Sanne Wevers stapt uit nationale turnselectie omdat ze zich door een teamgenoot onveilig voelt

Het blijft in het turnen over normen en waarden gaan. Dit keer is het Sanne Wevers die de gymnastiekunie KNGU daarop aanspreekt. De olympisch kampioene van 2016 stapt uit de nationale selectie. “Door het gedrag van een teamgenoot is er voor mij een onwerkbare situatie ontstaan. Hierdoor kan ik niet meer goed functioneren binnen ons team.”

Wie dacht dat de beerput van het turnen niet verder open kon, moet na deze mededeling concluderen dat die conclusie te voorbarig was. Het persbericht dat het management van Wevers maandagmiddag verstuurde, roept tal van nieuwe vragen op. Deze vorm van grensoverschrijdend gedrag, tussen sporters onderling, is tot dusver onderbelicht gebleven.

Wevers (30) rept van een incident dat een halfjaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Over details laat ze zich niet uit, ook noemt ze de persoon in kwestie niet bij naam. Wel stelt ze dat haar collega een officiële waarschuwing heeft gekregen.

‘Dit is voor mij geen gezonde topsportomgeving’

“Ik vind het onvoorstelbaar dat ik me in deze situatie bevind en kan niet anders dan de conclusie trekken dat ik niet binnen de huidige organisatie en cultuur van de KNGU pas en wil passen. Dit zijn niet de normen en waarden waar ik voor sta en dit is voor mij geen gezonde topsportomgeving.”

Wevers verwijt de KNGU een gebrek aan regie en daadkracht. “De KNGU heeft gedrag- en omgangsregels maar blijkt, gezien de ontstane situatie, niet in staat hier daadwerkelijk gevolg aan te geven en consequenties aan te verbinden.”

De timing van haar beslissing is voor de bond uiterst ongelukkig. Uitgerekend afgelopen weekend werd er op de Nederlandse kampioenschappen, waar Wevers ontbrak, gesproken over een nieuwe start. De kersverse technisch directeur Jeroen van Leeuwen had het over bouwen aan de toekomst. De vraag dringt zich op of de sport nu weer terug bij af is.

Volgens Van Leeuwen is de teamgenoot waar Wevers in haar verklaring aan refereert Vera van Pol, die eind vorig jaar in een interview uitgebreid sprak over de situatie in de nationale selectie en hoe haar relatie met de zussen Sanne en Lieke bekoelde door de turncrisis.

De pijn uit het verleden blijkt springlevend

Van Leeuwen vertelde vrijdagmiddag nog bij zijn kennismaking met de media over de pijn uit het verleden die hij voelde. In de zomer van 2020 meldden tientallen oud-turnsters misstanden, in de nasleep daarvan voelden de huidige topturnsters zich tekortgedaan. Hun topsportprogramma werd uitgekleed en hun trainers belandden na beschuldigingen op een zijspoor. De Olympische Spelen van Tokio verliepen vervolgens niet geheel onverwachts dramatisch. Zo wist Wevers zich als regerend kampioene op de balk niet te kwalificeren voor de finaleronde.

“Het vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen. Bij de sporters, de coaches en de bestuurders van de verenigingen”, stelde Van Leeuwen. “We moeten vooral met elkaar gaan praten in plaats van over elkaar.” Drie dagen later logenstraft Wevers deze uitspraak. Die pijn uit het verleden blijkt springlevend.

Saillant en pijnlijk is ook de woordkeuze van Wevers, dochter van de verguisde trainer Vincent. Hoewel ze benadrukt dat de ervaringen van haar vader geen invloed hebben gehad op haar besluit, kaatst ze als het ware een deel van de verwijten terug naar de KNGU, door te benadrukken dat de basis is dat je je in een team veilig en op je gemak voelt.

Of Wevers ook stopt als turnster, weet ze nog niet. Ze gaat zich beraden op haar toekomst.

