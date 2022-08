Roglic met Jumbo-Visma op jacht naar record Heras in Vuelta

Na de ploegenpresentatie donderdagavond op het Vredenburgplein, met op het podium ook oud-winnaar Jan Janssen, start de Ronde van Spanje vrijdagavond met een ploegentijdrit door Utrecht. Voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma telt daarin alleen de zege, met het oog op de ambities voor het klassement van kopman Primoz Roglic.

Maar er schuilt nog een andere bonus: het kan een Nederlandse renner in eigen land in de rode leiderstrui brengen. De eerste renner van de winnende ploeg die de streep passeert, mag daar zaterdag immers in starten in de rit Den Bosch-Utrecht.

Dat biedt kansen voor Robert Gesink, Mike Teunissen en Sam Oomen, de drie Nederlanders in het team van Jumbo-Visma. “Primoz zei gisteren nog: dat zou iets moois zijn voor jou”, vertelde veteraan Gesink (36), die nooit de leiderstrui droeg in een grote ronde, donderdag. “Maar zoiets plan je niet. Je moet als eerste over de finish gaan en als je als een dood vogeltje achteraan bungelt zal dat niet de bedoeling zijn.”

‘Nooit focussen op het verleden’

Het hoofddoel is de vierde eindzege op rij van Roglic. Daarmee zou hij het record van de Spanjaard Roberto Heras evenaren. De Sloveen ontbrak eind juli in Parijs toen zijn Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard werd gehuldigd als winnaar van de Tour de France. Hij moest halverwege de Tour naar huis; hij had teveel last van de gevolgen van een val. Roglic wil er weinig woorden meer aan vuil maken. “Je moet je nooit focussen op het verleden, alleen op de toekomst.”

Beeld Bart Friso

Pas begin deze week werd duidelijk dat hij naar de Domstad zou afreizen. “Primoz oogt vertrouwd, stoïcijns, echt in vorm en supersterk”, was de eerste indruk van ploeggenoot Mike Teunissen. “Ik heb het gevoel dat hij er klaar voor is. Maar als dat niet zo is, zou hij het toch niet laten merken.”

Met de komst van Roglic heeft de Vuelta alsnog een topfavoriet. België hoopt op de jonge Remco Evenepoel, 22 jaar en dit jaar winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. Andere outsiders voor de eindzege lijken vooral de Ecuadoraan Richard Carapaz, de Brit Simon Yates en de Portugees João Almeida.

Quintana betrapt op tramadol

De Colombiaan Nairo Quintana hoort daar niet meer bij. De kopman van Arkéa-Samsic werd woensdag door de internationale wielrenunie UCI uit de uitslag van de Tour de France geschrapt. Daarin eindigde hij als zesde. Hij krijgt de straf omdat bij een dopingtest tijdens de Tour de verboden pijnstiller tramadol in zijn lijf is gevonden. Quintana ontkende en zei woensdag nog te zullen starten in Utrecht. Dat had ook gemogen. Als een renner de eerste keer op tramadol wordt betrapt volgt geen schorsing. Donderdag meldde de 32-jarige Colombiaan dat hij zich alsnog terugtrekt voor de Vuelta. Hij wil zich volledig richten op het beroep dat hij heeft aangetekend bij het sporttribunaal CAS.

Nederlandse favorieten voor de eindzege zijn er niet, al eindigde Wilco Kelderman bij zijn laatste drie deelnames aan de Vuelta steeds in de top-10. Kelderman (Bora-hansgrohe) is een van dertien landgenoten die van start gaan. Thymen Arensman, het klassementstalent van Team DSM, rijdt al zijn tweede grote ronde. Hij eindigde in mei knap als achttiende in de Giro. Verder starten onder anderen ook Danny en Boy van Poppel, Dylan van Baarle, Wout Poels en Jetse Bol mee aan deze Vuelta.

