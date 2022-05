Russen verhullen op Roland Garros hun identiteit achter neutrale vlag

Op het scorebord van baan 12 staat achter de naam van Botic van de Zandschulp de vertrouwde afkorting NED. Achter de naam van zijn tegenstander, de Rus Pavel Kotov, zijn drie liggende streepjes zichtbaar en de umpire noemt bij de presentatie van beide spelers zijn nationaliteit ook niet. De Russische tennissers zijn welkom op Roland Garros, maar moeten hun identiteit verhullen door onder een neutrale vlag uit te komen. Zoals bij alle toernooien sinds de Russische inval in Oekraïne.

Na de nederlaag tegen Van de Zandschulp (6-3, 3-6, 6-3, 6-2) kan het zomaar zijn dat Kotov dit jaar zijn laatste partij op een grandslamtoernooi heeft gespeeld. De 23-jarige speler uit Moskou moet zich door zijn ranking, 143ste, sowieso altijd zien te kwalificeren voor het hoofdschema. Door zijn Russische achtergrond weet hij dat hij in ieder geval niet zal spelen op Wimbledon, dat Russen en Wit-Russen heeft uitgesloten van deelname. In New York wacht de toernooidirectie van de US Open de ontwikkelingen in de oorlog af, voordat een beslissing wordt genomen over de deelname van de Russen en Wit-Russen.

Niet mee bezig

Het was voor Van de Zandschulp de eerste keer dat hij tegen een Rus speelde na de inval in Oekraïne. Daar was hij eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest, vertelde hij na zijn overwinning op Kotov. “Ik speel tegen een tegenstander en het maakt mij niet uit welke vlag er achter zijn naam staat.” De Veenendaler was van mening dat Wimbledon het recht had om Russen en Wit-Russen te weren en hij zei geen idee te hebben of andere landen of bijvoorbeeld de US Open straks dezelfde beslissing gaan nemen. “Het is een beetje in het duister gissen.”

Pavel Kotov uit Rusland. Op Roland Garros spelen dit jaar wel Russen en Wit-Russen, maar hun nationaliteit wordt verzwegen. Beeld ANP / EPA

Aan de vooravond van Roland Garros vertelde Daniil Medvedev het te betreuren dat de poorten van Wimbledon voor hem en zijn landgenoten dit jaar gesloten blijven. De nummer twee van de wereld, die zich altijd heeft uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne, herhaalde dat hij geen invloed had op de beslissing van de All England Club. Om de persbijeenkomst in Parijs nog een positieve draai te geven zei hij zich te verheugen om in 2023 hernieuwd kennis te maken met het gras aan de Londense Church Road.

Tenniswereld verdeeld

De schorsing van de Russen en Wit-Russen op Wimbledon verdeelt de tenniswereld. Inmiddels liggen de overkoepelde organisaties bij de mannen (ATP) en vrouwen (WTA) op ramkoers met de All England Club. Afgelopen vrijdag maakten zij bekend dat er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen. Volgens Van de Zandschulp is dat wel een onderwerp van gesprek in de kleedkamer. “Het is een moeilijke situatie, want je kunt het niet voor iedereen goed doen. Maar je gaat er wel met een ander gevoel naar toe. Je speelt toch voor de punten. Eerlijk gezegd vind ik wel dat het iets wegneemt van het toernooi.”

De tegenstanders van de uitsluiting van de (Wit)Russen op Wimbledon vonden de stap van de ATP en WTA maar halfslachtig. Zij hadden liever gezien dat er ook geen prijzengeld zou worden uitgekeerd en dat de winnnaars niet officieel in de boeken zouden komen als Wimbledon-kampioenen. Dat had wellicht tot een spelersboycot van Wimbledon kunnen leiden. Nu lijkt die kans klein, want het geld is goed en wie weet over tien jaar nog dat er geen Russen en Wit-Russen meededen. Solidariteit in de sport wordt doorgaans met de mond beleden.

Wel één front in 1973

In 1973 vormden de spelers wel één front. Maar liefst 81 spelers, onder wie de Amerikaanse titelverdediger Stan Smith, weigerden naar Wimbledon af te reizen. Zij protesteerden met hun actie tegen de schorsing van Niki Pilic, de Joegoslaaf die een lucratief demonstratietoernooi in Las Vegas prefereerde boven een Davis Cupwedstrijd van zijn land. Het volledig gedevalueerde toernooi kreeg met Alex Metreveli een Russische finalist, een uitkomst die er dit jaar zeker niet zal zijn.

Griekspoor kan niet naar Verstappen kijken, maar wint wel bij debuut in Parijs Tallon Griekspoor heeft zijn debuut op Roland Garros luister bijgezet door een fraaie overwinning op de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 2-6, 6-0, 6-4, 6-3. Eigenlijk baalde hij dat hij al op de openingsdag de baan op moest. Niet zozeer omdat hij daardoor niet naar de race van Max Verstappen in Barcelona kon kijken, maar vooral omdat hij pas vrijdag met wat pijntjes vanuit Genève in Parijs was aangekomen. “Ik heb op zaterdag een uurtje getraind en dat was het”, zei hij na zijn winst op Davidovich Fokina, vorige maand nog finalist in Monte Carlo. “Omdat ik ook de afgelopen weken niet veel heb gespeeld, had ik niet veel om op te leunen. Daarom ben ik blij dat ik vrij snel in vier sets heb gewonnen.”

Lees ook:

Sporters zijn pionnen in het ondoorzichtige machtsspel rond de boycot van Rusland

Een eenduidige lijn is niet te ontdekken in de sportboycot van Rusland. Willekeur regeert. In het verleden ging het vaak zo, wat sporters met veel verantwoordelijkheid opzadelt.