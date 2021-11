Russische rugbyers tonen het niveau dat Nederland wil bereiken

Aan wilskracht en inzet ontbreekt het niet aan Nederlandse zijde in de interland tegen Rusland. De manier waarop ze met het Wilhelmus meedoen, is een eerste signaal: de rugbyers zingen niet, maar brullen met Italiaanse overgave het volkslied mee. Aan alle vier zijden van het veld zijn de vijftien basisspelers te horen. Spelers met Britse achternamen als Campbell en Darlington doen dat met hetzelfde gemak als Rademaker en Van de Ven.

Nederland-Rusland op Sportpark de Eendracht in Amsterdam mag met recht een historisch duel worden genoemd. Dat voelen de spelers ook. Nadat België in de play-off werd verslagen (23-21), is de nationale ploeg na twintig jaar strijden terug op het hoogste niveau in Europa: de Championship, een internationale competitie bestaande uit zes landen. Alleen het Zeslandentoernooi staat hoger aangeschreven, maar die prestigieuze competitie kent geen regeling voor promotie en degradatie.

Nederlagen

Na kansloze nederlagen tegen Georgië (23-5) en Portugal (61-28) vormt Rusland de derde tegenstander. Dirk Danen (32) denkt vooraf dat er kansen liggen tegen de Russische fullprofs. “We weten wat we moeten doen: deze jongens bij de benen afhakken”, zegt de aanvoerder, die net als de grote meerderheid van de ploeg op amateurbasis speelt. “Zij hebben veel meer ervaring. Als je kleine fouten maakt, dan straffen ze dat meteen af.”

De video-analist van Nederland, pas een week in dienst, is onmisbaar op dit niveau, waar tactiek leidend is. Hij waarschuwde bondscoach Zane Gardiner en de selectie voor de oerkrachten van de tegenstander. De Russen zouden met fysieke kracht veel contactmomenten zoeken en dan het liefst met brute kracht Nederland over de laatste lijn walsen. Bovendien is nummer 10, Ramil Gaisin, een soort darter op kicksen, zo accuraat schoot de Russische kicker dit seizoen raak. Bal veroveren en razendsnel uitbreken over de flanken, dat was het devies.

Het tweeduizendkoppige publiek, dat vanwege de gure wind in plukjes op de tribunes zat, zag in de beginfase dat de ploertendoders van Nederland niet uit de scrums en andere fysieke duels konden blijven. In de beginfase maakten de Russen twee tries, waarna Gaisin twee trefzekere precisieschoten afvuurde. Na rust herstelde Nederland zich enigszins, maar de nederlaag was onafwendbaar: 8-35.

Geen degradatie

Gardiner (42) had vrede met de uitslag, zo vertelde hij na afloop in het krachthonk onder de hoofdtribune. “Het belangrijkste voor ons was om de Russen op de delen van het veld te krijgen die veilig voor ons waren. Dat lukte soms, maar zij domineerden, regeerden over hun territorium en knalden erdoorheen.”

Danen deelde de mening van de bondscoach uit Nieuw-Zeeland. “Als team moet je de spelers verdelen over de breedte van het veld. Dat deden we voor rust niet goed, waardoor openingen ontstonden en zij konden doorbreken. Wij willen snel naar hun niveau groeien.”

Met de laatste positie in de Championship en nog twee wedstrijden te gaan maakt niemand zich zorgen. Vanwege de coronapandemie degradeert geen enkele ploeg. Volgend seizoen is dat ook niet het geval, omdat de competitie wordt uitgebreid met twee landen.

“De promotie kon op geen beter moment komen”, zegt Gardiner. “We hebben nu de tijd om ons aan te passen aan dit niveau. We bouwen door met talent dat overkomt uit onze succesvolle jeugdselecties.”

Maatje te groot

Om een stabiele factor in de Champions te worden, investeert de rugbybond in data, breedtesport en gerichte scouting. In Nederland is bijvoorbeeld een tekort aan props, de zwaargewichten die in de frontlinie buffelen.

Vanwege het niveau van de tegenstanders wordt het ook eenvoudiger om buitenlandse spelers te verleiden te kiezen voor Oranje. Rugbyers mogen voor een land uitkomen als ze er geboren zijn, er grootouders hebben of er voor langere tijd wonen. Daarom zijn Andy Darlington en Te Campbell al jaren een vaste waarde.

In Amsterdam bedankte de speaker na afloop het publiek met de mededeling dat de Russen een maatje te groot waren voor Nederland. Nog wel, zegt Gardiner. “Geef ons ruimte en we zullen er de komende jaren staan, tegen elke tegenstander.”

