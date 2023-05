Roland Garros komt met speciaal filter tegen haatreacties, maar tennissers gebruiken het amper

Het is dat de Oekraïense Lesia Tsurenko haar eerste ronde won, anders kon ze van sommige mensen op sociale media doodvallen. Doodsbedreigingen krijgt Tsurenko vrijwel altijd als ze verliest, bijvoorbeeld van gokkers die op haar winst inzetten. Sinds de oorlog uitbrak, intimideren ook pro-Russische trollen haar. De inhoud kan soms ‘heel agressief’ zijn. “Stomme mensen”, zegt Tsurenko, wat ongemakkelijk lachend en met een kleine weifeling in haar stem. “Ik ben maar een tennisster. Ik kan niet iedereen blij maken.”

Digitale beschermer

Hoe fijn is het dan dat Roland Garros sinds dit jaar daar wat aan doet. Als tennissers een qr-code scannen, geeft dat toegang tot software van het techbedrijf Bodyguard.ai. De digitale ‘Bodyguard’ filtert dan negatieve reacties weg op de sociale media van tennissers. Zij krijgen een dagelijks verslag van het aantal tegengehouden reacties. Roland Garros probeert zo een oplossing te vinden voor de toegenomen scheldpartijen en bedreigingen die tennissers steeds vaker krijgen.

Maar als Tsurenko gevraagd wordt naar de software, is ze verbaasd. “Nee, daar wist ik niets van.” De Oekraïense is niet de enige speler die niet op de hoogte is van die online bescherming. Een hartstochtelijke oproep van fervent gebruiker Iga Swiatek, nummer één bij de vrouwen, heeft nog niet geholpen. Nog frappanter: spelers die bedreigd worden, staan ook niet altijd open voor de software.

Laconiek over bedreigingen

Zo was Arantxa Rus de software wel aangeboden, maar de Nederlandse heeft zich ‘er niet in verdiept’. Ook zij krijgt nare berichten van gokkers. Op vervolgvragen zegt ze nog meerdere malen dat het haar allemaal niet zoveel interesseert. Ze leest haar sociale media gewoon niet.

Tallon Griekspoor kán de berichten niet altijd lezen, want zijn coach sluit Griekspoors sociale accounts sowieso al af als hij een wedstrijd speelt. Hij is net als Rus en Tsurenko mikpunt van gokkers die geld verloren hebben. Griekspoor had vaag op sociale media over de software gelezen. “Maar je vertelt me eigenlijk iets nieuws”, zegt de Haarlemmer wat verbaasd. Gebruikt Griekspoor de software? “Absoluut niet.” De reacties boeien hem weinig. Het went. Griekspoor is nu op een punt dat hij erom lacht, zegt hij.

Opvallend is dat meer tennissers op Roland Garros over bedreigingen spreken alsof het normaal is. Het lijkt er inmiddels bij te horen. In de persruimte leunt Miomir Kecmanovic wat laconiek op zijn stoel, vertellend hoe hij zelf online mikpunt is. De Serviër krijgt er ‘veel’, zegt hij. Wat? “Doodsbedreigingen. Ik kan het niet hardop zeggen, maar je weet wel wat ze zeggen. Het zijn allemaal lege woorden.”

FBI bemoeit zich met haatreacties

Kecmanovic vindt het geweldig dat de mogelijkheid tot online bescherming er is, maar gaat het zelf niet installeren. Hij heeft weer een andere reden. “Een weekje zonder overleef ik wel.” Plus: hij weet ook niet hoe het werkt. De organisatie stuurde hem wel een handleiding, maar hij kwam er niet uit, dus gaf Kecmanovic het op.

De Amerikaanse Sloane Stephens, voormalig US Open-winnares, wordt al sinds jaar en dag racistisch bejegend op internet. In een opzienbarende persconferentie vertelde ze dinsdag dat het steeds erger wordt en de FBI onderzoek gaat doen.

Stephens zegt dat de software niet goed werkt. “Ik heb al heel veel woorden op Instagram geblokkeerd, en nog veel meer, maar mensen schrijven het dan gewoon op een andere manier. De software pakt die alternatieven meestal niet.” Ze kent ‘Bodyguard’, maar ook zij laat het links liggen.

En dan zijn er nog harde woorden in de fysieke wereld, waar apps niet werken. Daar zit Tsurenko eigenlijk meer mee, zegt ze. “Sommige topspelers zeggen dat wij Oekraïners agressief zijn in de kleedkamer en haat zaaien”, doelend op de Wit-Russische Aryna Sabalenka. “Dat is misinformatie. Als ik op sommige dagen niet mijn happy face op heb, komt dat omdat mijn stad (Kiev, red.) deze maand zestien keer gebombardeerd is.” Ze zegt geen steun te voelen van tennisorganisaties.

Nu ze weet van de app, zegt Tsurenko wel open te staan voor de installatie ervan, hoewel ook zij reacties niet leest. “Misschien is het wel goed als ik het ga proberen, ja.” Griekspoor trekt de grens als zijn familie bij bedreigingen wordt gehaald. Hij gaat ‘eerst eens kijken wat het allemaal precies is’, die software.

