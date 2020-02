‘Rotterdam’ moet alweer verder zonder verbleekte Nederlandse tennissers

Alleen al op gehoor is de ultieme troef van David Goffin uit te pluizen. De snelle opeenvolging van het scherpe gepiep van zijn schoenen verraadt de ratelende lichtvoetigheid die de kleine Belg zo typeert. Het is de derde en beslissende set in zijn duel met Robin Haase. Goffin kiest zijn slagen zorgvuldiger dan in zijn openingsset op het tennistoernooi in Rotterdam.

Toen richtten Haases wapens – solide service en sterke forehand – heel wat schade aan bij een weifelende Goffin. Misschien was het de stimulerende omgeving van Ahoy, maar even zat er weer leven in het spel van de Hagenaar. Een handvol punten was Haase in de tiebreak van tweede set verwijderd van een welkome zege.

Dat hij uiteindelijk verloor (6-3, 6-7, 4-6) tegen de nummer tien van de wereld, heet bemoedigend. Het gezicht van het Nederlandse mannentennis is verbleekt geraakt. De 32-jarige Haase wacht al een half jaar op zijn eerste wedstrijdzege op de ATP-tour en gleed helemaal af op de wereldranking, uit de tophonderd.

Het bedrukte gezicht van Haase op de persconferentie is veelbetekenend. “Dat ik lager sta, is nu eenmaal een feit”, zegt hij. “Maar dat betekent niet dat mijn gedachtes, mijn trainingen, mijn visualiseren of fitnessoefeningen plots anders zijn. Het heeft jarenlang gewerkt. In dat opzicht staat hier geen andere Haase.”

Ja, hij had Goffin waar hij hem wilde. “Ik had het gevoel dat ik beter was”, blaast hij. “Als ik dit niveau haal, als ik dít geloof in eigen kunnen het hele jaar door heb, gaat het gewoon goed. En dat mis ik de laatste tijd.”

Al op de derde dag zijn alle Nederlanders in Rotterdam uitgeschakeld. Tekenend voor de huidige staat van het mannentennis, dat hopeloos op zoek is naar een sleutelfiguur.

Tallon Griekspoor (23) , met wie de Serviër Filip Krajinovic dinsdagavond laat in een uurtje klaar was, (4-6, 1-6) zou op termijn het nieuwe gezicht van het Nederlandse tennis kunnen worden. “Er komt een tijd dat iemand anders het moet overnemen”, zegt hij. “Robin is het lang geweest en is intussen ook al wat ouder. Aan de volgende jongens om het over te nemen. Als ik dat ben, zou dat mooi zijn.”

Griekspoor kan een glimlach niet onderdrukken. Het is een vraag die hij de laatste tijd tot vervelens toe krijgt. Of hij, momenteel 171ste van de wereld, Haase (167ste) als mikpunt ziet? “Om eerlijk te zijn helemaal niet. Ik hoop Robin voorbij te gaan, maar dan in de tophonderd. Ik geef er niet om nummer één van Nederland te zijn, als ik 150ste van de wereld ben.”

Het Rotterdamse publiek genoot van de kortstondige opleving van Haase. Door zijn tuimeling in de wereldranglijst speelt hij het grootste deel van het jaar op de minder bezette challenger-toernooien. “Pittig”, zegt hij. “Op de challenger in Bangkok kijkt per wedstrijd gemiddeld niemand. Natuurlijk is dat niet leuk, het beïnvloedt de motivatie.”

Jarenlang droeg Haase het Nederlandse mannentennis, zegt Griekspoor. “Hem kun je niet kwalijk nemen dat het minder gaat. Ik hoop dat hij terugkomt. Dat we ons samen in de tophonderd nestelen. Voor mij, voor hem en voor ons tennis.”

