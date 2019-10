Russische turners stunten na Chinese mispeer

Met een geruststellende voorsprong van 1,934 punten op Rusland beginnen de Chinese turners woensdagmiddag aan het laatste toestel van de landenwedstrijd op de WK in Stuttgart. Voor de achtste wereldtitel in de laatste negen toernooien zijn nog drie geslaagde oefeningen aan de rekstok nodig. Maar dan gaat het fout als de eerste Chinees, Sun Wei, een Epke Zonderland-imitatie doet. Hij grijpt mis en belandt op de grond.

Het ongeloof bij de Chinezen is groot, net als bij de Russen die plotseling in kansrijke positie liggen voor de eerste wereldtitel sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. De druk op de drie Russen, Ivan Stretovitsj, Artur Dalaloyan en Nikita Nagornii, is groot. Na de geslaagde landing van Europees kampioen Nagornii vallen de Russen elkaar in extase om de hals, terwijl de onttroonde Chinezen troost bij elkaar zoeken.

Zeldzame fout

Met een verschil van bijna een vol punt (261,726 om 260,729) zorgen de Russen voor een stunt in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle, al waren zij in de kwalificaties China ook al voorgebleven. Maar in de landenfinale van zitten de Chinezen voortdurend aan de voordelige kant van de score, tot het moment dat Sun Wei, die dit jaar lange tijd tobde met een schouderblessure, een zeldzame fout maakt.

De vreugde en de ontlading in het Russische kamp is enorm. De gedachten gaan terug naar vorig jaar toen Rusland in de WK-finale in Doha met een miniem verschil (0,049 punten) het goud aan China moest laten. “Ik heb een jaar lang niet rustig kunnen slapen”, zei een geëmotioneerde Dalaloyan, de regerend wereldkampioen in de meerkamp die morgen in Stuttgart die titel moet verdedigen.

Terwijl zijn landgenoten de titel uitgebreid vieren, zoekt Dalaloyan uit respect de verslagen Chinezen op. Hij omhelst ze allemaal, inclusief de huilende Sun Wei die zijn gezicht achter een trainingsjack verbergt. “Ik herinnerde me hoe ik mijzelf vorig jaar voelde”, zei de 23-jarige turner uit Tiraspol. “Ik zag de frustratie en het verdriet op hun gezichten en wilde ze steunen omdat we allemaal vrienden zijn.”

Stil

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, eind 1991, is het afgelopen met de Russische hegemonie in het mondiale mannenturnen. In de laatste jaren van de vorige eeuw worden er nog twee aansprekende hoofdprijzen gepakt: olympisch goud met het team in Atlanta en de wereldtitel allround van Nikolai Kryukov in 1999 in het Chinese Tianjin. Maar daarna blijft het lang stil.

Met Nagornii en Dalaloyan heeft Rusland weer twee toppers in huis. De eerste is regerend Europees kampioen en Dalaloyan werd dit jaar in Doha wereldkampioen allround, als opvolger van Kryukov in 1999. Naast de titel in de meerkamp behaalde de stijlvolle turner in Qatar goud op vloer, zilver op sprong en brons op brug. In Stuttgart komt hij nog in actie in de meerkamp en in de finales op vloer, sprong en rek.

Rusland stapte in de voetsporen van Japan, dat in 2015 in Glasgow China van de wereldtitel afhield. De Japanners werden in Stuttgart, ondanks het gemis van Kohei Uchimura, derde. Met die klassering gaven zij een vervolg aan een fraaie serie. Sinds 2003 stond Japan onafgebroken op het WK-podium.

