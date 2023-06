‘Rustig, rustig’, die woorden hoopt Hassan op de FBK Games uit haar hoofd te verdrijven

De derde dag na de marathon in Londen dacht Sifan Hassan bij zichzelf: dit is belachelijk. De trap op en af was loodzwaar. Haar lichaam weigerde dienst. “Mijn benen waren kapot.” De moeilijke momenten, zoals ze het zelf omschrijft, duurden een dag of vijf. Daarna ging het lichamelijk wel weer, maar de gevolgen van het uitstapje naar de wegatletiek merkt ze tot op de dag van vandaag.

Op die 23ste april rende Hassan door de Engelse regen op wonderbaarlijke wijze naar de zege in een internationaal sterk vrouwenveld. Een uniek marathondebuut. Wie met haar praat, ontkomt nauwelijks aan superlatieven. Niet omdat ze van overdrijven houdt – al past drama wel een beetje bij haar, grinnikt ze – maar vooral omdat haar prestaties de gebruikelijke meetlat oprekken.

Ben ik dat?

Haar historische trilogie op de Olympische Spelen van Tokio zal ze nooit vergeten, vertelt Hassan op een persconferentie. Maar Londen? Dat kan ze eigenlijk nog steeds niet geloven. Ze heeft de hele race teruggekeken en moest zichzelf er steeds aan herinneren dat zij het zelf was die daar liep. “Ben ik dat? Ik had het gevoel dat ik naar iemand anders zat te kijken.”

En nu is het alweer tijd voor de eerste baanwedstrijd van het seizoen. Zaterdag en zondag loopt ze op de FBK Games in Hengelo de 10.000 en 1500 meter. Ze is net geland op Schiphol na een vlucht uit Salt Lake City en heeft zich even kunnen opfrissen als ze achter de microfoon plaatsneemt in een hotel in Amersfoort. Ze zegt goed in vorm te zijn, maar geen idee te hebben wat ze komend weekend van zichzelf mag verwachten.

De overgang van de wegatletiek naar de baan valt haar zwaarder dan de eerdere switch andersom. Vooral mentaal. Maandenlang heeft ze, met het oog op Londen, tegen zichzelf gezegd: rustig, rustig, anders hou je 42 kilometer niet vol. “Terug op de baan moet je wel weer volle bak en mijn hoofd vindt die omschakeling moeilijk. Toen ik na twee weken niks doen de training hervatte, was ik niet moe maar liep ik langzaam.”

‘Lopen is niet alleen lichamelijk’

Wat is vervolgens wijsheid? Keiharde tempoprikkels om het lijf wakker te schudden of een rustige opbouw? Hassan en haar Amerikaanse trainer Tim Rowberry kozen de voorbije weken in Utah voor dat laatste. “We zijn ook bang voor blessures”, verklaart ze. Bovendien: “Lopen is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Het hoofd moet de benen aansturen en daar heb ik momenteel last van.”

Ze hoopt dat meedoen aan de FBK Games haar helpt om weer dieper te gaan en in ieder geval één keer ‘een beetje doorgelopen’ te hebben voor de WK, half augustus in Boedapest. Een wedstrijd geeft een andersoortige prikkel dan een training, juist ook mentaal. “Een wedstrijd is een wedstrijd. Misschien kan ik nog niet 100 procent geven, maar zeker meer dan op een training. Dan is 70 procent al moeilijk.”

Hassan concludeert dat ze snelheid nodig heeft. Daarom loopt ze zondag haar eerste 1500 meter in twee jaar. “Ik ben in vorm, maar in een andere vorm. Ik ben zelf ook benieuwd hoe het gaat.”

