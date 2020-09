Rutte over Feyenoord-fans: ‘Gewoon je bek houden als je er zit’

Minister-president Mark Rutte kon zijn ergernis nauwelijks onderdrukken toen hem maandag door ‘RTL Nieuws’ werd gevraagd naar een reactie op het gedrag van voetbalsupporters afgelopen weekend. Vooral in de Kuip werd tegen de coronavoorschriften in door Feyenoord-fans uitbundig gezongen en geschreeuwd en werd de anderhalve meter niet in acht genomen. Rutte: “Dat is gewoon heel dom. Dat moet je gewoon niet doen. Zo krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op.” Op de vraag of het wel te regelen is dat supporters de richtlijnen naleven? “Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit. Die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen.”

Feyenoord liet maandag weten de ‘frustratie van de premier over de oplopende cijfers’ te snappen. “Die delen alle voetbalclubs, want ook wij worden echt keihard getroffen door de pandemie”, zegt woordvoerder Raymond Salomon. Hij wijst erop dat er zondag in en rond de Kuip vierhonderd stewards zijn ingezet, een ongekend aantal dat normaal alleen bij een vol stadion wordt gehaald. Zij wezen mensen steeds op de regels en afspraken.

Extra teams, bovenop 400 stewards

Het kon niet voorkomen dat zondag werd gezongen en gejuicht en dat er sprake was van gefluit en boe-geroep. “Ook de anderhalve meter afstand werd niet door alle bezoekers consequent in acht genomen, ondanks dringende verzoeken daartoe”, aldus Salomon. Feyenoord gaat daarom zondag thuis tegen ADO Den Haag extra teams inzetten, bovenop de 400 stewards. Die teams gaan specifiek toezicht houden in de vakken waar het zondag niet goed ging.

De clubs hebben een groot financieel belang bij naleving van de regels. Er mag nu een beperkt aantal toeschouwers het stadion in; de clubs hopen dat dit aantal bij goed gedrag snel kan oplopen. Algemeen directeur Edwin van der Sar berekende voor Ajax een inkomstenderving van een à anderhalf miljoen euro per thuisduel. Bij Feyenoord ligt dat rond de miljoen euro. De clubs rekenen in hun begrotingen op volle stadions vanaf de winterstop.

In de Johan Cruijff Arena werden in de weinig spannende wedstrijd Ajax-RKC (3-0) zondag de regels gerespecteerd door de 8500 aanwezigen, bij Feyenoord-Twente (1-1) liepen vooral aan het einde de emoties op. Stadionspeaker Peter Houtman deed twee keer een verzoek aan de 13.000 aanwezigen om zich aan de regels te houden.

Onderzoek Erasmus MC

Trainer Dick Advocaat van Feyenoord bagatelliseerde de taferelen na afloop. Hij had ook mensen horen en zien joelen. “En terecht ook. Als dat niet meer mag moet je niet naar het voetballen gaan. Wij hebben belangrijke viroloog aan onze kant”, zei Advocaat bij de NOS. Hij doelde op Annemiek van der Eijk, viroloog, net als clubarts Casper van Eijck, ook verbonden aan het Erasmus MC. Het duo gaat een onderzoek doen om wetenschappelijk aan te tonen dat het bezoeken van een stadion met veel bezoekers veilig is.

Op de vraag of het verstandig is dat een man op zo’n belangrijke post als Advocaat zich zo uitlaat, zegt Feyenoord-woordvoerder Salomon: “Het is natuurlijk ook de vraag of je deze vormen van emotie rond een wedstrijd echt volledig kunt uitbannen. Onze trainer riep in zijn eigen bewoordingen in feite min of meer dezelfde vraag op.”

Clubs kunnen fans die zich niet aan de regels houden een stadionverbod voor drie maanden opleggen. Of dat nu gebeurt, weet Feyenoord pas later deze week. Een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb, voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, liet weten de rapportage over Feyenoord-Twente af te wachten. “We beraden ons daarop.”

De KNVB ziet voor zichzelf nu geen actieve rol weggelegd. “Het is in het belang van het voetbal dat het goed blijft gaan. Het is aan de clubs om toe te zien wat er in de stadions gebeurt”, aldus een woordvoerder.

Bij het afkondigen van het verbod op zingen in stadions eind juni door premier Rutte noemden vertegenwoordigers supporters dat lachwekkend en niet te handhaven.