Sam Bennett wint een Touretappe vol gevaar

De tiende etappe in de Tour was ‘gemaakt voor actie’, maar wel om de verkeerde redenen. Sam Bennett won, voor Caleb Ewan en Peter Sagan, op een parcours dat door stress, snelheid en bloemperken levensgevaarlijk was. Cees Bol werd achtste.

Deze etappe van eiland naar eiland was er zo, uiteindelijk onvermijdelijk, een vol stress. Aan de Atlantische kust, waar het altijd waait, zou het peloton op weg naar het Île de Ré onherroepelijk uiteenvallen, was het idee vooraf op het Île d’Oléron. Maar de wind stond noordoost, precies de kant op waar het peloton heen moest, en vanwege die tegenwind lange tijd verkeerd om echt in waaiers te rijden.

Razendsnelle etappe

Desondanks was het een stressvolle dag in het peloton, vooral omdat iedereen voorin wilde zitten en op die manier de snelheid steeds hoger legde. Dat leidde tot een razendsnelle etappe, waarin uiteindelijk wel 66 renners zich in een waaier afscheidden van de rest. Het gemiddelde over 169 kilometer wedstrijd lag boven de 46 kilometer per uur.

Dat gegeven, in combinatie met de vele verkeersremmers, leidde tot een chaotisch en voor de renners gevaarlijke etappe. Helemaal omdat het wegdek op veel plekken vol gaten en putdeksels zat. Ploegbaas Jonathan Vaughters van EF Education had er vooraf voor gewaarschuwd. “Deze rit is ongelooflijk gevaarlijk”, had hij op sociale media gezegd. “Het was goed geweest in 1908 of als het peloton uit 25 renners zou bestaan. Maar dat is het niet.”

Vaughters kreeg gelijk: het was rotonde na rotonde, met af en toe een spoorwegovergang die zeker niet goed was geasfalteerd. In La Rochelle, op twintig kilometer van de finish, werd zelfs over de kasseien van de kade in de oude haven gereden.

Wout van Aert van Jumbo-Visma had zich ook verbaasd over de hoeveelheid dorpen waar het peloton doorheen moest. Op de route lagen er zeker zestien, en in de smalle straten moest regelmatig een bloemperk worden omzeild. De nummers zeven en drie in het klassement werden bijna verrast door een verkeerszuil. Tadej Pogacar werd opgehouden na een val van Davide Formolo, die voor hem over een stuk straatmeubilair was gevallen en daarbij zijn sleutelbeen brak. Ook Guillome Martin lag daarbij. “Dit is onderdeel van het moderne wielrennen”, zei Martin. “Het is hoe dan ook gevaarlijk, nu de wegen zo worden gemaakt dat ze veel snelheid uit het verkeer willen halen.”

Voorbeeld dat het beter moet

Het was wederom een teken dat veiligheid voor renners een belangrijker onderwerp kan zijn dan dat het is. “Ook vandaag was weer een voorbeeld dat het beter moet”, aldus Van Aert, die zijn dag had gebruikt om geletruidrager Primoz Roglic altijd van voren te houden. “De streek heeft vast veel betaald om deze dorpjes aan te doen. Waarom zou je er anders door zoveel rijden? Er zijn genoeg nationale wegen te vinden.”

Toch had Van Aert ook gelijk een genuanceerde mening: “We moeten ook de hand in eigen boezem steken. We weten al maanden dat dit het parcours wordt. Je weet dat er hier wind staat en dat je door zoveel dorpen in gevaarlijke situaties komt.”

Voor Sam Bennett maakte het dinsdag na de finish allemaal niet meer uit. Hij won voor het eerst een etappe in de Tour, wat hem tot tranen toe roerde. Zijn team had hem de hele dag uit de problemen gehouden en de Ier zelf won in de massasprint nipt van de aansnellende Ewan. Vijftig meter voor de finish was hij al in shock, vertelde hij. “Ik heb hier zoveel jaar op gewacht. Het duurde even voordat ik doorhad was er gebeurde.”

Cees Bol, de Nederlandse troef, leek ook nog goede kans te hebben op de zege. Zijn ploeg Team Sunweb reed attent vooraan (al vielen wel twee renners eerder in de rit al hard) en even leek het op de ideale sprinttrein. Tot de voorsten naar links over de weg zwenkten in plaats van naar rechts, waardoor Bol vol in de tegenwind kwam te rijden. Het was een ‘cruciale fout’ waar na afloop wel over werd gesproken. Maar in ieder geval kwam Bol wel veilig de etappe door, waardoor hij woensdag opnieuw kan sprinten in Poitiers.

