Ron Jans blijft bij FC Twente zingen, maar het beladen N-woord niet meer

Of hij straks ook gaat zingen in de kleedkamer van FC Twente? “Dat denk ik wel”, antwoordde Ron Jans. “Maar niet meer dat ene woord. Van de andere kant: ik wil ook mezelf zijn. Dat betekent dat ik ook mag zingen. Maar misschien alleen nog in de trainerskleedkamer.”

De vraag aan Jans, donderdag in de perszaal van de Grolsch Veste, voert terug op het incident dat in februari tot zijn vertrek leidde bij FC Cincinatti. Jans had in de kleedkamer in het bijzijn van spelers een rap meegezongen en had daarin ook ‘nigger’ in de mond genomen, het beladen N-woord dat voor veel zwarte Amerikanen een racistische lading heeft omdat het herinnert aan het slavernijverleden. De spelersvakbond en de clubvoorzitter oordeelden hard over het vermeende racisme van Jans. Hij realiseerde zich dat tegen dat beeld moeilijk te vechten viel en stapte zelf op.

Hij erkent dat hij heeft onderschat hoe gevoelig racisme ligt in de Amerikaanse samenleving, iets wat de afgelopen weken zo manifest naar buiten kwam. “Ik ben erachter gekomen dat Amerika zijn eigen geschiedenis nog niet volledig heeft verwerkt. En dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Dat ben ik misschien niet genoeg geweest, ik begrijp dat het niet handig is geweest. Ik had zaken beter moeten beseffen. Maar dit soort dingen hoort ook bij mij, ze overkomen me vaker, omdat ik dan bijvoorbeeld een grapje wil maken. Mijn intenties waren alleen maar positief.”

‘Als iemand racisme onwaardig vindt, ben ik het wel’

Niettemin waren de oordelen over hem, in Amerika, stevig en werden vraagtekens gezet bij zijn integriteit. “Soms gaan er politieke molens draaien”, zei Jans daarover. “Maar als iemand racisme onwaardig vindt, ben ik het wel. Ik ben er een voorvechter van dat kleur of geloof er niet toe doen, ik ben voor gelijke kansen. Ik onderschrijf dan ook volledig zo’n oproep van vijftien burgemeesters in Nederland om arme buurten te gaan helpen in deze coronatijd. Om daar te gaan investeren in banen, onderwijs en meer gelijkheid.”

Thuis in het Drentse Tynaarlo verwerkte hij de ‘Kafkaiaanse nachtmerrie’ van de laatste week in Amerika. “Ik heb het vrij snel een plekje gegeven.” Als mens heeft het hem niet veranderd, denkt hij. “Ik wil mijn hele leven kind blijven. Ik ben open, ik ga uit van vertrouwen. Ik wil niet als een wantrouwig mens door het leven gaan.”

‘Er valt hier zo veel te winnen’

Zijn aangeboren optimisme en opgeruimde karakter zullen hem van pas komen in zijn nieuwe klus. FC Twente had eigenlijk de Duitser Alexander Zorniger als nieuwe trainer in het vizier, maar de nieuwe technisch manager Jan Streuer had liever een Nederlander. Het werd de man die eerder bij FC Groningen, Heerenveen en PEC Zwolle succesvol was. “Mijn eerste gevoel was meteen: doen. Ik wil gewoon trainer zijn en FC Twente is een geweldige club. Maar de situatie is veel erger dan ik dacht. Er is nauwelijks een selectie, slechts acht spelers en vier keepers, er is geen technische staf en er was de laatste jaren veel onrust. Maar hoe moeilijk ook, we vliegen er gewoon in. Er valt hier zo veel te winnen.”

Veel geld om te investeren is er niet. Sinds de landstitel in 2010 ging FC Twente door diepe financiële en sportieve dalen. Jans, opvolger van Gonzalo Garcia, is al de tiende trainer in tien jaar. “En tóch ga ik het proberen. Ik hoop hier een paar jaar te zitten. Maar, als je naar het recente verleden kijkt, zou ik daar geen geld op zetten.” Jans tekende voor een jaar. Op zoek naar eerherstel in Enschede? “Daar ben ik niet op uit.”

