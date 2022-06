Rugby volgt zwemmen: transgenders in de ban bij wedstrijden vrouwen

De rugbybond reageert hiermee op het verzoek van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat kondigde vorig jaar richtlijnen aan en vroeg federaties om hun eigen ‘sportspecifieke’ regels te maken.

Het besluit van zwembond FINA leidde tot een hevig debat tussen degenen die vechten voor de rechten van transgenders om vrij te concurreren als vrouwen, en degenen die vinden dat ze een oneerlijk fysiologisch voordeel hebben.

De aankondiging van de International Rugby League betekent dat transgenderpersonen worden uitgesloten van de Women’s Rugby League World Cup in november in Engeland. Op dit moment werkt de rugbybond aan een beleid voor transgenders voor 2023.

Integriteit van de vrouwensport beschermen

Sebastian Coe, voorzitter van de wereldatletiekbond, liet maandag weten dat atletiek het zwemmen zou kunnen volgen, en mogelijk ook kiest voor een ​​strenger beleid voor transgenderatleten die deelnemen aan vrouwenevenementen. “Het is mijn verantwoordelijkheid om de integriteit van de vrouwensport te beschermen en dat nemen we zeer serieus”, zei hij. “Als dat betekent dat we de protocollen in de toekomst moeten aanpassen, zullen we dat doen.”

Recent kwam de uitsluiting van de Britse wielrenster Emily Bridges (21) in het nieuws. Zij mocht van de internationale wielerunie UCI niet meedoen aan een kampioenschap. Tot 2018 brak Bridges records bij de mannelijke junioren, in 2020 meldde ze zich als transgender bij de vrouwen. Een grote groep wielrensters kwam in opstand en pleitte met succes voor een startverbod voor Bridges bij de vrouwen.

