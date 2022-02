Samen winnen als magnum opus: shorttracksters winnen aflossing

De schreeuw was hoorbaar tot hoog in de nok van het stadion. Suzanne Schulting kwam met haar handen omhoog over de finish en stopte alle energie die ze nog over had in een uitbarsting van geluid, vlak voordat ze haar ploeggenoten in de armen viel. Juist zij, de grootste ster van het shorttrack met twee individuele olympische titels, weet hoeveel de Nederlandse vrouwen aan elkaar hebben. Met elkaar winnen leverde nog een extra ontlading op.

De Nederlandse vrouwen wonnen zondag met overmacht de relay, oftewel de aflossing. Schulting, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer reden in de finale alle 27 ronden op kop, op tien meter na. Zuid-Korea, China en Canada kwamen in die volgorde in de slotfase niet in de buurt.

Het leek een zekerheid, het goud op de aflossing. Maar zo lang is de Nederlandse ploeg nog niet de beste van de wereld. Sterker nog, bondscoach Jeroen Otter dacht lange tijd dat hij met de mannen meer kans had op een olympische titel dan met de vrouwen. De ploeg kon meedoen, maar miste in de slotfase een ‘echte afmaker’. Nooit eerder werd de olympische finale gehaald.

Toch groeide het team snel de afgelopen jaren, met Schulting als de vooruitgeschoven kopvrouw. Na het onverwachte brons van 2018, toen de B-finale werd gewonnen en er in de A-finale twee penalty’s werden gegeven, steeg de ploeg jaar na jaar naar een niveau waarin het mee ging doen om te winnen. Een vierjarenplan, waarvan het meesterwerk in Peking moest worden neergelegd. Het was een proces van inpassen, van het leggen van de juiste puzzel.

Zetje in de rug

Het was ook zoeken naar de juiste volgorde in de achtervolging, waarbij de vrouwen elkaar met een zet in de rug op snelheid brengen. Wie kan wie het beste duwen, en wat levert dat dan op? Velzeboer en Poutsma reden zich het team in. Rianne de Vries moest toezien hoe haar plek werd ingenomen door de jonge vrouwen. Zij reed in Peking als reserve, maar kwam niet in actie en kreeg geen gouden medaille.

Vooraf werden de verschillende samenstellingen ‘honderden keren’ geanalyseerd. Op beeld teruggekeken, in de training geoefend, in Peking geperfectioneerd. Het kwam neer op een iets andere tactische volgorde, waar in wedstrijden nog niet in gereden was. Een kleine gok, maar een ingecalculeerd risico. Of eigenlijk geen risico. Het ging gewoon lukken.

In Peking kwam het eruit in een vlekkeloze race. Of, nou ja, één wissel ging mis. Poutsma reed ‘te snel in de verdediging’ en duwde Velzeboer verkeerd weg. Even leek China te profiteren. Maar Velzeboer, die net als haar vader in 1988 in een olympische finale stond, pakte de positie gelijk weer terug. “Ik dacht, nee, nee, nee. Ik ga gewoon keihard door”, zo analyseerde ze nog vol adrenaline kort na afloop.

De ploeg viel elkaar na afloop allemaal in de armen. Coaches, begeleiders en schaatssters. Bij de huldiging werd ook nog even naar boven gezwaaid. Naar Lara van Ruijven. Want ook zij zat in de gedachten. De ploeg reed met een panterhartje in het schaatspak rond, het symbool dat binnen de ploeg herinnert aan haar ploeggenoot, die in de zomer van 2020 als gevolg van een auto-immuunziekte overleed op trainingskamp.

Wrijven over het hartje

Schulting liet Yara van Kerkhof zondag bewust het woord doen. Van Kerkhof had vooraf ook nog even aan ‘Laar’ gedacht: “Toen het lang duurde voordat we mochten beginnen, wreef ik met mijn hand nog even over het hartje. Ik ben gewoon heel erg blij. Lara heeft ons ook op dit niveau gebracht.”

Maar, zo zei een inmiddels schorre Schulting, de tranen zijn er niet meer. Die waren er vorig jaar, bij het WK, toen de ploeg het wereldrecord verbrak dat nog was gereden met een ploeg waar Van Ruijven deel van uitmaakte. Nu was ze er, zoals ze er altijd zal zijn. “Ze heeft laten zien dat je altijd moet genieten.”

Dat was ook wat bondscoach Jeroen Otter beoogde, toen hij voor het toernooi begon nog Van Ruijven noemde in de voorbespreking. “Ik wilde dat ze beseffen hoe bijzonder dit is. Dat ze dat gegeven niet moesten vergeten. Sommigen trainen tien jaar om hier te komen. Er is een kleine elite die meedoet voor de medailles en daar hoor jij bij. Je hebt hier heel hard voor gewerkt. Je hebt zoveel opofferingen gedaan en eigenlijk heb je al heel veel teruggekregen. Dat gaf ik mee.”

Hier draait het om

Het leidde tot de mooiste medaille denkbaar, volgens Otter. Een teamprestatie is in zijn ogen het hoogst haalbare. Het gaat erom, zo oreerde hij na afloop, toen de emotie al een beetje was gezakt, dat het gaat om vier tot zes mannen of vrouwen die op een goede dag, niet eens op een optimale dag, om de prijzen kunnen schaatsen. “Het gaat erom dat je samen het idee hebt dat je samen aan iets werkt. Ik vond het daarom ook zo mooi dat de mannen naar beneden stormden alsof ze zelf hadden gewonnen.”

Met de medaille kregen de vrouwen een passende beloning voor vier jaar opbouwen. “We gaven iedereen het idee dat we niet te verslaan waren”, zei Van Kerkhof. Dat zelfvertrouwen, meer nog dan de uitvoering, gaf aan hoe de shorttrackploeg de afgelopen jaren is gegroeid. Otter nam de term ‘magnum opus’ nog in de mond. “Hier draait het om. Als ze later oud zijn, is dit wat de band zo hecht maakt.”.

