, eind september vorig jaar gekroond als ’s werelds beste keepster, blijft een bescheiden mens. ‘Ik zal nooit van de daken schreeuwen dat ik de beste ben’.