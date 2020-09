Roglic is nu wel heel dicht bij de zege

Natuurlijk ging het donderdag in de finishstraat in La Roche-Sur-Foron over de een-twee van Team Ineos en de emotionele Michal Kwiatkowski, die na afloop een antwoord van zeven minuten gaf op de vraag hoe bijzonder zijn ritzege was. Maar toch was het vooral opvallend hoe geletruidrager Primoz Roglic de laatste bergrit overleefde zonder zelf ‘al te veel kogels te verspelen’, zoals zijn teamgenoot Sepp Kuss het verwoordde. Want hoewel er ‘overal plaatsen waren om aan te vallen’, deed niemand dat. Dankzij Jumbo-Visma, wederom.

Met vijf klimmen door de Alpen, verspreid over drie bergpassen en met een totaal van ruim vierduizend hoogtemeters kon het peloton er niet omheen dat de achttiende etappe in de Tour nog een zeer zware Alpenrit was. Tom Dumoulin verwachtte vuurwerk, omdat het voor de klimmers de laatste kans was om op te schuiven in het klassement.

Maar het duurde tot de Montée du plateau des Glières, de laatste gecategoriseerde klim van de dag, voor er iets van beweging zat in het door geelzwart gedomineerde peloton. Het was de toch wat uitgelachen Mikel Landa die door een herstelde Wout Poels ten aanval werd geloodst. Landa kon eenzelfde ploegenspel woensdag niet afmaken. Gisteren was hij daar niet van geschrokken, al kwam hij uiteindelijk niet weg. Achter hem probeerde Tadej Pogacar weg te rijden, maar meer dan tien meter pakte hij niet.

Niet aanvallen, slechts aanhaken

Landa, vijfde in het klassement, vond het na afloop ‘heel spijtig’ dat niemand van de andere favorieten hem had gevolgd. Maar de vraag is of anderen dat konden. Alleen Tadej Pogacar (in de Pyreneeën) en Miguel Angel Lopez (woensdag) konden deze Tour een gat van meer dan twintig seconden slaan en vasthouden. Voor anderen was het alleen aanhaken. Richie Porte, toch vierde in het klassement, gaf de eindzege bijvoorbeeld een week geleden al op. Aanvallen zat er voor hem niet in, slechts aanhaken.

De getallen maakten donderdag wederom het verschil. Waar elke kopman geïsoleerd was, reed Roglic met Kuss aan zijn zijde, en Wout van Aert en Tom Dumoulin vlak achter hem. Tegen een overmacht van vier is alleen niets te beginnen. Ook de grootste uitdager, Pogacar, had na afloop niks meer over. “Ik probeerde wat tijd te winnen, maar Jumbo-Visma gaf zoveel energie om de controle te houden. Bovendien was Primoz de sterkste vandaag. Opnieuw. Hij moet zaterdag wel een heel slechte dag hebben wil ik winnen.”

Tactisch slim gereden

Jumbo-Visma controleerde zo wederom de wedstrijd. Dit keer niet alleen door hard te rijden (over vrijwel alle bergen in recordtempo), maar ook tactisch slim. De aanval van Landa werd niet gelijk beantwoord. Bewust, zo zei Wout van Aert. “We moesten bij onze kracht blijven, bij elkaar. We lieten hem nooit uit ons zicht.”

Bovendien was er vooraf al nagedacht over mogelijke problemen op de gravelstrook op de top van de klim. Er stonden verzorgers met extra wielen en Sepp Kuss wist dat hij zijn fiets moest afgeven aan zijn baas, als het onverhoopt toch mis mocht gaan. In de afdaling nam Roglic zelf de koppositie, waardoor hij zelf het tempo kon bepalen. Daarmee werd hij niet gedwongen mogelijk harder te gaan dan hij zou willen.

Voor Roglic is het nu bijna zijn eigen wedstrijd. Nog één etappe (op papier hoewel heuvelachtig niet bijzonder lastig) scheidt hem van de allesbeslissende tijdrit naar La Planche des Belles Filles in de Vogezen. Daar moet hij in zijn eentje het ploegenspel verzilveren. “Dat wordt de belangrijkste etappe die nog rest. Maar ik heb er vertrouwen in.”

Samengebalde actie over zeven kilometer (en voor het eerst man tegen man)

De Col de la Loze bracht spektakel in de Tour de France. Voor het eerst moesten de favorieten het man tegen man tegen elkaar opnemen. Alle actie werd in een paar kilometer geperst. Roglic deed goede zaken, maar Lopez ook.