Sanne Voets creëerde een overdekte ‘hittebak’ om samen met haar paard in Tokio topfit te zijn

Vandaag begint voor Sanne Voets (34) haar paralympisch dressuurtoernooi. Drie keer goud is zeker mogelijk voor de amazone en haar paard Demantur in Tokio. Op de individuele kür (vandaag), de landenwedstrijd en de kür op muziek won ze de laatste jaren bijna alles. Ze is Nederlands, Europees, wereld- en regerend paralympisch kampioen. Bovendien is ze zo professioneel met haar vak bezig dat ze als enige ruiter thuis in Berghem een speciale ‘hittebak’ creëerde, waar zowel zij als haar paard kon wennen aan de hete omstandigheden in Japan.

Inmiddels kan Voets erom lachen, maar het was een groots project geweest, vertelt ze. Oorspronkelijk was het plan om, ‘gewoon’, de traditionele warmte van de Nederlandse zomer te gebruiken. In 2019 was het heet genoeg. ‘Maar zal je net zien, wordt het in de zomer voor de Spelen twintig graden’, dacht ze nog.

Truc

Dat kwam uit. En dus was een truc nodig. Een overdekte bak werd bijna letterlijk klaargestoomd tot ruim boven de dertig graden. Hete lucht werd met grote slangen naar binnen gepompt. Voets: “Daarvoor was niet te weinig diesel nodig. Dat wordt wel heel lang compenseren.”

Het was een heel bewuste keuze om toch zo’n bak te maken, zegt Voets, om vooral het paard niet opeens te laten schrikken aan ander weer. Voets: “We weten eigenlijk nog helemaal niet goed hoe paarden acclimatiseren. Niet veel mensen lenen een paard uit voor onderzoek. Daarom besloten we het zelf te doen. Anders vond ik het oneerlijk richting het paard. Het gaat ook om zijn gezondheid. Demantur is geen fiets.”

Wat bleek: na meerdere dagen paste het paard zich steeds beter aan. De temperatuur bleef laag, het aantal verloren liters zweet daalde van vijftien naar tien liter. De hittestress was overleefd. Voets zelf had er een paar momenten dat ze zich misselijk voelde voor over.

In Tokio blijkt dat de aanpak werkte. Demantur is na een paar dagen al helemaal gewend, vertelde Voets dinsdag telefonisch. “Eigenlijk is het precies zoals gepland. Bovendien is Demantur heel relaxed.”

Zachtere muziek

Voets werd in Rio paralympisch kampioen op de kür op muziek, nadat ze twee weken voor het toernooi als reserve moest invallen. Toen deed ze dat op muziek van dj Armin van Buuren. Een roep om aandacht, noemt ze dat nu nog. “Het was opzwepend, zo van: kijk mij dan, ik kan ook mooie dingen laten zien. Dat kwam toen ook omdat ik reserve was.”

In Tokio rijdt Voets, die deelneemt in de klasse Grade IV, haar kür op nieuwe muziek van de Nederlandse band Heavn. Ze hoorde een liedje op Spotify, ging in Eindhoven naar een concert en ze nam plaats in de rij met fans die een foto wilden. Voets vroeg iets heel anders: “Ik heb ze gevraagd: joh, ik kan met mijn paard naar Tokio om daar goud te winnen. Willen jullie me helpen met de muziek?”

De nieuwe ‘Heavn-kür’ is zachter, zegt Voets, minder schreeuwerig. “Het past bij mijn gevoel nu. Toen, in Rio, wilde ik gezien worden. Nu staat iedereen bij mijn training te kijken. En met deze kür komt de sport veel meer centraal te staan.”

