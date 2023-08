Rubiales aanranding is een stuiptrekking van het oude voetbal

Staand naast de Spaanse koningin greep hij eerst eens stevig in zijn eigen kruis - inderdaad, gelukkig wel zijn eigen kruis. Last van schaamluis, Luis? Na dat uitbundige graaien op het ereterras kon de kale schuinsmarcheerder het gierende testosteron niet meer controleren toen Jenni Hermoso bij de huldiging voor zijn neus stond. Hij, voorzitter van de Spaanse bond, klemde haar hoofd zo stevig vast dat er geen ontsnappen aan was. Voordat zij het wist, werd ze afgelebberd door meneer Rubiales. Luis is zijn voornaam.

Bobo’s bij huldigingen zijn altijd pijnlijk. Het onhandige hupje van Dick Dees in 1988 in München vergeet ik nooit. De toenmalige staatssecretaris sprong op het ereterras na de EK-finale dartel in de armen van Ruud Gullit die zich afvroeg: “Wie bént u?”

Dees was nog onschuldig. Bij Rubiales moest ik eerst denken aan tantes op verjaardagen vroeger, met hun natte zoenen. Toch de eerste ongewenste intimiteiten in je leven. Maar dit was meer dan een kus. Het was aanranding. Rubiales zelf vond eerst dat alleen ‘idioten’ het zo zagen. Maar Spaanse politici spraken van seksueel geweld. En de voorzitter van de spelersvakbond in zijn land vertelde dat Rubiales een keer de kleur van haar ondergoed had gevraagd. De excuses kwamen te laat. Adios Luis.

Stuiptrekking oude voetbal

Ik zie het voorval als een stuiptrekking van het voetbal zoals het was, de oude wereld. Die wereld van Dick Advocaat (75) die het deze week voor Rubiales opnam. Hun habitat, waar wij mannen bijna twee eeuwen de baas zijn geweest, wordt bedreigd. Door vrouwen. Het leidt tot wanhoop, geweld, wangedrag - we zien het wekelijks - en tot obscene gebaren waar zelfs Michel Kramer een puntje aan kan zuigen, maar dus ook tot een Judaskus voor een team dat juist bij de Spaanse bond moest vechten tegen machtsmisbruik.

Het gekke is: in andere sporten zie je dit vrijwel niet. Sterker, je kunt een week lang in zo’n WK atletiek wegglijden, alsof het Lowlands is en iedereen een liefdespil heeft geslikt. Iedereen is aardig en lief voor elkaar en omhelst heel gewenst de grootste concurrent. Toppers die vallen, staan vrolijk weer op en verlichten onze huiskamers met onverstaanbaar enthousiasme en een gelukzalige lach.

Liefdespil

Ik was bij het EK hockey deze week. Wat daar opvalt: elke speler, bezoeker en tv-kijker kan via microfoons precies horen wat de VAR en de scheidsrechters (twee!) tegen elkaar zeggen. Er is zuivere speeltijd en er zijn tijdelijke afkoelingsstraffen. De scheidsrechters zijn ook bij mannen vaak vrouwen. De gevolgen: zij hebben gezag, je hoort geen gescheld, je ziet geen schwalbes en tijdrekken bestaat niet. Wedden dat de bus van de hockeysters niet wordt opgewacht door boze hooligans als ze de EK-finale niet winnen?

Atletiek, hockey en veel andere sporten zijn reservaten waar soortgenoten in rondlopen die een menselijk ideaal representeren: lichamelijk en qua gedrag. Maar dat is niet de echte wereld. Het is een getemde variant waar Sifan, Femke, Lieke, Xan en Felice ons in laten wegdromen.

Maar ook het voetbal zit in transitie. De verhoudingen zijn aan het kantelen. Door de opmars van de vrouwen komen Spaanse ballenknijpers niet meer weg met hun gedrag. Het mooie van voetbal is dat het alles uitvergroot. Het toont feilloos wat er in de gewone maatschappij allemaal nog niet deugt. Zo bezien is dat gesmak en gegrabbel in genitaliën van de Spaanse schaamluis toch ergens goed voor geweest.