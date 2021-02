Sara Marita Kramer, bekend van ‘Ik Vertrek’, gaat nu voor de wereldtitel schansspringen

Sara Marita Kramer leek niet in de wieg gelegd voor een carrière als schansspringer. Maar haar leven veranderde toen ze op 6-jarige leeftijd met haar ouders, twee broers en zusje verhuisde van Apeldoorn naar Maria Alm, een plaats bij Salzburg. In het tv-programma Ik Vertrek werden de verrichtingen van het gezin gevolgd.

De aflevering over de familie Kramer brak de harten van de kijkers. Vanuit het niets zette het zestal tussen de besneeuwde bergtoppen van het Alpenland een florerend hotel en pannenkoekenrestaurant op. Gasten kwamen uit alle windstreken om te proeven van de Nederlandse gastvrijheid. Maar het noodlot sloeg toe. Vader Ronald en de vier kinderen moesten afscheid nemen van moeder Anneke, die een jaar na de emigratie overleed aan borstkanker. Ondanks het verlies besloot het gezin de droom in de Alpen voort te zetten.

Wereldkampioen bij de junioren

Tussen de hotelklusjes door stortten de zusjes van het gezin zich op de wintersporten. Femke gold al snel als beloftevolle biatleet, Sara Marita bestormde als tiener de top van het schansspringen. De Apeldoornse werd wereldkampioen bij de junioren en afgelopen jaar won ze vier wereldbekerwedstrijden bij de senioren. Ze zou het liefst voor Nederland springen, maar vanwege de trainingsfaciliteiten en de financiële mogelijkheden behaalde ze deze prestaties onder de vlag van Oostenrijk.

In dat land spreken ze van een begenadigd springtalent. “Als ze haar dag heeft, is ze onverslaanbaar”, zegt Sigi Lützow, specialist schansspringen bij de Oostenrijkse krant Der Standard. “Kramer is lang, licht en heeft gevoel voor zweven. Hoe groter de schans, hoe beter ze wordt. Het is net alsof ze echt kan vliegen.”

Tijdens het wereldkampioenschap in het Duitse Oberstdorf beproeft Kramer donderdag individueel haar geluk op de kleine schans en komende woensdag op de grote schans, die voor het eerst op het programma staat. “Een wereldtitel is een wereldtitel”, zegt Kramer aan de telefoon vanuit Oberstdorf. “Het maakt mij niet uit op welke schans. Ik verheug me op beide. Al is de grote vetter. Daar kan ik mijn vliegkunsten meer tonen.”

Kramer, die ooit wil terugkeren naar Nederland, springt meestal verder dan de concurrentie, maar laat op technisch vlak soms punten liggen. De uitslag van een wedstrijd wordt bepaald door het gecombineerde aantal punten voor afstand en stijl.

Vliegvoordeel door te wijd zittend pak

De voorbereiding van Kramer op het wereldkampioenschap verliep met de nodige strubbelingen. Als drager van het gele hesje, bedoeld voor de klassementsleidster in de strijd om de wereldbeker, werd ze gediskwalificeerd in het Oostenrijkse Hintzenbach wegens een te wijd zittend pak, waardoor ze vliegvoordeel had. Daarna ontbrak ze noodgedwongen bij wedstrijden in Roemenië vanwege een positieve coronatest.

Lützow vreest voor de gevolgen van die aanloop op het WK. “Deze voorvallen zijn in haar hoofd gaan zitten. Kramer is niet in haar beste doen, zeker niet als ze een paar weken niet heeft gesprongen en de concurrenten wel.”

De schansspringster zelf probeert de negatieve gedachten uit haar hoofd te verbannen. “Omdat ik de laatste wereldbekerwedstrijden niet mee kon doen, heb ik er extra veel zin in. Misschien is het wel in mijn voordeel. Schansspringen is voor mij als fietsen. Dat verleer ik niet.”

Voor Oostenrijk is Kramer de hoop in bange dagen. Als enige gezant van de wintersportnatie wist ze dit seizoen een wereldbekerwedstrijd te winnen. Andere mannen en vrouwen uit het land behaalden zelfs geen podiumplaats. Lützow: “Als Kramer wint is het een gouden medaille voor Oostenrijk. Niet voor Nederland. We hebben haar nodig.”

