Ruud van Nistelrooij: Dat hiërarchische van vroeger zie ik helemaal niet bij dit Oranje

Met Ruud van Nistelrooij loopt in het kamp van het Nederlands elftal iemand rond die aan den lijve heeft ondervonden dat een goede poulefase geen enkele garantie biedt voor het vervolg. De voormalige topspits van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid werd met Oranje twee keer na de groepsfase uitgeschakeld op een groot toernooi.

Dat gebeurde onder bondscoach Marco van Basten. Op het WK van 2006 zette hij Van Nistelrooij tot diens ontgoocheling niet in de basis in de achtste finale tegen Portugal. In wat de Slag van Neurenberg zou gaan heten - met twaalf gele en vier rode kaarten - ging Nederland eruit. In 2008 volgde na wervelende pouleduels met Italië en Frankrijk de kater met de uitschakeling door Rusland.

“Na de groepsfase komt er een heel andere druk bij kijken", vertelde Van Nistelrooij vrijdagmiddag vanuit Zeist. “In de poule kun je nog wel een foutje herstellen. Vanaf nu is het elke wedstrijd erop of eronder. Dat vergt mentaal iets anders.”

‘Juist nu is het moeilijk om de focus en de flow vast te houden’

Van Nistelrooij heeft de spelers voorgehouden te waken voor verslapping. “Na de plaatsing voor de volgende ronde heb ik in een bespreking gezegd: De druk is er nu af, het eerste doel is bereikt, we zijn eerste in de poule, juist nu is het moeilijk om de focus en de flow vast te houden. Als je de teugels te veel laat vieren, is het heel moeilijk om de flow weer terug te halen.”

Van Nistelrooij (45) schuift komend seizoen bij PSV vanuit de jeugd door en wordt trainer van Jong PSV, dat uitkomt in de eerste divisie. Oranje ziet hij als een leerschool voor hem als trainer. In het team rond Frank de Boer vervult Dwight Lodeweges vooral de rol van tactische rechterhand van de bondscoach. Lodeweges behoorde ook al tot de staf van Ronald Koeman, de voorganger van De Boer bij Oranje. Op de trainingen laat De Boer veel veldwerk over aan zijn assistenten. Van Nistelrooij: “Frank maakt ons heel erg deelgenoot van het hele proces en bespreekt alles met ons. Ook de spelers betrekt hij daarin. Ik voel me daardoor heel erg betrokken.”

Vanwege zijn eigen verleden heeft Van Nistelrooij een speciale relatie met de spitsen. Memphis Depay roemde zijn inbreng en noemde de voormalig topspits ‘een legende’. Van Nistelrooij: “Ik herken veel in die jongens. Memphis heeft een bepaalde focus en overtuiging, met een bewijsdrang en de wil om de beste te zijn, dat vind ik iets moois om te zien.” Maar hij richt zich ook op spelers die het even moeilijk hebben. “Ik heb er wel oog voor als er even moet worden gekletst.”

Zeventig interlands met 35 doelpunten

Hoe verraderlijk de Tsjechen kunnen zijn, heeft Van Nistelrooij op het EK in 2004 ondervonden. Na een 2-0 voorsprong, met één treffer van hem, verloor Nederland met 3-2 in de wedstrijd met de beruchte vroege wissel van Arjen Robben. Het was een van de drie grote toernooien van Van Nistelrooij. In totaal kwam hij in zeventig interlands tot 35 doelpunten.

Als hij de huidige selectie vergelijkt met die uit zijn tijd, valt hem een aantal dingen op. “Op het moment dat ik erbij kwam, in maart, zag ik in Zeist een prachtig schouwspel. De hele groep was samen in een grote ruimte met elkaar bezig. Dat herken ik niet uit mijn tijd. In Noordwijk waren we meer verspreid in groepjes. Hier wordt samen gegamed, gekaart, gepraat, koffie gedronken. Dat geeft aan wat voor team dit is. Dat zie je ook aan hoe de jonge jongens worden opgevangen. Dat hiërarchische van vroeger zie ik helemaal niet.”

